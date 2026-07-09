आज का तुला राशिफल 10 जुलाई:मंगल, चंद्रमा के कारण बाहरी तालमेल से अंदर का संतुलन जरूरी
aaj ka tula rashifal: कानूनी, सरकारी या औपचारिक मामले में जल्दबाजी न करें, लेकिन बातचीत खुली रखें। शाम तक थोड़ा आराम लेकर ही अगला फैसला लें।
दिन का पहला हिस्सा लोगों के साथ तालमेल बनाने वाला रहेगा। बातचीत से काम निकलने की संभावना है। किसी जरूरी मुलाकात, समझौते या पार्टनरशिप पर बात आगे बढ़ सकती है। यदि परिवार में किसी रिश्ते को लेकर चर्चा चल रही है, तो माहौल अपेक्षाकृत नरम रहेगा और आपकी बात सुनी जाएगी। दोपहर के बाद भावनाएं थोड़ी गहरी हो सकती हैं। मन में बिना वजह शंका, थकान या उलझन बढ़े तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कुछ लोगों को साझा जिम्मेदारियों, कागजी काम या ससुराल पक्ष से जुड़ी बातों पर ध्यान देना पड़ सकता है। मंगल और चंद्रमा का यह बदलता असर यही कहता है कि दिन बढ़ने पर बाहरी तालमेल से ज्यादा अंदरूनी संतुलन जरूरी होगा। बच्चों की तरफ से हौसला देने वाली बात सुनने को मिल सकती है।
तुला राशिफल लव
रिश्तों के मामले में शुरुआत अच्छी रहेगी। साथी के साथ खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। जिन लोगों के बीच हाल में दूरी आई थी, वे फिर से मिलकर बात साफ कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए परिवार या परिचितों के माध्यम से कोई ठीक लगने वाली बातचीत शुरू हो सकती है, पर तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। दिन के बाद वाले हिस्से में संवेदनशीलता बढ़ेगी। छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। इसलिए पुराने हिसाब, तुलना या शक से बचें। जीवनसाथी के प्रति अपनापन बढ़ेगा, बशर्ते आप सुनने की जगह भी दें।
तुला राशिफल करियर
कामकाज में सुबह से सहयोग का माहौल बन सकता है। बिजनेस करने वालों को नया संपर्क या साझेदारी की संभावना दिख सकती है। मीटिंग, क्लाइंट बातचीत और टीम समन्वय के लिए समय ठीक है। फिर भी कागजी शर्तें ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बुध वक्री होने से छोटी जानकारी छूट सकती है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से ठीक प्रतिक्रिया मिल सकती है। गुरु करियर पक्ष को सहारा दे रहा है, इसलिए आपकी समझ और संतुलित रवैया असर डालेगा। विद्यार्थियों को केवल समझ लेने से काम नहीं चलेगा। अच्छे नतीजे के लिए दोहराव और लिखकर अभ्यास जरूरी रहेगा। दिन ढलने पर ध्यान भटक सकता है, इसलिए कठिन विषय पहले निपटाना बेहतर रहेगा।
तुला राशिफल धन
पैसों के मामले में सहयोग मिलने की संभावना है। परिवार, साथी या ससुराल पक्ष से किसी काम में आर्थिक सहारा या उपयोगी सलाह मिल सकती है। फिर भी साझा धन, उधार, बीमा, टैक्स या कागजी लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी रखें। दिन के बाद वाले हिस्से में अचानक खर्च सामने आ सकता है। लाभ का संकेत है, पर पैसा पकड़कर रखने की समझ ज्यादा काम आएगी। जोखिम भरे निवेश से बचें। छोटे भुगतान, फीस या बकाया रकम को टालने के बजाय सूची बनाकर निपटाएं।
तुला राशिफल हेल्थ
सेहत के मामले में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। सुबह ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन दिन बढ़ने पर थकान, मानसिक दबाव या नींद की कमी असर दिखा सकती है। पानी कम पीना, देर तक बैठे रहना या भोजन टालना परेशानी बढ़ा सकता है। हल्का भोजन, थोड़ा स्ट्रेच और स्क्रीन से बीच-बीच में दूरी फायदेमंद रहेगी। मन भारी लगे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें।
आज की सलाह: रिश्तों में नरमी रखें और पैसों से जुड़े हर कागज को दोबारा देखकर ही आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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