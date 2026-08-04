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आज का तुला राशिफल 4 अगस्त: आज चंद्रमा का असर जिम्मेदारियों और उलझनों को बढ़ा सकता है

By Anita Baranwal
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तुला राशिफल 4 अगस्त 2026

Libra Horoscope today,Tula Rashifal: दिन की शुरुआत कामकाज के दबाव के साथ हो सकती है। छोटे काम भी पहले हिस्से में ज्यादा समय लेते दिखेंगे। मन में यह भी चल सकता है कि कौन कितना साथ दे रहा है और कौन केवल बातों तक सीमित है। इसलिए अपनी योजना, अपनी तैयारी और अपने अगले कदम बहुत खुलकर हर किसी से साझा न करें। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी बात को गलत मतलब में ले सकते हैं। बेवजह की बहस से दूरी रखना बेहतर रहेगा। सुबह से शाम तक अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना जरूरी होगा। चंद्रमा का असर पहले हिस्से में जिम्मेदारियों और उलझनों को बढ़ा सकता है, इसलिए शरीर और मन दोनों को आराम की जरूरत महसूस होगी। दिन बढ़ने पर माहौल बदलने लगेगा। लोगों से तालमेल बैठाना आसान होगा। किसी जरूरी बातचीत, मीटिंग या समझौते की बात रात की ओर ज्यादा सहज तरीके से आगे बढ़ सकती है। सूर्य और गुरु करियर क्षेत्र में आपकी छवि को संभाले हुए हैं, इसलिए संयम रखेंगे तो बात आपके पक्ष में नरम पड़ सकती है। उधार लेने या भावुक होकर किसी आर्थिक वादे में पड़ने से बचें।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में सुबह का समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। आपका लहजा सही हो, फिर भी सामने वाला उसे शिकायत की तरह ले सकता है। अगर मन में कोई बात अटकी है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय चुनें। दिन के बाद वाले हिस्से में साथी, जीवनसाथी या करीबी दोस्त से खुली बातचीत का अच्छा मौका मिल सकता है। जो लोग किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में हैं, उन्हें जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। शांत बातचीत से बात साफ होगी। परिवार में भी किसी सदस्य के साथ चल रही दूरी कम हो सकती है। बस पुरानी बात दोहराने से बचें।

तुला करियर राशिफल

काम के मोर्चे पर यह दिन अनुशासन मांगता है। सुबह के समय फाइल, डेटा, मेल, रिपोर्ट या तैयारी से जुड़ी बातों में अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। प्रतिस्पर्धी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी चयन प्रक्रिया में लगे लोगों के लिए दिन उपयोगी है, क्योंकि लगातार मेहनत का असर दिख सकता है। हालांकि यह समय दिखावे से ज्यादा तैयारी का है। ऑफिस में किसी की रणनीति समझने के चक्कर में अपना काम न बिगाड़ें। दिन ढलने पर साझेदारी वाले काम, क्लाइंट बातचीत या टीम समन्वय बेहतर हो सकता है। वरिष्ठ आपकी मेहनत नोटिस कर सकते हैं, पर उनसे बात करते समय सीधी और साफ भाषा रखें। लंबित काम निपटाने पर ध्यान दें।

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में सतर्कता बहुत जरूरी है। खर्च बहुत बड़ा न भी हो, फिर भी छोटी-छोटी रकम मिलकर बजट बिगाड़ सकती है। किसी से उधार लेना या अभी के दबाव में आगे की कमाई मानकर खर्च करना ठीक नहीं रहेगा। अगर किसी भुगतान, किस्त, बिल या बकाया का मामला है तो उसे टालने के बजाय लिखित हिसाब रखें। निवेश या जोखिम वाले फैसले में आज भावनाओं से ज्यादा तथ्य देखें। परिवार के किसी सदस्य की जरूरत पर खर्च हो सकता है, लेकिन सीमा तय करके चलना बेहतर रहेगा।

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तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा थोड़ी बिखरी हुई लग सकती है। सुबह के समय थकान, चिड़चिड़ापन या नींद की कमी असर दिखा सकती है। काम का दबाव शरीर से ज्यादा मन पर बैठेगा। तली-भुनी चीजें कम लें। पानी समय पर पीते रहें। देर तक एक ही जगह बैठने से अकड़न बढ़ सकती है। शाम के बाद मन हल्का होगा, इसलिए थोड़ी वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग या शांत संगीत मदद कर सकता है। अपनी दिनचर्या में छोटे ब्रेक जोड़ें।

आज की सलाह: अपनी योजना कम लोगों से साझा करें और हर जवाब सोचकर ही दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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