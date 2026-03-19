तुला राशिफल 19 मार्च: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए आज 19 मार्च का दिन कैसा रहेगा।पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Today 19 March 2026 : तुला राशि वालों को रिस्क किसी भी हालत में आगे बढ़ने से डरा नहीं सकते हैं। आपको लवलाइफ में किसी भी हालत में ईगो से दूर रहना चाहिए। नई जिम्मेदारियां आपको ऑफिस में अच्छे रिजल्ट देंगी। आज वेल्थ और हेल्थ दोनों आपके फेवर में रहेंगी। हालांकि प्रोफेशन कामों में आप पूरे दिन उलझे हुए रहेंगे। आपको अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। कोशिश करें कि आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहे। आपको पार्टनर के साथ वक्त बिताने के लिए उसके साथ रहना होगा?
Libra Love Horoscope Today, तुला लव राशिफल
आज दिन के पहले भाग में तुला राशि वालों को छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती है, आपको सभी अच्छे इमोशंस को शेयर करना है, जो भी आपके मन में वो अपने पार्टनर से कह डालें। आपको छोटी चीजों को लवलाइफ में अवाइड ही करना चाहिए, कोशिश करें कि रोमांटिक एक्टिविटी में शामिल होने के लिए एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय निकालें। आपके पैरेंट्स भी आज आपके लव अफेयर को अप्रूवल दे देंगे, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। सिंगल लोगों को आज ऑफिस में कोई प्रपोज कर सकता है, आपको क्लास रूम में लंबे समय से कोई जानकार व्यक्ति भी प्रपोजल भेज सकता है? आप लवर को सरप्राइज गिफ्ट देने को लेकर भी आज सोच सकते हैं। अगर आप जल्दी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं. तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
Libra Career Horoscope Today, सिंह करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों को ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म अपनाना होगा। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड काम आएगा, खासकर उस समय जब आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट्स से मिल रहे होंगे। इससे आपके अच्छे कनेक्शन बनेंगे।आज स्टूडेंट्स बिना किसी परेशानी के लिए एग्जाम को पास कर लेंगे। आर्टिस्ट लेखक, म्यूजिशियन, डिजाइनर को अपने स्किल्स को साबित करने को लेकर मौके मिल सकते हैं, अपना हुनर दिखाएं और छा जाएं। आज बिजनेसमैन नए कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने में भी सफल रहेंगे। आपके लिए आज ट्रैवलिंग के भी चांस हैं, उन लोगों के लिए भी जो ट्रैवल में काम करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं।आज कुछ आईटी प्रोफेशनल्स विदेश में जाने को लेकर भी प्लान बना सकते हैं।
Libra Money Horoscope Today, तुला मनी राशिफल
आज समृद्धि आपके पास रहेगी आपको निवेश के बड़े फैसले लेने में समृद्धि मदद करेगी। आपको स्टॉक मार्केट में इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग है। आप घर को रेनोवेट कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो करा सकते हैं। आप किसी सामाजिक कार्य के लिएपैसा भी दान के बारे में इस समय सोच सकते हैं। बिजनेसमैन इस समय अच्छी सफलता पाएंगे। आपको विदेश से पैसा भी मिलने के योग इस समय बन रहे हैं।इससे आपके बिजनेस के बढ़ने के चांस अधिक होंगे।
Libra Health Horoscope Today, तुला हेल्थ राशिफल
आद आफकी हेल्थ को लेकर कोई इश्यू नहीं है। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज सीनियर्स में हो सकते हैं। आपके शरीर में दर्द भी इस समय हो सकते है। आपको जोड़ों में दर्द और डाइजेशन की दिक्कतें भी परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन ये मामूली होगा। इसका ज्यादा असर आपकी लाइफ में नहीं होगा। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का खास ध्यान इस समय रखना होगा। कोशिशकरें अपनी डाइट में फल और सलाद को शामिल करेँ। आपको किसी भी कारण से शराब को हाथ नहीं लगाना है, कोशिश करें कि शराब को छोड़ दें। इससे आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। आपको योग और जिम सेशन को ज्वाइन करना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट