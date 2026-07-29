आज का तुला राशिफल 29 जुलाई:सूर्य और गुरु के कारण जिम्मेदारी भी बढ़ेगी,लोग गंभीरता से लेंगे
Aaj ka tula rashifal: आज दिन का पहला हिस्सा काम निपटाने के लिए अच्छा है, जबकि बाद का समय संबंधों और घरेलू संतुलन के लिए बेहतर रहेगा।
Libra Horoscope today tula rashi 29 july 2026: मन के ऊपर पिछले कुछ दिनों से जो दबाव था, उसमें अब थोड़ी राहत मिल सकती है। घर, परिवार और निजी जीवन की तरफ ध्यान देने का यह अच्छा दिन है। काम के बीच भी आप अपनों के साथ बैठकर बात करना चाहेंगे, और यही बात मानसिक सुकून दे सकती है। किसी पारिवारिक कार्यक्रम, छोटी मुलाकात या घर से जुड़ी खरीदारी की चर्चा बन सकती है। माता या परिवार के किसी बड़े सदस्य से सहयोग मिलने के संकेत हैं। अगर लंबे समय से घर की किसी चीज को ठीक कराने, सजाने या बदलने का प्लान चल रहा था, तो उस दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। करियर वाले क्षेत्र में सूर्य और गुरु आपकी छवि को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, मन हल्का होते ही खर्च बढ़ाने की आदत हावी न हो।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में नरमी और अपनापन बढ़ाने का समय है। यदि साथी से पिछले दिनों किसी बात पर दूरी बनी थी, तो उसे कम करने के लिए साधारण और सच्ची बातचीत काफी रहेगी। बहुत बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं है। परिवार के साथ बैठना, पुराने मुद्दों पर शांत लहजे में बात करना और किसी की बात बीच में न काटना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए भी जान पहचान के दायरे में बातचीत बढ़ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। माता या घर के माहौल का असर प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा। घरेलू शांति बनी रहेगी तो रिश्ता भी सहज चलेगा।
तुला करियर राशिफल
ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी साफ दिखेगी। सीनियर या क्लाइंट आपसे ठोस जवाब चाह सकते हैं, इसलिए अधूरे काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करें। काम की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। जिन लोगों का काम पब्लिक डीलिंग, मैनेजमेंट, शिक्षा, डिजाइन या सलाह देने से जुड़ा है, उनके लिए दिन उपयोगी रहेगा। छात्रों के लिए पढ़ाई में स्थिरता जरूरी है। एक साथ कई विषय पकड़ने के बजाय प्राथमिकता तय करें। बुध का असर सीखने और समझाने की क्षमता बढ़ा रहा है, इसलिए नोट्स बनाना, चर्चा करना और पुराने टॉपिक दोहराना लाभ देगा। किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास रखें, पर ओवरकॉन्फिडेंस से बचें।
तुला धन राशिफल
धन के मामले में सोच समझकर चलने से फायदा होगा। आय की स्थिति सामान्य से थोड़ी बेहतर महसूस हो सकती है, खासकर यदि परिवार की ओर से कोई मदद, सलाह या सहारा मिले। बचत बढ़ाने का विचार मजबूत होगा और यह सही दिशा है। वाहन, घर की सुविधा या सजावट पर खर्च की संभावना है, लेकिन बजट तय करके चलेंगे तो टेंशन नहीं होगी। किसी भी निवेश या बड़े खर्च में केवल दिखावे के आधार पर फैसला न लें। आज की ऊर्जा कहती है कि छोटी बचत भी आगे चलकर राहत दे सकती है। नकद, डिजिटल पेमेंट और जरूरी बिलों का हिसाब साफ रखें।
तुला हेल्थ राशिफल
शारीरिक रूप से दिन ठीक रहेगा, पर मानसिक थकान का असर बीच बीच में महसूस हो सकता है। घर के वातावरण से आपका मूड सीधा जुड़ा रहेगा, इसलिए जितना संभव हो आसपास की अव्यवस्था कम रखें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी वॉक आपको संतुलित रखेगी। देर रात तक जागने से अगली सुबह भारीपन बढ़ सकता है। अगर मन बेचैन लगे तो कुछ देर चुप रहकर अपने काम क्रम में लगाएं।
आज की सलाह: घर और पैसों से जुड़े फैसले भावुक होकर नहीं, साफ हिसाब देखकर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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