Libra, तुला राशिफल 25 दिसंबर 2025 : लव लाइफ में किसी को ब्लेम ना करें, पैसों के मामले में सेफ और लो रिस्क ऑप्शन देखें

Libra, तुला राशिफल 25 दिसंबर 2025 : लव लाइफ में किसी को ब्लेम ना करें, पैसों के मामले में सेफ और लो रिस्क ऑप्शन देखें

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। लव लाइफ में किसी को ब्लेम ना करें, पैसों के मामले में सेफ और लो रिस्क ऑप्शन देखें। जानें कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का दिन  

Dec 25, 2025 06:06 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope for Today 25 December 2025 : आज तुला राशि वालों के लिए केयरफुल चॉइस लगातार तरक्की की ओर लेकर जाएगी। आज आपको निष्पक्ष रहना होगा। दूसरों के साथ धैर्य रखना होगा। इससे आप वर्कलाइफ, पर्सनल लाइफ औप परिवार में बैलेंस ला पाएंगे। आज निष्पक्ष रहें जब भी किसी तरह का फैसला ले रहे हों। आपको किसी की सलाह लेनी चाहिए। छोटे स्टेप्स आपके लिए एक बड़ी नींव खड़ी करेंगे। इससे आपका डेली रुटीन इंप्रूव होगा। लगातार धैर्य रखते हुए आप रिवार्ड पाएंगे और आपमें गजब का कॉन्फिडेंस भी आएंगा।

तुला लव राशिफल

आज तुला राशि वालों के लिए की गई बातचीत एक मजबूत बंधन बनाएगी, इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच एक मजबूत रिश्ता बनेगा। आपको सिंपल फीलिंग्स शेयर करनी है। क्लियर रहना है और किसी भी तरह के दोषारोपण से बचना है। प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करें, जो कि भरोसा दिलाने वाले हों। अगर आप सिंगल हैं. तो किसी लोकल ग्रुप क्लास या फिर कम्युनिटी इंवेच में आपको कोईखास मिल सकता है, जहां आप अपनी ही तरह के लोगों से मिलेंगे। इसलिए फ्रेंड बनने के लिए हमेशा तैयार रहें। देखभाल के छोटे-छोटे इशारे या उनके लिए कोई सोचकर कुछ लिखना आप दोनों को इस बात का एहसास कराएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना वैल्यू खते हैं। इसे स्थिर, गर्मजोशी भरा आपका रिश्ता रहेगा।

तुला करियर राशिफल

आज तुला राशि वालों को ऑफिस में क्लियर रखना होगा कि उन्हें क्या काम पहले करना है, इससे तनाव चो कम ही होगा और इनपुट भी बढ़ेगा। अगर कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसे कुछ छोटे-छोटे कामों में बांट ले, अगर किसी की मदद की जरूरत पड़े तो आप मांग सकते हैं। आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि टीमवर्क से काम आसानी से होगा।अपने आइडियाज जाहिर करें और प्यार से सभी की बातों को सुनें। अपने प्लान को लागू करने से पहले रिफाइन करें। सावधानी से हर डिटेल्स को चेक करें। इस तरह आपको कोई गलती नहीं करेंगे। इससे साथ काम करने वालों के साथ विश्वास बनाएगा और समय के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद भी होगी।

तुला मनी राशिफल

आज आपको फाइनेंस को अच्छे से हैंडल करना है, सावधानी से प्लानिंग बनाएं। आप एक सिंपल बजट बनाएं और अपने खर्चेों को आज रिव्यू करें, देखें कि आप कहां खर्चों को कम कर सकते हैं और रहां सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। आवेग में आकर चीजों को बिल्कुल ना खरीदें। अगर कोई बड़ा खरीदने की सोच रहे हैं, तो एक दो लोगों से सलाह जरूर ले लें। आपको शार्ट टर्म सेविंग्स गोल्स के बारे में भी जानना चाहिए। इसके लिए बुरे समय के लिए एक इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहिए। इसके साथ सेफ और लो रिस्क के ऑप्शन रखने चाहिए, जिससे आपका फंफर्ट लेवल खराब ना हो।

तुला हेल्थ राशिफल

हल्की एक्सरसाइज करें और रोजाना अच्छे से सोएं, इससे आपकी आधी से अधिक समस्याएं कम हो जाएंगी। आपको अपने मन को शांत रखना है। अगर स्ट्रैस फील हो रहा है या फिर मसल्स में अकड़न है, तो आपको फिजिकल पॉश्चर में सुधार करना होगा और छोटी सैर, स्ट्रेचिंग या हल्का योग करें। आप स्ट्रैस कम करने के लिए कुछ देर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सब्जियां, साबुत अनाज और फल खाएं। अच्छे से पानी पिएं। रात में भारी भोजन करने से बचें। छोटी-छोटी आदतें समय के साथ बेहतर हेल्थ देंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
