तुला राशिफल 6 अप्रैल 2026 : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन
Libra today horoscope prediction 6 April 2026: बहुत कुछ अलग तरह से दिन शुरू नहीं होगा। आपको चीजों को चेक करना है, अपने रुटीन को फॉलो करना है। ऊपरी तौर पर आपको सभी काम करते हुए लगेगा। लेकिन आपको लगेगा कि चीजें बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, वो उन चीजों को बदलेगा, जिस पर आपकी खास नजर होगी। आप आज सिर्फ शब्दों को नहीं सुनेंगे। आज किसी भी बात पर कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी सोचते रहेंगे। आप पहले से बैलेंस कर रहे हैं।
तुला करियर राशिफल, libra Career Horoscope today
आज काम आपको ओवरपॉवरिंग नहीं लगेगा, यह आपको कोई सही प्रगति और रास्ता भी नहीं दिखाएगा। आपको आज क्लियर आइडियाज के साथ काम को शुरू करना है, लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे, तो आपको लगने लगेगा कि आप वापस जा रहे हैं। किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी के लिए रिस्पॉन्ड का इंतजार कर रहे हैं। इससे आपके काम की रिद्धम टूटेगी। लेकिन चीजों को सही रखें, कई बार आपको लगेगा कि काम पूरा हो गया है, लेकिन तभी आपको लगेगा कि अभी कुछ गैप है। दिन के चलते-चलते चीजें सैटल हो जाएंगी। आप समझ जाएंगे कि क्या चीज कंफर्म है और किसे अटेंशन की अभी जरूरत है।
तुला मनी राशिफल, libra Money Horoscope today
आज फाइनेंस को लेकर आपके पास दवाब नहीं होगा। कुछ ऐसा नहीं आएगा, जिसकी उम्मीद थी। आपको रोज के खर्चों को हैंडल करना होगा। छोटी चीजों को आपको अच्छे से सोचने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपके कंट्रोल में रहेगी। लेकिन आपकी ध्यान अच्छे से नहीं है। आपको फाइनेंस से जुड़ी किसी भी चीज में कंफर्म करने से पहले हर चीज को अच्छे से वॉच करना है।
तुला लव राशिफल, libra Love horoscope today
आज आप अवेयर होने से ज्यादा एक्सप्रेसिव रहेंगे। आप चीजों को नोटिस करेंगे, लेकिन आप उन चीजों को तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इस तरह हो सकता है, कोई जवाब दे, उसके मैसेज की टाइमिंग और छोटे बदलाव हो सकते हैं। ये किसी ड्रामेटिक तरीके से नहीं होगा, लेकिन आपको इसको नोटिस जरूर करेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको जवाब देने में थोड़ा संकोच हो सकता है। यह इसलिए नहीं है कि कुछ गलत है, लेकिन इसलिए है कि आप समझना चाहते हैं कि क्या वास्तव में चल रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी में रुचि हो सकती है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं है।आप इस तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं।
Libra Health horoscope for today, तुला हेल्थ राशिफल
आज फिजिकल तौर पर आपकी एनर्जी स्टेबल है। लेकिन मेंटली आप मूवमेंट में रहेंगे। आपके दिमाग में एक के बाद एक आइडियाज आते रहेंगे। आप इससे हैवी फील नहीं करेंगे। बिना रुके आप सोचते रहेंगे। जो आपने पहले कभी नोटिस किया था, अब उस पर भी वापस सोचेंगे। इससे आप हैवी फील नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरफ से विचार आने बंद नहीं होंगे। अगर एक शार्ट ब्रैक ले लेंगे, तो आपको अपने काम पर फोकस करने में मदद मिलेगी।
आज की सलाह
आपको हर पल हर चीज पर नोटिस करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आपके सही हो जाएगी और समझ में आने लगेंगी, उन्हें समय देना होगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
वेबसाइट: https://madhukotiya.com/
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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