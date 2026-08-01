Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का तुला राशिफल 2 अगस्त: शनि काम में धैर्य मांग रहा है, इसलिए छोटी देरी से परेशान न हों

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka tula rashifal: वहीं चंद्रमा दिन बढ़ने पर काम और दिनचर्या पर ध्यान खींचेगा। किसी लंबित काम, ईमेल, दस्तावेज या घर के छोटे बकाया काम निपटाने के लिए बाद का हिस्सा बेहतर रहेगा। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। तभी दिन संतोष देगा।

Tula Rashi 2 august 2026 Libra Horoscope today
आज का तुला राशिफल 2 अगस्त

Libra Horoscope today, tula rashifal: दिन की शुरुआत हल्की रचनात्मकता और मन की खुली ऊर्जा के साथ हो सकती है। किसी शौक, बच्चे, पढ़ाई, कंटेंट, डिजाइन या अपनी पसंद के काम में मन लगेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से मूड बिखरा हुआ था, तो सुबह का हिस्सा आपको थोड़ा संभला हुआ महसूस करा सकता है। लोगों से बात करते समय आपका अंदाज असरदार रहेगा। इसी वजह से छोटी बात भी सराहना दिला सकती है। हालांकि मन में एक साथ कई आइडिया आने से फोकस टूटने का भी योग है। दोपहर के बाद कामकाज का दबाव बढ़ सकता है। जो बात पहले आसान लग रही थी, वही बाद में डेडलाइन, जिम्मेदारी या किसी छोटी कमी के कारण भारी लग सकती है। इसलिए सुबह के उत्साह में बहुत ज्यादा वादा न करें। सूर्य और गुरु करियर क्षेत्र को सक्रिय रख रहे हैं, इसलिए छवि अच्छी रखने का फायदा मिलेगा।

तुला लव राशिफल

रिश्तों के मामले में दिन का पहला हिस्सा गर्मजोशी भरा रह सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो बातचीत में सहजता रहेगी। पुराने मनमुटाव को हल्के अंदाज में ठीक करने का मौका भी बन सकता है। प्रेम संबंध में छोटी सी मुलाकात, प्यारा मैसेज या साथ में समय बिताने से माहौल अच्छा होगा। शादीशुदा लोगों को सुबह का समय एक दूसरे की बात सुनने में लगाना चाहिए। दोपहर के बाद व्यवहार थोड़ा व्यावहारिक हो जाएगा। तब साथी से उम्मीदें साफ शब्दों में रखें, इशारों में नहीं। घर और काम का दबाव रिश्ते का लहजा बदल सकता है। किसी बात पर ताना देने के बजाय मदद मांगना बेहतर रहेगा। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे जल्दबाजी में फैसला न लें। भरोसा धीरे बनाना ठीक रहेगा।

तुला करियर राशिफल

पढ़ाई करने वालों के लिए शुरुआत अच्छी है। रुचि बनी रहेगी और कठिन विषय भी समझ में आ सकते हैं, खासकर अगर आप सुबह शांत माहौल में बैठें। क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, डिजाइन, लेखन या प्रेजेंटेशन से जुड़े लोगों को अच्छे आइडिया मिल सकते हैं। ऑफिस में सामान्य दिन रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद काम की बारीकियां पकड़ना जरूरी होगा। कोई फाइल, रिपोर्ट, डेटा या क्लाइंट की अपेक्षा फिर से देखनी पड़ सकती है। कारोबार से जुड़े लोग किसी बड़े फैसले पर विचार कर सकते हैं, पर फैसला भावुक होकर नहीं, हिसाब देखकर लें। शनि काम वाले हिस्से में धैर्य मांग रहा है, इसलिए छोटी देरी से परेशान न हों। मीटिंग में कम बोलकर सही बोलना ज्यादा असर करेगा। टीम के साथ तालमेल रखने पर लाभ होगा।

ये भी पढ़ें:सिंह मासिक राशिफल 1-31 अगस्त: 2 अगस्त को मंगल आपके 11वें भाव को एक्टिव करेंगे

तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में मिश्रित संकेत हैं। एक तरफ दिमाग निवेश या किसी मौके की ओर जा सकता है, दूसरी तरफ खर्च का हिस्सा भी सक्रिय है। इसलिए जो भी वित्तीय कदम उठाएं, पहले सीमा तय करें। जोखिम वाले विकल्प में बहुत उत्साह दिखाना ठीक नहीं होगा, भले मन कहे कि समय अच्छा है। काम से जुड़ा लाभ धीरे आ सकता है। अचानक कुछ छोटा खर्च आराम, यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी या निजी पसंद पर हो सकता है। अगर बच्चों, पढ़ाई, शौक या किसी को उपहार देने का खर्च है, तो बजट के भीतर रखें। उधार देने या लेने में साफ बात जरूरी रहेगी।

ये भी पढ़ें:तुला मासिक राशिफल अगस्त 2026: अगस्त में वक्री शनि जिम्मेदारियों को डबल चेक कराएं

तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी और शरीर में फुर्ती भी बनी रह सकती है, लेकिन दिन के बाद वाले हिस्से में थकान एकदम महसूस हो सकती है। इसका कारण काम का दबाव और मानसिक ओवरलोड रहेगा। खाना समय पर लें। बहुत देर तक खाली पेट न रहें। हल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ा चलना और स्क्रीन से छोटे ब्रेक लेना फायदेमंद रहेगा। नींद की अनदेखी न करें। अगर मन बेचैन हो, तो शाम को शांत रूटीन रखें।

आज की सलाह: सुबह के उत्साह को दोपहर की जिम्मेदारियों से जोड़ें, तभी दिन संतुलित रहेगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ मासिक राशिफल 1-31 अगस्त : मंगल, सूर्य गोचर से अगस्त में कुंभ राशि में हलचल
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Tula Rashifal Libra Horoscope Rashifal In Hindi
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने