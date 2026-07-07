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आज का तुला राशिफल 8 जुलाई 2026: आज मंगल का असर यह कहता है कि जल्दबाजी या तकरार से बचें

By Anita Baranwal
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aaj ka tula rashifal: अपनी योजना, तैयारी या आगे की चाल हर किसी से साझा न करें। शांत रहकर काम करना ही आपकी ताकत बनेगा।

आज का तुला राशिफल 8 जुलाई 2026: आज मंगल का असर यह कहता है कि जल्दबाजी या तकरार से बचें

तुला राशिफल 8 जुलाई 2026: दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्त और दबाव वाली रह सकती है। छोटे काम भी समय ले सकते हैं। मन में यह भावना आ सकती है कि लोग आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ रहे। ऐसे में हर बात खुलकर बताने के बजाय जरूरी बात ही रखें। कामकाज, सेहत और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर फोकस रखना बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को ऑफिस, पड़ोस या परिवार के दायरे में अनचाही बहस से बचना होगा। सुबह के हिस्से में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, इसलिए जवाब देने से पहले दो पल रुकें। दिन बढ़ने पर माहौल हल्का होगा और लोगों से तालमेल बनना आसान लगेगा। जिन मामलों में आप अकेले जूझ रहे थे, उनमें किसी का सहयोग मिल सकता है। गुरु करियर पक्ष को संभाल रहे हैं, इसलिए मेहनत बेकार नहीं जाएगी। फिर भी मंगल का असर यह कहता है कि जल्दबाजी या तकरार से बचें।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में सुबह का समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। साथी या किसी करीबी से बात करते हुए शब्दों का चुनाव नरम रखें। पुरानी बात छेड़ने से मूड खराब हो सकता है। अगर आप किसी से मन की बात कहना चाहते हैं, तो दोपहर के बाद का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में सामने वाला आपकी बात बेहतर समझेगा। जिन लोगों के रिश्ते में दूरी या गलतफहमी चल रही है, वे धीरे-धीरे बात साफ कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य, काम या जिम्मेदारी को लेकर चिंता भी रिश्तों के मूड पर असर डाल सकती है। धैर्य रखें। प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप सामने वाले की बात बीच में काटे बिना सुनें।

तुला करियर राशिफल

काम के मोर्चे पर यह दिन परीक्षा लेने वाला है, लेकिन संभाला जा सकता है। सुबह ऑफिस में लंबित काम, डेडलाइन या किसी सहकर्मी की धीमी गति आपको परेशान कर सकती है। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी चयन प्रक्रिया की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मेहनत का अच्छा उपयोग होगा। शनि आपको अनुशासन दे रहे हैं, इसलिए रूटीन बनाकर पढ़ाई करना फायदेमंद रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं, वे ईमेल, कागजी काम, रिपोर्ट या मीटिंग की बातों को दोबारा जांच लें, क्योंकि बुध की स्थिति से छोटी गड़बड़ी या गलतफहमी हो सकती है। दोपहर के बाद साझेदारी, क्लाइंट डीलिंग और टीमवर्क में सुधार दिखाई देगा। अगर कोई विरोध या खींचतान महसूस हो रही है, तो सीधे टकराव के बजाय काम की गुणवत्ता से जवाब दें। यही तरीका आपकी छवि मजबूत करेगा।

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में समझदारी बहुत जरूरी है। कर्ज लेने, उधार बढ़ाने या बिना जरूरत किसी के लिए आर्थिक जिम्मेदारी उठाने से बचें। फिलहाल जितना साफ हिसाब रहेगा, उतनी राहत मिलेगी। आय की संभावना बनी रहेगी, लेकिन साथ में कुछ जरूरी खर्च भी सामने आ सकते हैं। दोस्तों या नेटवर्क से काम का फायदा मिल सकता है, मगर पैसा लगाने से पहले शर्तें पढ़ लें। जोखिम भरे निवेश या जल्द कमाई के लालच से दूरी रखें। परिवार में किसी खर्च पर आपकी राय ली जा सकती है। वहां भी शांत और व्यावहारिक रुख रखें।

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तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा का स्तर एक जैसा नहीं रहेगा। सुबह थकान, भारीपन या मानसिक दबाव ज्यादा लग सकता है। भोजन समय पर लें और पानी कम न करें। छोटी परेशानी को नजरअंदाज करने के बजाय आराम दें। दिन के दूसरे हिस्से में मूड हल्का होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर पर ज्यादा जोर डालें। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और नींद का ध्यान आपको संतुलन में रखेगा। बाहर का तला भोजन कम लें।

आज की सलाह: हर बात का जवाब तुरंत न दें, चुप रहकर सही समय पहचानें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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