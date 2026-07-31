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आज का तुला राशिफल 31 जुलाई: राहु के असर से उत्साह बढ़ सकता है, पर बिना चेक रिस्क ना लें

By Anita Baranwal
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Aaj ka Tula Rashi ka Rashifal: दोस्तों या नेटवर्क से मदद मिल सकती है, लेकिन हर सलाह पर तुरंत चलना ठीक नहीं होगा। शाम तक मन थोड़ा मुक्त और अभिव्यक्तिपूर्ण रहेगा। जो बात कई दिनों से अटकी थी, उसे सहज तरीके से कहने का सही मौका बन सकता है।

Libra Horoscope today. tula rashifal 31 july
तुला राशिफल 31 जुलाई

Libra Horoscope today. tula rashifal 31 july :सुबह का हिस्सा घर, परिवार और मन की शांति पर ज्यादा ध्यान खींच सकता है। किसी घरेलू बात को सुलझाने, कमरे या काम की जगह को ठीक करने, या किसी अपने की बात धैर्य से सुनने में समय जा सकता है। मन थोड़ा संवेदनशील भी रहेगा, इसलिए छोटी बात को दिल पर लेने से बचें। दिन बढ़ने पर ऊर्जा बदलती दिखेगी। रचनात्मक सोच, हल्की खुशी और अपने काम में दिल लगाने की इच्छा बढ़ेगी। अगर बच्चों से जुड़ी कोई चिंता चल रही थी, तो बातचीत से राहत मिल सकती है। किसी अच्छी खबर, सराहना या छोटे सुखद पल से मूड बेहतर होगा। करियर के क्षेत्र में सूर्य और गुरु का असर जिम्मेदारी याद दिलाता है, इसलिए खुशी के बीच भी काम को ढीला न छोड़ें।

तुला राशिफल लव

रिश्तों के मामले में दिन का दूसरा हिस्सा ज्यादा नरम और खुला रहेगा। अगर पार्टनर के साथ पिछले दिनों दूरी महसूस हुई थी, तो अब बात आगे बढ़ सकती है। प्रेम संबंध में अपनापन बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाएं बहुत ऊंची रखने से बचें। किसी नए व्यक्ति से आकर्षण संभव है, खासकर बातचीत के जरिए। फिर भी जल्दबाजी में वादा न करें। परिवार के साथ बैठकर खाना, छोटी आउटिंग या दिल की बात साझा करना रिश्ता मजबूत करेगा। बच्चों की तरफ से खुशी देने वाली बात सुनने को मिल सकती है।

तुला राशिफल करियर

कामकाज में समझदारी और स्थिरता दिखेगी। ऊपर के लोगों पर आपका प्रभाव अच्छा पड़ सकता है, क्योंकि आप बात को संतुलित तरीके से रख पाएंगे। सुबह घरेलू जिम्मेदारियां ध्यान बांट सकती हैं, इसलिए जरूरी कामों की सूची पहले बना लें। बाद में फोकस बेहतर होगा। छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई में मन लगाने का है। खासकर रिविजन, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू तैयारी या क्रिएटिव विषयों में अच्छी प्रगति हो सकती है। जो लोग नए प्रोजेक्ट, साइड काम या छोटा वेंचर सोच रहे हैं, वे पहले जानकारी और खर्च का हिसाब साफ करें। राहु के असर से उत्साह बढ़ सकता है, पर बिना जांच जोखिम लेना ठीक नहीं होगा।

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तुला राशिफल धन

आमदनी के मौके बने रहेंगे, खासकर संपर्कों या पुराने नेटवर्क से। कोई दोस्त या जानकार उपयोगी सूचना दे सकता है। फिर भी जल्दी मुनाफे के लालच से बचना बेहतर रहेगा। दिन निवेश के लिए पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन जोखिम वाले फैसलों में सीमा रखें। बच्चों, शौक, घूमने या ऑनलाइन खरीदारी पर खर्च बढ़ सकता है। बजट लिखकर चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा। साझा पैसों या किसी और के भरोसे आर्थिक फैसला करने से बचें।

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तुला राशिफल हेल्थ

मानसिक थकान सुबह थोड़ी ज्यादा लग सकती है। घर की बातों से मन भरा-भरा सा रहे तो थोड़ा अकेला समय लें। दिन बढ़ने पर मूड हल्का होगा। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी वॉक फायदा देगी। देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद प्रभावित हो सकती है। अगर शरीर में जकड़न लगे तो स्ट्रेचिंग करें। बहुत ज्यादा मीठा या तला भोजन कम रखें।

आज की सलाह: खुशी के पल लें, लेकिन फैसले लेते समय बजट और समय दोनों साफ रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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