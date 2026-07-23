आज का तुला राशिफल 23 जुलाई:मंगल के कारण किसी बात को लेकर भीतर चिड़चिड़ापन न पलने दें
Aaj ka tula rashi: इसलिए छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें। दिन बढ़ने पर ध्यान परिवार, सुविधा, खाने-पीने और पैसों की स्थिति पर जाएगा। घर में अपनापन बढ़ेगा और किसी जरूरी घरेलू काम को निपटाने का मन बनेगा।
Libra Horoscope today, तुला राशिफल 23 जुलाई: दिन की शुरुआत आपके व्यक्तित्व और मूड पर फोकस के साथ हो सकती है। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे। अगर कहीं मिलना-जुलना, छोटा पारिवारिक कार्यक्रम या सोशल माहौल बन रहा है, तो उसमें आपकी भूमिका अच्छी रहेगी। सुबह के समय मन थोड़ा अपने बारे में ज्यादा सोच सकता है। खरीदारी की योजना बने और फिर टल जाए, तो उसे नुकसान न मानें। यह रुककर सोचने वाला दिन है। आपकी वाणी में खिंचाव रहेगा, इसलिए लोग आसानी से मान भी सकते हैं। करियर वाले क्षेत्र में सूर्य और गुरु का असर आपको जिम्मेदारी से काम करने की प्रेरणा दे रहा है। बस मंगल के कारण किसी बात को लेकर भीतर चिड़चिड़ापन न पलने दें, खासकर तब जब चीजें आपके हिसाब से तुरंत न हों।
तुला राशिफल लव
रिश्तों में आपका अंदाज नरम और असरदार रहेगा। जो बात कई दिनों से अटकी थी, वह सही लहजे में कहने पर आगे बढ़ सकती है। जीवनसाथी या साथी से घरेलू मामलों पर मदद मिल सकती है। अगर परिवार के बीच समय बिताने का मौका मिले, तो उसमें शामिल होना अच्छा रहेगा। दिन के पहले हिस्से में आप अपनी भावनाओं को ज्यादा महत्व देंगे, जबकि बाद के हिस्से में सामने वाले की जरूरत समझना आसान होगा। यही संतुलन रिश्ते संभालेगा। किसी करीबी की बात बीच में काटने से बचें। मीठी बात काम करेगी, लेकिन केवल खुश करने के लिए वादा न करें।
तुला करियर राशिफल
पढ़ाई और काम, दोनों में ध्यान लगाने की क्षमता अच्छी रहेगी, खासकर तब जब आप कामों की सूची साफ रखें। बुध के वक्री होने से पुराने नोट्स, ईमेल, दस्तावेज या यात्रा से जुड़े प्लान दोबारा जांचने की जरूरत पड़ सकती है। छात्रों के लिए यह दिन दोहराई और समझ मजबूत करने का है। नया बहुत ज्यादा उठाने से बेहतर है कि जो पढ़ चुके हैं उसे पक्का करें। नौकरीपेशा लोगों को मीटिंग या बातचीत में अपनी बात संतुलित ढंग से रखनी होगी। वरिष्ठ लोग आपके काम की गंभीरता देख सकते हैं। अगर आप सार्वजनिक भूमिका, क्लाइंट डीलिंग, मीडिया, प्रेजेंटेशन या टीम समन्वय में हैं, तो आपकी छवि बेहतर हो सकती है। बस किसी भी संवेदनशील विषय पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में संतोष का भाव बन सकता है। अलग-अलग स्रोतों से छोटी-छोटी राहत या सहयोग मिलने की संभावना है। आय की दिशा पूरी तरह नहीं बदलती, पर खर्च पर पकड़ बेहतर रह सकती है। दिन के बाद वाले हिस्से में बजट, बचत, परिवार की जरूरत और जरूरी भुगतान पर ध्यान जाएगा। कोई वस्तु तुरंत खरीदने की जगह तुलना करके लेना बेहतर रहेगा। दिखावे वाले खर्च से बचें। अगर किसी साझा खर्च या रिफंड का मामला अटका है, तो उसे लिखित रूप में साफ रखना ठीक रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन सुबह हल्की संवेदनशीलता या थकान महसूस हो सकती है। स्क्रीन पर ज्यादा समय देने से आंखों में जलन या भारीपन जैसा लग सकता है, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लें। भोजन समय पर करें। बहुत मीठा या बहुत मसालेदार खाने से बचें। मन को शांत रखने के लिए थोड़ी देर अकेले बैठना, हल्की वॉक या गहरी सांसें फायदेमंद रहेंगी। रात की नींद ठीक रहे, इस पर ध्यान दें।
आज की सलाह: बोलने से पहले दो पल रुकें, आपकी शांत वाणी ही सबसे बड़ा सहारा बनेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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