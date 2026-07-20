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आज का तुला राशिफल 20 जुलाई: चंद्रमा खर्च, भीतर की बेचैनी को एक्टिव कर रहा

By Anita Baranwal
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Aaj ka Tula rashifal: शाम तक सोच में कुछ स्पष्टता आएगी और आप समझ पाएंगे कि असली समस्या क्या है और क्या सिर्फ मन का दबाव है। चुपचाप सब सहने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना राहत देगा।

आज का तुला राशिफल 20 जुलाई: चंद्रमा खर्च, भीतर की बेचैनी को एक्टिव कर रहा

Libra Horoscope today tula rashifal 20 july: दिन की शुरुआत थोड़ी भारी लग सकती है। मन बिना साफ वजह के थका हुआ या उलझा हुआ रह सकता है। काम भी होंगे, लेकिन उत्साह कम रहने से छोटी बात बड़ी लग सकती है। चंद्रमा खर्च और भीतर की बेचैनी वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए बेवजह की चिंता, देर से जवाब मिलना, या अपनी ही सोच में फंसना संभव है। ऐसे में खुद पर सख्ती न करें। जो काम तुरंत जरूरी हैं, पहले उन्हें निपटाएं। बाकी बातों को कल पर भी छोड़ा जा सकता है। यात्रा, कागजी काम, ऑनलाइन बुकिंग या भुगतान में थोड़ा ध्यान रखें। जल्दी में गलती हो सकती है। करियर से जुड़े बड़े लक्ष्य आपके मन में घूमते रहेंगे, क्योंकि सूर्य और गुरु आपको जिम्मेदारी की तरफ खींच रहे हैं। फिर भी पूरे दिन को परफॉर्मेंस टेस्ट न बनाएं।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन उन्हें सही शब्द देना जरूरी होगा। मन में उम्मीद कुछ और हो और सामने वाला वैसा जवाब न दे, तो हल्की खीझ हो सकती है। प्रेम संबंध में आकर्षण और अपनापन बना रहेगा। साथ समय बिताने का मौका मिले तो मन हल्का होगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे पुरानी बात दोहराने के बजाय अभी क्या चाहिए, यह साफ बोलें। परिवार में भी किसी की बात का गलत मतलब न निकालें। दोस्त या साथी की छोटी मदद आपके लिए बड़ी राहत बन सकती है। अकेले लोगों को बातचीत में रुचि महसूस हो सकती है, पर जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। मेष से मीन तक हाल पढ़ें

तुला करियर राशिफल

कामकाज में जिम्मेदारी बढ़ी हुई महसूस होगी। ऑफिस में कोई मीटिंग, समीक्षा, या वरिष्ठों की नजर आपके काम पर रह सकती है। यह दबाव वाला भी लग सकता है, लेकिन सीख देने वाला दिन है। बुध की उलटी चाल के कारण ईमेल, दस्तावेज, प्रेजेंटेशन, यात्रा योजना या समय-सारिणी में दोबारा जांच जरूरी रहेगी। छात्र पढ़ाई में बैठे तो रहेंगे, पर ध्यान भटक सकता है। इसलिए लंबे सत्र के बजाय छोटे हिस्सों में पढ़ना बेहतर रहेगा। करियर में छवि मजबूत करने का मौका है, बस अपनी बात संयम से रखें। टीमवर्क में अपनी भूमिका साफ करें। किसी पुराने काम को सुधार कर आगे बढ़ाना नए काम शुरू करने से ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

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तुला धन राशिफल

खर्च का दबाव महसूस हो सकता है। जरूरी और गैरजरूरी खर्च में फर्क करना आज बहुत काम आएगा। ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा, उपहार, या सब्सक्रिप्शन जैसी चीजों पर अचानक पैसा निकल सकता है। आय का रास्ता बंद नहीं दिखता, लेकिन संतुलन रखना जरूरी है। दोस्तों के साथ खर्च बांटते समय हिसाब साफ रखें। अगर किसी भुगतान को टालना संभव है, तो एक बार शर्तें पढ़ लें। निवेश में नई छलांग लगाने से बेहतर रहेगा कि पुरानी योजना की समीक्षा करें। छोटे बचत कदम आज बड़े काम के साबित हो सकते हैं।

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तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा थोड़ी नीचे-ऊपर रह सकती है। नींद पूरी न होने, ज्यादा सोचने, या देर तक स्क्रीन देखने से थकान बढ़ेगी। सिर भारी लगना, मन सुस्त होना, या शरीर ढीला लगना संभव है। खुद को आराम देने का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि गति संतुलित रखना है। हल्की वॉक, पर्याप्त पानी, और समय पर भोजन से राहत मिलेगी। यात्रा में जल्दबाजी न करें। शाम को थोड़ा शांत समय अपने लिए निकालना अच्छा रहेगा।

आज की सलाह: खर्च, यात्रा और जवाब देने में थोड़ी धीमी चाल रखें, मन खुद संभल जाएगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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