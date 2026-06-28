तुला राशिफल 29 जून 2026: आज काम का दबाव मन को थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है
Aaj ka Tula Rashifal: एक और अच्छी बात यह है कि करियर से जुड़ी सोच में स्पष्टता आ सकती है। बस जल्दबाजी और गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें।
दिन मेहनत मांगने वाला है, लेकिन यही मेहनत आगे चलकर राहत भी दे सकती है। जो काम कई दिनों से अटका था, उसमें आपको खुद आगे बढ़कर पहल करनी होगी। केवल माहौल के ठीक होने का इंतजार करने से बात नहीं बनेगी। छोटे-छोटे कदम लेकर चलेंगे तो बड़ा काम भी संभल जाएगा। बातचीत, लिखित काम, कॉल, मेल, मीटिंग और फॉलोअप में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। चंद्रमा का प्रभाव आपके प्रयास वाले क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, इसलिए हिम्मत दिखाने पर रास्ता खुलने की संभावना है। भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार से मदद, सलाह या सही सूचना मिल सकती है। घर और बाहर के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा, क्योंकि काम का दबाव मन को थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है। फिर भी आपकी व्यावहारिक सोच आपको संभाल लेगी। किसी बात को दिल पर लेकर बैठने के बजाय सीधे और साफ तरीके से बात करना बेहतर रहेगा।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में संवाद सबसे बड़ा सहारा रहेगा। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहने के संकेत हैं, बशर्ते आप अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच उन्हें समय दें। छोटी बातों पर बहस बढ़ाने के बजाय हल्की मुस्कान और साफ शब्दों से काम लें। प्रेम संबंधों में खुशी का भाव रहेगा। दिल की बात कहने का मन हो सकता है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर या संतोष देने वाली बात सुनने को मिल सकती है। परिवार में किसी छोटे सदस्य की प्रगति भी मन को हल्का करेगी।
तुला करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन उपयोगी है, पर आसान नहीं। ऑफिस में आपको वही व्यक्ति पहचान पाएगा जो आपके लगातार प्रयास देख रहा है। इसलिए शॉर्टकट की जगह तैयारी पर भरोसा रखें। बुध, गुरु और शुक्र करियर क्षेत्र में होने से बातचीत, प्रेजेंटेशन, टीमवर्क और सीनियर से संपर्क के मामले में फायदा मिल सकता है। अगर आप किसी इंटरव्यू, रिपोर्ट, कंटेंट, सेल्स, ट्रेनिंग या क्लाइंट डील से जुड़े हैं, तो भाषा और व्यवहार आपकी ताकत बनेंगे। छात्रों के लिए फोकस बनाने का सही समय है। नोट्स व्यवस्थित करें। मुश्किल विषय को छोटे हिस्सों में बांटें। प्रतियोगी माहौल में अनुशासन आपको आगे रखेगा।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में समझदारी जरूरी है। कमाई की दिशा बनी रह सकती है, लेकिन नया निवेश शुरू करने के लिए बहुत उत्साह दिखाना ठीक नहीं होगा। खासकर किसी ऐसी स्कीम में पैसा न लगाएं जिसे आप पूरी तरह समझते न हों। बजट बनाकर चलना अच्छा रहेगा। छोटे खर्च नजरअंदाज करेंगे तो महीने का हिसाब बिगड़ सकता है। परिवार से जुड़ी जरूरतें भी अचानक सामने आ सकती हैं। सुरक्षित और सरल विकल्पों पर टिके रहना बेहतर रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन लगातार भागदौड़ से थकान जमा हो सकती है। कंधों, गर्दन या शरीर में जकड़न जैसा महसूस हो तो बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें। पानी कम न करें। बहुत तेज या अनियमित खाने की आदत दिन के अंत में भारीपन दे सकती है। हल्की चाल, स्ट्रेचिंग और समय पर नींद आपके लिए काफी मददगार रहेंगे। मन पर दबाव बढ़े तो थोड़ी देर अकेले बैठकर सांसों पर ध्यान दें।
आज की सलाह: मेहनत का दबाव बढ़े तो काम को हिस्सों में बांटकर एक-एक कदम आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र