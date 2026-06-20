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तुला राशिफल 20 जून 2026: भारी एडवांस देने से बचें, शनि आपसे ठहराव मांग रहे

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka tula Rashifal: घर में किसी चर्चा के दौरान आप महसूस करेंगे कि हर बात का तुरंत हल नहीं निकलता। धैर्य आज आपकी सबसे मजबूत पूंजी है। जरूरी निर्णय सुबह के शांत हिस्से में लें। देर दोपहर में जल्द नतीजा निकालना उलझन बढ़ा सकता है। 

तुला राशिफल 20 जून 2026: भारी एडवांस देने से बचें, शनि आपसे ठहराव मांग रहे

किसी भी बड़े कागज पर साइन करने से पहले एक बार फिर पढ़ लें। यही आज की सबसे काम की शुरुआत है। शनिवार का स्वभाव ठहराव मांगता है। ऊपर से चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में है, इसलिए मन कभी अपने फैसले पर अड़ा रहेगा, तो कभी घर के लोगों की राय सुनने की जरूरत महसूस होगी। सुबह 09:25 के बाद पूर्वा फाल्गुनी का असर बातचीत को नरम बना सकता है। इसलिए परिवार से जुड़े मसले, जैसे किसी मरम्मत, शिफ्टिंग या घर खरीदने की शुरुआती चर्चा, अभी सिर्फ सोच तक रखें। आगे बढ़ाने में थोड़ा समय लेना बेहतर रहेगा। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा। बहुत बड़ी राहत नहीं, पर दबाव भी काबू में रह सकता है। अगर किसी लंबी यात्रा का प्लान बना था, तो उसमें बदलाव या रुकावट आ सकती है। इसे खराब संकेत मानने की जरूरत नहीं। कई बार टलना ही सुविधा देता है।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में नरमी लौटने के संकेत हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ दूरी थी, तो आज बात सुधर सकती है। पहल बहुत भारी नहीं होनी चाहिए। जैसे रात के खाने के बाद दो मिनट बैठकर सीधी बात कर लेना भी काफी रहेगा। परिवार के किसी सदस्य को यह लग सकता है कि आप उनकी बात पूरी नहीं सुनते। इस पर रक्षात्मक होने के बजाय शांत रहना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में उम्मीद रहेगी, पर साथ ही व्यावहारिकता भी जरूरी है। किसी पुराने मुद्दे को बार बार उठाने से बचें। छोटे बच्चों या बुजुर्गों की जरूरत समझने से घर का माहौल हल्का होगा।

तुला करियर राशिफल

कामकाज में दिन सामान्य से बेहतर संभल सकता है, अगर आप एक समय में एक ही मुद्दा पकड़ें। ऑफिस में कई छोटी जिम्मेदारियां एक साथ आ सकती हैं। उनमें से जो आज ही जरूरी है, उसे पहले निपटाएं। विद्यार्थियों के लिए दिन उपयोगी है। किसी क्लासमेट की मदद से कोई कठिन टॉपिक साफ हो सकता है। नोट्स शेयर करना, एक सवाल समझ लेना, या टेस्ट पैटर्न पर छोटी चर्चा लाभ दे सकती है। जो लोग नौकरी बदलने या नए कार्यक्षेत्र पर सोच रहे हैं, वे अभी जानकारी जुटाएं, पर अंतिम कदम जल्दी न लें। कारोबार में बहुत बड़ा उछाल नहीं, पर काम चलता रहेगा। अगर संपत्ति या घर से जुड़ा कोई पेशेवर फैसला सामने आए, तो उसे टालना समझदारी होगी। शनि मीन में होने से लंबी सोच काम आएगी। आज की मेहनत धीरे धीरे फायदा देगी।

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में संतुलन का दिन है। खर्च निकलेंगे, पर आमदनी भी उन्हें संभालने लायक रहेगी। राहत यह रहेगी कि हाथ पूरी तरह खाली महसूस नहीं होगा। फिर भी मकान, प्लॉट, बुकिंग या भारी एडवांस जैसी बातों में अभी ठहरना बेहतर रहेगा। घरेलू जरूरत और इच्छा में फर्क रखें। किसी चीज को सिर्फ इस सोच से न लें कि बाद में शायद महंगी हो जाएगी। अगर पुराना बकाया मिलना है, तो आज याद दिलाने का शांत तरीका काम कर सकता है। देर दोपहर में जल्दबाजी में ऑनलाइन पुष्टि या अग्रिम भुगतान करने से बचें।

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तुला हेल्थ राशिफल

मन का संतुलन ही आज शरीर को भी संभालेगा। सिर भारी लगना, कंधों में जकड़न या बिना कारण थकावट जैसी स्थिति बन सकती है, खासकर जब मन में कई बातें चल रही हों। सुबह कुछ देर खुली हवा में बैठना अच्छा रहेगा। चाय या कॉफी पर लगातार दिन न चलाएं। दोपहर के बीच थोड़ा पानी पीना याद रखें। घर की चर्चा या निजी चिंता को भीतर दबाकर रखने से बेचैनी बढ़ सकती है। रात में सोने से पहले पांच मिनट शांत बैठना फायदेमंद रहेगा।

आज की सलाह: घर और पैसों के फैसले में ठहराव रखें, जल्द उत्तर देने का दबाव न लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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