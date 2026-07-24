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आज का तुला राशिफल 24 जुलाई:मंगल का असर है, तुरंत रिएक्शन ना दें, रुककर जवाब दें

By Anita Baranwal
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Aaj ka Tula Rashifal: जो बात साफ नहीं है, उसे थोड़ी देर रुककर समझना बेहतर रहेगा। खुशी भी रहेगी और हल्का भ्रम भी, इसलिए चाल संतुलित रखें। 

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तुला राशिफळ 24 जुलाई

दिन की शुरुआत व्यावहारिक सोच के साथ होगी। मन भावनाओं से ज्यादा हिसाब और प्राथमिकताओं पर रहेगा। घर, परिवार और पैसों से जुड़ी छोटी बातों पर आपका ध्यान बार बार जा सकता है। बोलचाल में असर रहेगा, इसलिए सही बात भी नरमी से कहेंगे तो ज्यादा काम बनेगा। कुछ लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं। आपकी समझदारी दिखेगी, लेकिन हर जिम्मेदारी अपने सिर लेने की जरूरत नहीं है। काम के बीच छोटे सफर, दस्तावेज, कॉल या जरूरी संदेशों का दबाव भी रह सकता है। करियर पक्ष में ऊपर के लोगों की नजर आपके काम पर रहेगी, इसलिए लापरवाही से बचें। सूर्य और गुरु आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इस कारण जिम्मेदारी और छवि दोनों साथ साथ चलेंगे। दूसरी तरफ मंगल का असर भीतर बेचैनी बढ़ा सकता है। इसी वजह से जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी रुककर जवाब देना बेहतर रहेगा। वाहन, महंगी खरीद या घर के किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी फिलहाल टालना समझदारी होगी।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में आज शब्दों का वजन ज्यादा रहेगा। साथी या करीबी व्यक्ति आपकी बात को सीधे दिल पर ले सकता है। इसलिए तर्क सही होने पर भी लहजा मुलायम रखें। पुराने किसी मुद्दे पर बहस छिड़े तो उसे जीतने की जगह सुलझाने की कोशिश करें। शादीशुदा लोगों के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील है। छोटी बात से टेंशन बढ़ सकती है। परिवार में पैसों, जिम्मेदारी या समय न देने को लेकर चर्चा हो सकती है। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे सामने वाले की उम्मीदें साफ सुनें। अपने मन की बात छिपाने से दूरी बढ़ेगी।

तुला करियर राशिफल

ऑफिस में आपका फोकस अच्छा रहेगा, खासकर उन कामों में जहां योजना, डेटा, रिपोर्ट या जिम्मेदारी साफ हो। वरिष्ठों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। तैयारी के साथ बोलेंगे तो असर अच्छा पड़ेगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दिन दो हिस्सों में बंटा लग सकता है। शुरुआत में ध्यान इधर उधर जा सकता है, लेकिन बाद में पकड़ बन जाएगी। दूर की योजना, परीक्षा फॉर्म, आवेदन, इंटरव्यू या सीखने से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है। बुध मदद कर रहा है, इसलिए लिखित काम, प्रेजेंटेशन, भाषा और कम्युनिकेशन वाले क्षेत्र में लाभ मिलेगा। बस किसी सहयोगी के साथ अहंकार की खींचतान से बचें।

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में दिन औसत से बेहतर संभल सकता है, अगर आप खर्च लिखकर चलें। आय का प्रवाह ठीक रहेगा, लेकिन कुछ जरूरी भुगतान या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। दोस्तों या नेटवर्क से कोई उपयोगी सूचना मिल सकती है, पर जोखिम वाला निवेश करने से पहले जांच जरूरी है। उधार देकर या लेकर उलझन न बढ़ाएं। वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या दिखावे की खरीद टालना बेहतर रहेगा। छोटी बचत को भी हल्के में न लें।

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तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा बनी रहेगी, पर भीतर का तनाव शरीर पर जल्दी असर दिखा सकता है। खानपान अनियमित हुआ तो भारीपन या थकान महसूस हो सकती है। बहुत देर तक बैठे रहने से भी सुस्ती बढ़ेगी। पानी पर्याप्त लें। बाहर का तला भुना कम रखें। मानसिक आराम के लिए कुछ समय फोन से दूर रहना अच्छा रहेगा। देर रात तक जागने से अगले दिन की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।

आज की सलाह: बात सही हो तो भी उसे नरमी और समय देखकर ही रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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