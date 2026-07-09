तुला राशिफल 9 जुलाई: गुरु आर्थिक लाभ कराएंगे, शनि, राहु से पुरानी परेशानी पर फोकस होगा
Aaj ka tula rashifal 9 july 2026: गुरु का असर सामाजिक और आर्थिक दायरे में लाभ की संभावना दे रहा है। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। कुल मिलाकर यह दिन संयम, समझदारी और संवाद से आगे बढ़ने का है।
रिश्तों और साझेदारी के मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का असर आपके साथी के पहलू को उजागर करेगा यानी किसी के साथ मिलकर चलने, जरूरी बात करने या साझा निर्णय लेने की ओर आप प्रेरित होंगे। भाग्य और उच्च विचारों से जुड़ी बातों में भी मन लगेगा। किसी यात्रा, शैक्षिक विषय या आध्यात्मिक सोच पर ध्यान जाएगा। शुक्र का असर करियर और सामाजिक छवि के क्षेत्र में अच्छा है इसलिए आप पेशेवर दायरे में प्रभावशाली नजर आ सकते हैं। काम में आपकी बात और व्यवहार दूसरों पर अच्छी छाप छोड़ेगा। मंगल का असर छिपे हुए मामलों या मानसिक तनाव की ओर ध्यान खींच सकता है इसलिए किसी भी उलझे हुए विषय पर धीरे और समझदारी से आगे बढ़ें। काम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शनि वक्री होने से कोई पुरानी जिम्मेदारी या लंबित काम सामने आ सकता है।
तुला लव राशिफल
चंद्रमा का असर आज सीधे रिश्तों और साझेदारी पर होने से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ किसी जरूरी बात को शांत और खुले मन से उठाने का यह अच्छा समय है। बुध वक्री होने से कोई पुराना विषय फिर सामने आ सकता है, उसे उलझाएं नहीं बल्कि सुकून से सुलझाएं। परिवार में भी तालमेल बना रहेगा। सिंगल लोगों के लिए किसी परिचित से बातचीत गहरी और प्रभावशाली हो सकती है। रिश्तों में आज शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखेगा।
तुला करियर राशिफल
करियर में आज आप प्रभावशाली दिखेंगे। शुक्र का असर आपकी छवि और पेशेवर प्रस्तुति को निखार रहा है। किसी मीटिंग, चर्चा या महत्वपूर्ण संवाद में आपका तरीका काम करेगा। बुध वक्री होने से यात्रा, उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़ी किसी बात में थोड़ी देरी या पुनर्विचार हो सकता है। विद्यार्थियों को पुराने अध्यायों की समीक्षा करना आज फायदेमंद लगेगा। किसी लंबित जिम्मेदारी को पहले निपटाना ज्यादा समझदारी होगी। गुरु का असर सामाजिक संपर्कों के जरिए कोई अच्छा अवसर दिला सकता है।
तुला धन राशिफल
गुरु का प्रभाव सामाजिक दायरे से आर्थिक लाभ की संभावना बना रहा है। आय की स्थिति ठीक है। हालांकि मंगल के असर से अचानक कोई छिपा खर्च सामने आ सकता है इसलिए फिजूलखर्ची से बचें। किसी पुराने लेन देन की जांच करें। बड़े निवेश के लिए अभी रुकना बेहतर है। बजट में रहकर चलें।
तुला हेल्थ राशिफल
शनि और राहु का असर काम और स्वास्थ्य के भाव में होने से थकान या पुरानी शारीरिक परेशानी ध्यानकी मांग सकती है। खाने का समय नियमित रखें। पानी भरपूर पिएं। थोड़ी देर की हल्की सैर मन और शरीर दोनों को संतुलित रखेगी। देर रात काम करने से बचें।
आज की सलाह: रिश्तों में संवाद बनाए रखें, करियर में संतुलन रखें और छिपे खर्चों पर नजर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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