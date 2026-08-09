तुला राशिफल 9 अगस्त: आज चंद्रमा दृष्टि को व्यावहारिक बना रहा, सपने नहीं, ठोस कदम भी उठाएं
Tula Rashi ka Rashifal:पढ़ाई, क्रिएटिव काम या किसी नए प्लान पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। दिन कुल मिलाकर संतुलित है, बस हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय दो मिनट ठहरना फायदेमंद रहेगा।
Libra Horoscope today: दिन का मूड आगे बढ़ने वाला है। अटके कामों में रास्ता खुलता दिख सकता है। खासकर वे काम जिनमें किसी अधिकारी, सीनियर या संस्थान की भूमिका हो, उनमें बातचीत आसान रहेगी। मन में यात्रा, सीख, नए अनुभव या किसी जरूरी सलाह की तरफ झुकाव बढ़ेगा। यही झुकाव आपको सही दिशा दे सकता है। घर से बाहर के काम, दस्तावेज, आवेदन, मीटिंग या करियर से जुड़ी चर्चा में आत्मविश्वास बना रहेगा। दोपहर बाद थोड़ी मानसिक भागदौड़ बढ़ सकती है। इसलिए एक समय में एक ही काम लेना बेहतर रहेगा। करियर क्षेत्र में सूर्य, बुध और गुरु का असर आपको गंभीरता और पहचान दोनों दे रहा है। साथ ही चंद्रमा का प्रभाव दृष्टि को व्यावहारिक बना रहा है, इसलिए केवल सपने नहीं, ठोस कदम भी उठेंगे। बच्चों की तरफ से सामान्य संतोष मिल सकता है।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी। साथी के साथ कोई छोटी योजना बन सकती है, जैसे बाहर जाना, साथ समय बिताना या भविष्य की किसी बात पर खुलकर चर्चा करना। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए मुलाकात या दिल की बात कहने का अच्छा मौका बन सकता है। विवाहित लोगों के बीच तालमेल ठीक रहेगा और रोजमर्रा के तनाव के बीच भी अपनापन महसूस होगा। अगर हाल में दूरी रही है, तो बात सुधारने की शुरुआत आपके नरम लहजे से हो सकती है। परिवार में किसी बुजुर्ग की राय काम आएगी, लेकिन अंतिम फैसला आपसी समझ से लेना बेहतर रहेगा। बच्चों से जुड़ी बातों में संतोष मिल सकता है।
तुला करियर राशिफल
यह हिस्सा दिन का सबसे मजबूत पक्ष रह सकता है। काम के मामले में आपकी बात सुनी जाएगी। किसी प्रस्तुति, रिपोर्ट, इंटरव्यू, मीटिंग या क्लाइंट बातचीत में आप सधी हुई छवि बना सकते हैं। पढ़ाई करने वालों के लिए भी एकाग्रता अच्छी रहेगी। जो विषय पहले भारी लग रहे थे, वे अब व्यवस्थित तरीके से समझ आ सकते हैं। अगर आप परीक्षा, आवेदन या कौशल सीखने की तैयारी में हैं, तो समय सारिणी बनाकर चलना लाभदायक रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारी का संकेत मिल सकता है, पर उसके साथ अतिरिक्त काम भी आएगा। इसलिए केवल उत्साह नहीं, समय प्रबंधन भी जरूरी है। किसी सीनियर से मिली सलाह आगे बहुत उपयोगी साबित हो सकती है।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रहेगी। आय और खर्च का संतुलन बना रहेगा, अगर आप दिखावे या अचानक खरीदारी से बचें। करियर से जुड़े मौके आर्थिक रूप से आगे लाभ की नींव रख सकते हैं। जोखिम भरे निवेश में बहुत ज्यादा उत्साह ठीक नहीं होगा, भले मन में भरोसा बना रहे। समझदारी यह होगी कि पहले जानकारी लें, फिर सीमित फैसला करें। किसी पुराने भुगतान, बिल या रसीद का हिसाब साफ करना सही रहेगा। यात्रा, सीख या प्रोफेशनल जरूरत पर खर्च हो सकता है, जिसे उपयोगी माना जा सकता है।
तुला हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य रूप से ठीक रहेगी और मन भी हल्का महसूस होगा। फिर भी भागदौड़ के बीच पानी कम पीना, खाना टालना या नींद घटाना परेशानी बढ़ा सकता है। दोपहर बाद दिमाग ज्यादा सक्रिय रह सकता है, जिससे बेचैनी या बिखराव महसूस हो। थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग और स्क्रीन से छोटे ब्रेक मदद करेंगे। अगर लंबे समय से थकान चल रही है, तो काम का बोझ बांटें। हल्का भोजन और समय पर आराम दिन को और आसान बना देगा।
आज की सलाह: बड़े लक्ष्य पर नजर रखें, लेकिन हर कदम सोचकर और लिखित योजना के साथ बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र