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आज का तुला राशिफल 22 जुलाई:वक्री बुध छोटी गड़बड़ी करा सकता, चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ा रहा

By Anita Baranwal
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Aaj ka Tula Rashifal: जो बात साफ नहीं है, उसे थोड़ी देर रुककर समझना बेहतर रहेगा। खुशी भी रहेगी और हल्का भ्रम भी, इसलिए चाल संतुलित रखें। 

आज का तुला राशिफल 22 जुलाई:वक्री बुध छोटी गड़बड़ी करा सकता, चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ा रहा

Libra Horoscope today: दिन की शुरुआत अपने ऊपर भरोसा बढ़ाने वाली रहेगी। मन में यह साफ रहेगा कि क्या करना है और किस बात को टालना है। लोगों के बीच आपकी बात सुनी जाएगी, इसलिए बेवजह सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कामकाज और सामाजिक दायरे में सम्मान मिल सकता है, लेकिन उसके साथ छोटी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। कुछ लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं। घर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। किसी पुराने उलझे विषय पर मन बार बार जा सकता है, क्योंकि भीतर की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। फिर भी चंद्रमा का साथ आत्मविश्वास बढ़ा रहा है और करियर से जुड़े सूर्य और गुरु आपको सही लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। दोपहर के बाद सोच थोड़ी गंभीर हो सकती है। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला भावुक होकर न लें।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में आपका लहजा बहुत फर्क डालेगा। अगर आप अपने मन की बात सीधे मगर नरमी से कहेंगे, तो सामने वाला जल्दी समझेगा। प्रेम संबंध में उम्मीदें बढ़ी हुई रह सकती हैं। इसलिए छोटी देरी या कम जवाब को अनदेखी न मानें। जो लोग किसी खास व्यक्ति के करीब आना चाहते हैं, उनके लिए बातचीत शुरू करने का अच्छा मौका है। शादीशुदा लोगों को साथी की थकान और व्यस्तता समझनी होगी। परिवार में किसी की राय आपसे अलग हो सकती है, पर बात बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। शाम तक माहौल फिर सामान्य हो जाएगा।

तुला करियर राशिफल

ऑफिस, बिजनेस और पढ़ाई तीनों में यह दिन उपयोगी है, बशर्ते आप फोकस बनाए रखें। ऊपर बैठे लोगों या अनुभवी लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू जैसी स्थिति में आपकी तैयारी काम आएगी। बिजनेस वालों को नए ऑर्डर या नए संपर्क की संभावना दिख सकती है, लेकिन हर प्रस्ताव को तुरंत हां कहना ठीक नहीं होगा। कागजी बातों, ईमेल, आवेदन या यात्रा से जुड़ी जानकारी दोबारा जांच लें, क्योंकि बुध की वक्री चाल छोटी गड़बड़ी करा सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन दो हिस्सों में बंटा हुआ रहेगा। शुरुआत में ध्यान अच्छा रहेगा। बाद में मन भटक सकता है। इसलिए कठिन विषय पहले निपटा लें। टीम में काम करते समय नेतृत्व लें, पर दूसरों को भी जगह दें।

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रह सकती है। आमदनी के मौके या भविष्य की कमाई को लेकर अच्छी सोच बन सकती है। दोस्तों, नेटवर्क या पुराने संपर्कों से काम का लाभ मिल सकता है। फिर भी जोखिम वाले निवेश में जल्दबाजी न करें। कहीं सिर्फ नाम या उत्साह देखकर पैसा लगाने का मन बने, तो एक रात सोच लें। घर, काम या यात्रा से जुड़े छोटे खर्च सामने आ सकते हैं। बजट बिगड़ने की नौबत नहीं दिखती, पर हिसाब लिखकर चलना समझदारी होगी।

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तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन शरीर को आराम की भी जरूरत होगी। मानसिक दबाव कम करने के लिए काम के बीच छोटे ब्रेक लें। गर्दन, पीठ या थकान जैसा हल्का तनाव महसूस हो सकता है, खासकर लंबे समय तक बैठने पर। पानी पर्याप्त लें और देर रात तक स्क्रीन पर न टिकें। मन मजबूत रहेगा, इसलिए छोटी असुविधा को लेकर ज्यादा टेंशन न लें। नियमित दिनचर्या आपको पूरे दिन संतुलित रखेगी।

आज की सलाह: फैसले अपने भरोसे लें, लेकिन अंतिम कदम से पहले तथ्य जरूर दोबारा जांचें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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