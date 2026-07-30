आज का तुला राशिफल 30 जुलाई: चंद्रमा से प्रैक्टिकल रहेंगे, भावनाओं में ना बहें, सोचें-समझें
Aaj ka Tula Rashi ka Rashifal:कुछ लोगों के लिए घर पर मेहमान आना, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना या शाम को हल्का घूमना अच्छा लग सकता है। खर्च बढ़ने के संकेत भी हैं, खासकर सुविधा, सजावट या परिवार की जरूरतों पर।
Libra Horoscope today 30 july 2026: घर, परिवार और मन की शांति से जुड़ी बातें इस दिन के केंद्र में रह सकती हैं। सुबह से ही आपका ध्यान घरेलू जिम्मेदारियों, घर की व्यवस्था और अपने लोगों की सुविधा पर जा सकता है। अगर लंबे समय से घर में किसी सुधार, रिपेयर, सजावट या जरूरी सामान लेने की सोच चल रही थी, तो उस दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। माता या परिवार के किसी बड़े सदस्य से सहयोग मिलने के संकेत हैं। उनकी राय इस समय काम की साबित होगी। मन थोड़ा व्यावहारिक रहेगा, इसलिए भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि जरूरत देखकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। फिर भी यह खर्च पूरी तरह बेकार नहीं लगेगा। सूर्य और गुरु करियर की दिशा में जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं, इसलिए घर और काम के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। किसी बात को लेकर अंदरूनी बेचैनी हो तो उसे दबाने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें।
तुला राशिफल लव
रिश्तों में नरमी और अपनापन बनाए रखने का दिन है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ तालमेल सामान्य से बेहतर रह सकता है, खासकर तब जब आप छोटी बातों पर बहस करने के बजाय सहयोग का तरीका चुनें। घर से जुड़ी योजना, खर्च या किसी आयोजन पर साथ में बात हो सकती है। अगर पिछले कुछ दिनों से दूरी महसूस हो रही थी, तो सादा और साफ संवाद माहौल हल्का कर देगा। परिवार के बीच बैठकर समय बिताना भी रिश्तों को मजबूत करेगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी दोस्ताना बातचीत से अच्छा कनेक्शन बनने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी से बचना ठीक रहेगा। शुक्र का असर सामाजिक दायरा बढ़ा रहा है, इसलिए किसी मिलन, निमंत्रण या ग्रुप बातचीत से मन खुश हो सकता है।
तुला राशिफल करियर
कामकाज के मोर्चे पर जिम्मेदारी साफ नजर आएगी। ऑफिस में आपकी छवि इस बात से बनेगी कि आप दबाव में कितना संतुलित व्यवहार करते हैं। किसी सीनियर से मार्गदर्शन मिल सकता है, या आपका काम नोटिस में आ सकता है। हालांकि एक साथ कई छोटे काम आने से टेंशन बढ़ सकती है। प्राथमिकता तय करके चलें। छात्रों के लिए घर का माहौल पढ़ाई में मददगार हो सकता है, बशर्ते फोन और इधर उधर की बातों से दूरी रखें। अगर किसी फॉर्म, आवेदन, प्रोजेक्ट या इंटरव्यू की तैयारी चल रही है, तो जानकारी दोबारा जांचना जरूरी रहेगा। बुध सीखने और यात्रा से जुड़े कामों में मदद कर रहा है, इसलिए नई जानकारी जल्दी समझ में आ सकती है। टीम में काम करते समय अपनी बात साफ रखें, क्योंकि अधूरी जानकारी से देरी हो सकती है।
तुला राशिफल धन
पैसों के मामले में दिन मिला जुला है। आय की उम्मीद बनी रह सकती है, लेकिन साथ ही घर, सुविधा या सामाजिक वजहों से खर्च बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू उपयोग की चीजें या सजावट पर पैसा लगाने से पहले जरूरत और बजट दोनों देखें। अगर संपत्ति, किराया, मरम्मत या घर बदलने से जुड़ी कोई चर्चा चल रही है, तो कागजी पक्ष ध्यान से समझना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में बड़ा फैसला न लें। नियमित आय ठीक रहने के बावजूद अतिरिक्त खर्च जेब पर दबाव बना सकता है। छोटे छोटे भुगतान जोड़कर कुल राशि बढ़ सकती है, इसलिए हिसाब लिखकर चलना फायदेमंद रहेगा।
तुला राशिफल हेल्थ
मानसिक थकान शरीर से ज्यादा महसूस हो सकती है। घर और काम दोनों तरफ ध्यान देने से ऊर्जा बंट सकती है। थोड़ी देर शांत बैठना, पानी पर्याप्त लेना और समय पर भोजन करना जरूरी रहेगा। अगर मूड भारी लगे तो घर की सफाई, हल्का संगीत या प्रिय लोगों के साथ समय मदद करेगा। देर रात तक जागने से अगली सुबह सुस्ती रह सकती है। आराम को भी काम जितना महत्व दें।
आज की सलाह: घर के फैसले दिल से नहीं, जरूरत और बजट देखकर शांत मन से लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र