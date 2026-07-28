आज का तुला राशिफल 28 जुलाई: लाभ के भाव में शुक्र सहयोग दे रहें सामाजिक संपर्क से फायदा
Aaj ka Tula Rashi ka Rashifal:वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। बाहर का खाना या अनियमित दिनचर्या थकान बढ़ा सकती है। शाम तक आप समझ जाएंगे कि कम बोलकर और सही काम चुनकर ही दिन आसान बनेगा।
Libra Horoscope today tula rashi 28 july 2026: दिन की शुरुआत भागदौड़ और कई छोटे कामों के साथ हो सकती है। फोन, मैसेज, मीटिंग या इधर उधर की बातचीत में समय ज्यादा जाएगा। मन एक काम पर टिकाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसलिए जो जरूरी है उसे पहले निपटाना बेहतर रहेगा। आसपास के लोगों, पड़ोसियों या करीबी जान पहचान वालों से मेलजोल बढ़ सकता है। किसी छोटे आयोजन, बुलावे या अचानक मिलने का मौका भी बन सकता है। पुराने दोस्त से संपर्क होने पर मन हल्का होगा। दोपहर के बाद ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर घर, आराम और मन की शांति पर जाएगा। घर की किसी व्यवस्था, सफाई, सामान या परिवार की जरूरत पर समय देना पड़ सकता है। करियर वाले क्षेत्र में सूर्य और गुरु आपका ध्यान जिम्मेदारी की तरफ खींच रहे हैं, इसलिए आराम का मन होने पर भी काम से पूरी तरह दूरी नहीं बन पाएगी।
तुला राशिफल लव
रिश्तों के मामले में बात करने का ढंग बहुत असर डालेगा। पहले हिस्से में आप खुलकर अपनी बात कहना चाहेंगे, लेकिन सामने वाला उसी गति से जवाब न दे तो हल्की खीझ हो सकती है। ऐसे में तुरंत निष्कर्ष निकालने से बचें। नए लोगों से मिलने या किसी दोस्त के जरिए नई जान पहचान बनने का योग है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे शाम के बाद ज्यादा भावुक और अपनापन महसूस करेंगे। घर, परिवार और भविष्य की छोटी प्लानिंग पर बात हो सकती है। पुराने मतभेद नरम पड़ सकते हैं, अगर आवाज का लहजा शांत रखा जाए। परिवार के किसी सदस्य की बात बीच में न काटें। सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा जितना बोलना। --मेष से मीन तक का राशिफल यहां पढ़ें
तुला राशिफल करियर
कामकाज में दिन मेहनत वाला है, लेकिन पूरी तरह उलझा हुआ नहीं है। शुरुआत में ईमेल, कॉल, रिपोर्ट, फॉलोअप या छोटी दूरी के काम ज्यादा रहेंगे। इससे लगेगा कि बहुत मेहनत हो रही है, पर असली प्रगति धीमी है। यही जगह है जहां धैर्य काम आएगा। करियर के भाव में सूर्य और गुरु जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं, इसलिए वरिष्ठ लोग आपसे साफ जवाब और समय पर काम की उम्मीद रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए रिवीजन, नोट्स व्यवस्थित करने और छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ने का समय अच्छा है। दोपहर के बाद घर से काम करने वाले या पढ़ाई का शांत माहौल चाहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। जो काम टीम के साथ अटका था, उसमें बातचीत से रास्ता निकल सकता है। जल्दबाजी में भेजा गया संदेश या अधूरी जानकारी परेशानी दे सकती है, इसलिए दोबारा जांच लें।
तुला राशिफल धन
पैसों के मामले में दिन संतुलित रखा जाए तो ठीक रहेगा। आमदनी की दिशा बनी रहेगी, खासकर काम के जरिए, लेकिन खर्च भी छोटे छोटे रूप में निकल सकते हैं। घर के लिए कुछ जरूरी सामान, किसी आयोजन में योगदान या आने जाने पर खर्च संभव है। लाभ के भाव में शुक्र थोड़ा सहयोग दे रहा है, इसलिए सामाजिक संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है। फिर भी केवल उत्साह में कोई खरीदारी न करें। बजट लिखकर चलेंगे तो राहत रहेगी। किसी मित्र या परिचित की सलाह सुन सकते हैं, पर अंतिम फैसला अपनी जरूरत देखकर ही लें।
तुला राशिफल हेल्थ
शरीर से ज्यादा मन की बेचैनी थकान बढ़ा सकती है। भागदौड़, स्क्रीन टाइम और अनियमित खाना आपको सुस्त बना सकता है। बाहर का तला भुना खाना कम रखें। पानी समय पर पिएं। शाम के बाद आराम की जरूरत ज्यादा महसूस होगी, इसलिए खुद को थोड़ा धीमा होने दें। हल्की वॉक, घर का सादा भोजन और समय पर सोना राहत देगा। वाहन चलाते समय ध्यान भटकने न दें। छोटी सावधानी पूरे दिन को आसान बना सकती है।
आज की सलाह: काम और बातचीत दोनों में गति थोड़ी धीमी रखें, तभी मन और दिन संभलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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