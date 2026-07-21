आज का तुला राशिफल 21 जुलाई:करियर में सूर्य -गुरु का सहारा, वहीं शनि अनुशासन मांग रहा
Aaj ka tula rashifal: किसी रिश्तेदार या आसपास के लोगों से उपयोगी खबर मिल सकती है। शाम तक मनहल्का होगा और लंबे समय से अटकी इच्छा में आगे बढ़ने का रास्ता दिख सकता है।
Libra Horoscope today 21 july: दिन की शुरुआत थोड़ी अंदरूनी थकान या बिखरे हुए मन के साथ हो सकती है। कुछ लोग बिना वजह दूरी बनाए रखें, तो उसे दिल पर न लें। पहले हिस्से में अधूरे काम, खर्च का हिसाब, नींद की कमी या मन की उलझनें ध्यान खींच सकती हैं। इसलिए सुबह का समय धीमे और व्यवस्थित ढंग से चलाना बेहतर रहेगा। दिन बढ़ने पर ऊर्जा साफ होती जाएगी और आपका आत्मविश्वास लौटेगा। अपनी बात रखने का सही मौका मिलेगा। लोगों की नजर आप पर रहेगी, इसलिए व्यवहार और प्रस्तुति दोनों संतुलित रखें। करियर के क्षेत्र में सूर्य और गुरु का सहारा आपकी छवि को मजबूत करने में मदद कर रहा है। वहीं शनि कामकाज में अनुशासन मांग रहा है, इसलिए ढील देने के बजाय सूची बनाकर काम करें। कारोबार करने वालों को भी अपने फैसलों पर भरोसा रहेगा और कमाई के मौके दिख सकते हैं।
तुला लव राशिफल
रिश्तों के मामले में सुबह थोड़ा चुप्पा या संवेदनशील मूड रह सकता है। अगर साथी की बात तुरंत समझ न आए, तो प्रतिक्रिया देने से पहले सुनना बेहतर रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में गर्मजोशी बढ़ेगी और बातचीत आसान होगी। दांपत्य जीवन में सहयोग का भाव रहेगा। छोटी जिम्मेदारियां बांट लेने से नजदीकी बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए जान पहचान या रिश्तेदारी के दायरे से कोई बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। मित्रता से शुरू होने वाली बात आगे बढ़ सकती है। अपनी उम्मीदें साफ रखें और सामने वाले की गति का सम्मान करें।
तुला करियर राशिफल
पढ़ाई करने वालों के लिए यह दिन उपयोगी है, खासकर दोपहर के बाद। एकाग्रता बेहतर रहेगी और जो विषय पहले भारी लग रहा था, उसमें भी पकड़ बन सकती है। अगर नोट्स बिखरे हैं या तैयारी अधूरी है, तो पहले उन्हें व्यवस्थित करें। ऑफिस में वरिष्ठ आपके काम से संतुष्ट हो सकते हैं, बशर्ते आप समय और भाषा दोनों का ध्यान रखें। कोई प्रेजेंटेशन, मीटिंग या रिपोर्ट आपके पक्ष में जा सकती है। कारोबार में आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन साझेदारी के कागज या यात्रा से जुड़े फैसलों में बुध के वक्री प्रभाव के कारण दोबारा जांच जरूरी है। जो लोग नई दिशा सोच रहे हैं, वे पहले जानकारी पूरी कर लें, फिर कदम बढ़ाएं।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में सुबह कुछ अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं। कोई पुराना बिल, घर का छोटा खर्च या ऑनलाइन भुगतान ध्यान मांग सकता है। दोपहर के बाद स्थिति संतुलित होगी और कमाई या लाभ की संभावना मजबूत दिखेगी। कारोबार से नकदी प्रवाह ठीक रह सकता है। फिर भी उत्साह में बड़ा खर्च न करें। लाभ दिखे तो उसका एक हिस्सा बचत में रखें। मित्रों के साथ पैसे का लेनदेन स्पष्ट नियम से करें। किसी निवेश पर फैसला लेने से पहले शर्तें पढ़ लें।
तुला हेल्थ राशिफल
सुबह शरीर से ज्यादा मन थका हुआ लग सकता है। नींद कम हुई हो तो असर मूड पर दिखेगा। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी शांत शुरुआत मदद करेगी। दिन बढ़ने पर ऊर्जा सुधरेगी। फिर भी लगातार स्क्रीन देखने, देर तक बैठे रहने और अनियमित खाने से बचें। हल्की स्ट्रेचिंग या छोटी वॉक आपके लिए अच्छी रहेगी।
आज की सलाह: सुबह खुद को थोड़ा समय दें, फिर पूरे भरोसे से अपने जरूरी काम संभालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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