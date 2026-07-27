आज का तुला राशिफल 27 जुलाई: चंद्रमा के असर से आज रिजल्ट उसे मिलेंगे जो कोशिश करेगा
Aaj ka Tula Rashi ka Rashifal:छोटे काम, दस्तावेज, कॉल, संदेश, मीटिंग और आने जाने से जुड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है। अपने शब्दों का चुनाव संभलकर करें, क्योंकि आपकी बात असरदार रहेगी।
Libra Horoscope today: दिन की शुरुआत थोड़ी उलझी हुई लग सकती है। मन एक साथ कई बातों में जाएगा और शरीर उतना साथ नहीं देगा, इसलिए सुस्ती और बेचैनी दोनों साथ महसूस हो सकते हैं। फिर भी भीतर का भरोसा बना रहेगा। किसी जरूरी बात पर आप सामान्य से ज्यादा साफ और साहसी रुख ले सकते हैं। यही फैसला आगे चलकर आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करेगा। भाई बहनों या करीबी लोगों से सहयोग मिल सकता है, लेकिन हर बात तुरंत मनवाने की कोशिश न करें। कामकाज में आपका नाम और जिम्मेदारी दोनों बढ़ते दिख रहे हैं। सूर्य और गुरु की स्थिति आपको सार्वजनिक छवि में मजबूती दे रही है, जबकि चंद्रमा का व्यावहारिक असर कहता है कि आज परिणाम उसी को मिलेंगे जो लगातार कोशिश करेगा। शाम तक मन हल्का होगा और अधूरे काम पूरे करने का उत्साह बढ़ेगा।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में स्थिति सामान्य से बेहतर संभाली जा सकती है, अगर आप उम्मीदें कम और संवाद साफ रखें। जीवनसाथी या पार्टनर अपने काम में उलझा हो सकता है, इसलिए उसकी चुप्पी को दूरी न मानें। जो बात कई दिनों से मन में है, उसे शांत ढंग से कहेंगे तो गलतफहमी कम होगी। प्रेम संबंधों में दिखावे से ज्यादा भरोसे की जरूरत है। दोस्तों के बीच आपकी लोकप्रियता बनी रहेगी, लेकिन निजी रिश्ते को भी समय देना होगा। बच्चों से जुड़ी कोई छोटी खुशी या संतोष देने वाली खबर मन हल्का कर सकती है।
तुला करियर राशिफल
ऑफिस, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन या टीम के साथ तालमेल में आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है। वरिष्ठ लोग आपके काम करने के तरीके पर ध्यान देंगे। अगर किसी नए काम की जिम्मेदारी मिले तो उसे बोझ न मानें, क्योंकि इससे आपकी छवि बेहतर बनेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन उपयोगी है। पढ़ाई में फोकस जल्दी बनेगा, खासकर लिखित काम, नोट्स, इंटरव्यू तैयारी या किसी लक्ष्य आधारित पढ़ाई में। बुध का सहयोग सीखने और समझाने दोनों में मदद कर रहा है। जो छात्र या प्रोफेशनल लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अपनी दिशा सही लगने लगेगी। बस जल्दीबाजी में आधा पढ़कर फैसला न करें।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में सीधी बात यही है कि लाभ मेहनत के साथ जुड़ा रहेगा। बिना तैयारी या बिना हिसाब के फायदा मिलने की उम्मीद कम रखें। आय के छोटे स्रोत सक्रिय हो सकते हैं। किसी दोस्त, नेटवर्क या पुराने संपर्क से काम का मौका मिल सकता है। खर्च बहुत बड़ा नहीं दिखता, लेकिन इधर उधर के छोटे भुगतान जोड़कर बजट बिगड़ सकता है। साझा धन, टैक्स, फीस या किसी लंबित भुगतान में लापरवाही न करें। निवेश के मामले में दिखावे या जल्द उत्साह से बचना बेहतर रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
ऊर्जा एक समान नहीं रहेगी। कभी जोश और कभी आलस महसूस हो सकता है। बहुत देर तक एक ही मुद्रा में बैठने से थकान बढ़ेगी। हल्की चाल, स्ट्रेचिंग और पानी का सही सेवन मदद करेगा। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। मसालेदार खाने और बेवजह देर रात तक जागने से बचें। मन को शांत रखने के लिए छोटी ब्रेक लेते रहें।
आज की सलाह: जरूरी फैसले लें, लेकिन हर कदम के साथ समय, मेहनत और बजट का हिसाब रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र