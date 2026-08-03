आज का तुला राशिफल 3 अगस्त: शनि कह रहे काम की सफलता अनुशासन से, शॉर्टकट से नहीं
तुला राशि का राशिफल: शाम के बाद मन हल्का होगा और किसी पारिवारिक मिलना-जुलना, छोटे आयोजन या सामाजिक बातचीत से उत्साह बढ़ सकता है।
Libra Horoscope today, Tula rashifal: दिन का मुख्य स्वर कामकाज, व्यवस्था और व्यावहारिक सोच का रहेगा। बिखरे हुए काम समेटने की इच्छा बनेगी और आप छोटी बातों पर भी ध्यान देंगे। यही बात आपको बढ़त दे सकती है। जो लोग कई दिनों से किसी रूटीन को सुधारना चाहते थे, वे शुरुआत कर सकते हैं। ऑफिस, घर और निजी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश रहेगी। मन में यह भी रहेगा कि किस काम को पहले निपटाया जाए। धैर्य रखेंगे तो दबाव कम महसूस होगा। किसी सहकर्मी, सहायक या सेवा से जुड़े व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है, लेकिन लहजा नरम रखना जरूरी होगा। सूर्य और गुरु करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ेगी, पर साथ में सही दिशा भी मिलेगी। शनि कह रहे जो लोग यात्रा, पढ़ाई या किसी नए कौशल की योजना बना रहे हैं, वे जानकारी जुटाने में अच्छा समय निकालेंगे। काम की सफलता का रास्ता अनुशासन से बनेगा, शॉर्टकट से नहीं।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा का व्यवहार ज्यादा असर डालेगा। अगर पिछले दिनों व्यस्तता के कारण दूरी आई थी, तो अब एक साफ और सरल बातचीत से चीजें आसान हो सकती हैं। साथी से अपेक्षाएं कम रखकर सहयोग का भाव रखें। अविवाहित लोगों के लिए किसी जान-पहचान वाले के माध्यम से बातचीत आगे बढ़ने का संकेत है, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। परिवार के भीतर भी आपकी समझदारी काम आएगी। किसी छोटे मतभेद को बढ़ाने के बजाय उसे उसी समय शांत करना बेहतर रहेगा। बच्चों या छोटे सदस्यों की पढ़ाई, शौक या रचनात्मक काम को लेकर खुशी मिल सकती है।
तुला करियर राशिफल
पढ़ाई और करियर दोनों में प्रगति के संकेत अच्छे हैं। जो छात्र किसी परीक्षा, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, उन्हें फोकस बनाए रखने से स्पष्ट लाभ मिलेगा। पुराना पाठ दोहराना और नोट्स व्यवस्थित करना खास काम देगा। नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। वरिष्ठों की नजर आपके काम की बारीकी पर जाएगी, इसलिए अधूरा काम न छोड़ें। सेवा, प्रशासन, विश्लेषण, लेखन, ट्रेनिंग, हेल्थ, तकनीकी या सपोर्ट रोल में लगे लोगों के लिए दिन उपयोगी है। मंगल और बुध सीखने, यात्रा और विचारों को तेज कर रहे हैं, इसलिए नई जानकारी जल्दी समझ आएगी। कारोबार में विस्तार की योजना पर चर्चा हो सकती है। लंबी दूरी के संपर्क या बाहर के क्लाइंट से बात आगे बढ़ सकती है। खिलाड़ियों और प्रदर्शन आधारित क्षेत्रों में लगे लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया या सराहना मिल सकती है।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन स्थिर सोच मांगता है। कमाई की दिशा बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। खासकर सुविधा, यात्रा, ऑनलाइन खरीद या दिखावे पर होने वाला खर्च बढ़ सकता है। बजट लिखकर चलेंगे तो संतुलन रहेगा। किसी बकाया भुगतान, बिल या फीस को समय पर निपटाना अच्छा रहेगा। साझा धन, उधार या जोखिम वाले निवेश में बहुत उत्साह से कदम न बढ़ाएं। कारोबार करने वालों के लिए बाहर से मिलने वाले अवसर उपयोगी हो सकते हैं, पर शर्तें पढ़कर आगे बढ़ें। छोटी बचत को नियमित रूप देना अभी ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है, बशर्ते आप थकान को इकट्ठा न होने दें। काम के दबाव में भोजन टालना या पानी कम पीना परेशानी बढ़ा सकता है। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत रहेगी। थोड़ी वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग और समय पर नींद फायदेमंद रहेगी। अगर लंबे समय से कोई छोटी आदत बिगड़ी हुई है, जैसे देर रात तक जागना, तो उसे सुधारने की शुरुआत कर सकते हैं।
आज की सलाह: काम की सूची छोटी रखें और एक समय में एक ही काम पूरा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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