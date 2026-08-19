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आज का तुला राशिफल 19 अगस्त:शनि का दबाव मेहनत मांगता है, इसलिए शॉर्टकट से बचें

By Anita Baranwal
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aaj ka tula rashifal:बस एक बात ध्यान रखें कि हर बात में सबको खुश करने की कोशिश न करें। अपनी सुविधा, समय और ऊर्जा का भी ख्याल रखें।

Tula Rashifal 19 August, आज का तुला राशिफल 19 अगस्त
आज का तुला राशिफल 19 अगस्त

दिन की शुरुआत अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने से हो सकती है। मन पहले हिस्से में थोड़ा संवेदनशील रहेगा। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि लोग आपकी बात को कैसे ले रहे हैं, इस पर आपका ध्यान सामान्य से अधिक है। इसलिए सुबह के समय प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा ठहरकर बोलना बेहतर रहेगा। दिन बढ़ने पर माहौल बदलता दिखेगा और फोकस घर, परिवार, पैसों के हिसाब और सुविधा पर आ जाएगा। चंद्रमा का यह बदलाव आपको अधिक स्थिर बना सकता है। परिवार के बीच आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी समझदारी काम आएगी। किसी छोटे पारिवारिक मिलन, फोन कॉल या साथ बैठकर समय बिताने का योग बन रहा है। घर पर रहकर आराम करने का मन भी हो सकता है, इसलिए बेवजह भागदौड़ कम रखें। आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा और लोग आपकी संतुलित बातों की तारीफ कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पर भी छवि ठीक रहेगी।

तुला लव राशिफल कैसा है

रिश्तों के मामले में दिन सहयोग देने वाला है। साथी आपकी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेगा और घरेलू काम या पारिवारिक फैसलों में मदद भी मिल सकती है। सुबह के समय अगर मन थोड़ा चंचल रहे तो किसी पुरानी बात को बार बार न छेड़ें। बाद का हिस्सा ज्यादा नरम और अपनापन भरा रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए साथ बैठकर खर्च, घर की जरूरत या किसी रिश्तेदार से जुड़ी बात तय करने का अच्छा समय है। जो लोग किसी नए संबंध की शुरुआत सोच रहे हैं, उनके लिए बातचीत स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ सकती है। मीठी और साफ बात रिश्तों को मजबूत करेगी। परिवार के बुजुर्ग भी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे।

आज का तुला करियर राशिफल

कामकाज में आपकी समझ और बोलने का तरीका दोनों असर दिखाएंगे। करियर से जुड़े मामलों में बुध और गुरु का सहारा आपको सही शब्द चुनने और सही लोगों तक बात पहुंचाने में मदद कर सकता है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट बातचीत या टीम समन्वय जैसे काम अच्छे ढंग से निकल सकते हैं। फिर भी सुबह के समय आत्मविश्वास थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए जरूरी मेल, फाइल या जवाब भेजने से पहले दोबारा देख लें। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लग सकता है, खासकर अगर आप टाइम टेबल बनाकर चलें। याद रखने की क्षमता और समझ दोनों साथ देंगे। प्रतियोगी माहौल में शनि का दबाव मेहनत मांगता है, इसलिए शॉर्टकट से बचें। धीरे पर टिकाऊ प्रगति आज अधिक फायदेमंद रहेगी। किसी सीनियर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है।

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आज का तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में राहत का भाव रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में धन भाव सक्रिय होने से छोटी छोटी जगहों से लाभ, बकाया राशि, परिवार की ओर से सहयोग या बजट में संतुलन महसूस हो सकता है। खर्च पूरी तरह रुकेंगे नहीं, लेकिन उन्हें संभालना आसान रहेगा। अनावश्यक खरीदारी टालना समझदारी होगी, और वैसे भी आपका मन आराम को प्राथमिकता दे सकता है। अगर किसी जरूरी चीज के लिए भुगतान करना है तो शर्तें और रकम साफ रखें। लंबे समय के लिए छोटी बचत की योजना बनाना अच्छा रहेगा।

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आज का तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा सुबह कुछ बिखरी हुई लग सकती है। इसलिए शुरुआत हल्की रखें। पानी, समय पर नाश्ता और थोड़ी शांति आपके मूड को संतुलित करेगी। दिन चढ़ने पर स्थिति बेहतर होगी। आंखों में हल्की थकान या जलन जैसा एहसास हो सकता है, खासकर स्क्रीन के अधिक इस्तेमाल से। बीच बीच में आराम लें। नींद पूरी रखें। भारी भोजन के बजाय सादा और आराम देने वाला खाना अच्छा लगेगा। मन को स्थिर रखने के लिए थोड़ी धीमी चाल से टहलना फायदेमंद रहेगा।

आज की सलाह: बोलने से पहले दो पल रुकें, फिर साफ और नरम शब्दों में बात रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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