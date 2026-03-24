तुला राशिफल 24 मार्च: तुला राशि को पैसा बचाने के लिए प्लान बनाना होगा, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए आज 24 मार्च का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि को पैसा बचाने के लिए प्लान बनाना होगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope for Today 24th March 2026 : आजतुला वालों के लिए शांत चॉइस बैलेंस लेकर आएगी। आपको स्टडी फील होगा , आज छोटे फैसले आपके लिए शांति लाएंगे। आपको शब्दों से आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी और सिंपल चॉइस से आपको काम में चांस मिलेंगे। विश्वास भी बढ़ेगा। आज धैर्य रखेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके अच्छे कनेक्शन बनेंगे, खासकर उन लोगों से जो आपके आसपास हैं। छोटी परेशानियां आती हैं तो आपको शांत रहना है, घबराना नहीं है।आपको वादों को निभाना है और अपने लवर के साथ रोमांटिक पलों को एंजॉय करना है।
Libra Love Horoscope Today, तुला लव राशिफल
आपको अपने दिल साफ रखना है, लवलाइफ में भी ईमानदार रहें। जिसकी आप केयर करते हैं, उससे साफ बोलें। उसको ध्यान से सुनें। आपको अपनी केयर उनके लिए दिखानी चाहिए कि आप कैसे उन्हें पसंद करते हैं।एक शांत बातचीत आप दोनों में विश्वास को बढ़ा देगी।एक साथ सिंपल बात करने से आपकी चिंता तो क एक दूसरे के साथ मिलकर हंसी मजाक से आपका मूड भी अच्छा होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी ग्रुप के द्वारा आप लोगों से मिलेंगे और आपके नए कनेक्शन बनेंगे।धैर्य रखें और छोटे स्टेप्स लें, क्योंकि ये किसी इशारे से अच्छा काम करते हैं। आप दोनों में विश्वास समय के साथ बढ़ेगा। आपको ईमानदारी और सम्मान के साथ अभी के कनेक्शन को निर्देशित करना है।
Libra Career Horoscope Today, तुला करियर राशिफल
एक स्टडी प्लान आपके लिए सिंपल चांस लाएगा। आपको सभी डिटेल्स को चेक करने के लिए समय लेना है, जिससे आप हर डिटेल्स को चेक कर सकें। काम में आपको सावधानी से सभी चीजों को सोल्व करके टीम की मदक करनी है। आपको बड़े कामों को छोटे स्टेप्स में तोड़ना चाहिए। अपने आइडियाज को शार्ट नोट में शेयर करें और अपनी टीम मेट की मदद करें। शांत से काम करें और सभी का सम्मान करें। आज छोटी जीत आपके लिए विश्वास बनाएंगी और भविष्य में आपको ग्रोथ दिलाएंगी।
Libra Money Horoscope Today, तुला मनी राशिफल
आज पैसों से जुड़े मामले आपके शांत रहेंगे। आपको पैसा बचाने के लिए प्लान बनाना होगा। आपको सिंपल बजट बनाना होगा और रोज की जरूरतों के लिए भी छोटे गोल्स बनाने होंगे। आपको सब्सक्रिप्शन और बिल को देखना होगा, इन्हें कम करें। आपको आवेग में आकर चीजों को नहीं खरीदना है। अगर छोटी चीजों को खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो देखें कि क्या जरूरी हैं और क्या नहीं। एक छोटा सा चेंज आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अगर कुछ जरूर खरीदना है तो चॉइस करें और बेस्ट को वैल्यू दें। आपको खुशियों और ट्रीट्स के लिए कुछ कैश भी रखना चाहिए। सावधानी से लिए गए आपके स्टेप्स आपके भविष्य को शांति देंगे।
Libra Health Horoscope Today, तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि वालों के शरीर को कोमल देखभाल की जरूरत है। आपको पूरे दिन आराम करना है। आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है और सिंपल स्ट्रेचिंग करनी है। अच्छे से पानी पिएं और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। आपको एक्सरसाइज और वॉकिंग जरूर करनी है। आज स्क्रीन टाइम को कम से कम करें और अपने शरीर केी सुने, इसमें होने वाले बदलावों पर खास ध्यान दें? मेडिटेशन से आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि रोज मेडिटेशन करें। रात को अच्छे से सोएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट