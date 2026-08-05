आज का तुला राशिफल 5 अगस्त: चंद्रमा का असर रिश्तों पर सूर्य, गुरु का काम पर, सहयोग से लाभ
Aaj ka tula rashi : चंद्रमा का जोर संबंधों पर है और सूर्य गुरु का असर कामकाज में सहारा दे रहा है, इसलिए सहयोग से काम बनते दिखेंगे।
Libra Horoscope today, tula rashifal: दिन का केंद्र रिश्ते, तालमेल और साझेदारी पर रहेगा। किसी जरूरी काम में जीवनसाथी, पार्टनर या भरोसेमंद सहयोगी से मदद मिल सकती है। कई बार आप अकेले सब संभालना चाहते हैं, लेकिन इस समय काम बांटने से राहत मिलेगी। मन में नरमी भी रहेगी और लोगों की बात समझने का धैर्य भी। इसी वजह से अटकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। घर और ऑफिस दोनों जगह आपका तरीका संतुलित रहे तो छोटी उलझनें बड़ी नहीं बनेंगी। करियर से जुड़ी दिशा साफ करने का भी अच्छा समय है। ऊपर वालों से बात हो, मीटिंग हो या जिम्मेदारी मिले, आप अपनी बात असरदार ढंग से रख पाएंगे। बस हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। शाम के बाद मन थोड़ा ज्यादा चाहतों की तरफ जा सकता है, इसलिए जरूरत और इच्छा में फर्क रखें।
तुला लव राशिफल
दिल के मामलों में गर्मजोशी रहेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से दूरी, रूठना या गलतफहमी चली आ रही थी, तो अब लहजा नरम रखने से काफी सुधार हो सकता है। जीवनसाथी का साथ व्यावहारिक भी रहेगा, सिर्फ भावनात्मक नहीं। किसी घरेलू काम, बजट या परिवार से जुड़ी बात में मिलकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे अपनी अपेक्षाएं साफ रखें। आधी बात कहकर पूरी समझ की उम्मीद न करें। अविवाहित लोगों के लिए बातचीत शुरू करने या किसी को बेहतर समझने का मौका बन सकता है। महिलाओं के साथ व्यवहार में खास संवेदनशीलता रखें। आपकी एक नरम बात रिश्ते को मजबूत कर सकती है।
तुला करियर राशिफल
पढ़ाई और करियर, दोनों के लिए दिन उपयोगी है। छात्रों को फोकस बनाए रखने में मदद मिलेगी, खासकर उन विषयों में जहां समझ के साथ लिखित तैयारी भी जरूरी है। दोहराव, नोट्स सुधारना और किसी सीनियर से मार्गदर्शन लेना फायदेमंद रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क अहम रहेगा। किसी प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट बातचीत में पार्टनर या सहकर्मी की मदद से काम आसान हो सकता है। कारोबार करने वालों को नई साझेदारी, नया ऑफर या सहयोग की बात सुनने को मिल सकती है, लेकिन तुरंत हां कहने के बजाय शर्तें साफ देखें। बुध बदलाव के करीब है, इसलिए कागजी बातों, ईमेल और टाइमलाइन में लापरवाही न करें। आपकी छवि मेहनती और संतुलित व्यक्ति की बन सकती है।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में संभलकर चलने से फायदा होगा। बचत बढ़ाने का विचार मजबूत हो सकता है और यह सही दिशा है। नियमित खर्चों की सूची बनाकर चलेंगे तो अनावश्यक लीकेज रुकेंगे। किसी साझे खर्च या परिवार से जुड़े भुगतान में साफ हिसाब रखें। जल्दी लाभ के लालच में जोखिम भरे निवेश से दूरी रखें। खासकर सुनी-सुनाई बात पर पैसा लगाने से बचें। करियर से जुड़ी आमदनी स्थिर रखने के लिए अभी अनुशासन ज्यादा काम आएगा। कोई पुराना भुगतान धीरे-धीरे निकल सकता है।
तुला हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन खानपान में ढील नुकसान दे सकती है। बाहर का तला-भुना या अनियमित समय पर खाना लेने से भारीपन महसूस हो सकता है। थोड़ा वॉक, हल्का व्यायाम और पानी की मात्रा बढ़ाना अच्छा रहेगा। नींद पूरी लें। मन भावुक हो तो मीठा या ज्यादा खाना लेने की आदत पर भी नजर रखें। छोटी सावधानी पूरे दिन की लय संभाल सकती है।
आज की सलाह: सहयोग स्वीकार करें, खर्च लिखें और बातचीत में नरमी रखकर काम आगे बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र