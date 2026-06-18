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तुला राशिफल 18 जून 2026: आज हड़बड़ी से मन और चाल दोनों खराब हो सकते हैं, मेष का चंद्रमा एक्टिव रखेगा

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka tula Rashifal: एक्टिव रहेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में जो सुधार हो रहे हैं, उनको बनाएं रखें, कोशिश करें कि उन्हे लाइफ में अपनाएं, तभी आप आगे तक उनका लाभ पा सकेंगे।

तुला राशिफल 18 जून 2026: आज हड़बड़ी से मन और चाल दोनों खराब हो सकते हैं, मेष का चंद्रमा एक्टिव रखेगा

दिन में सुधार की हल्की रेखा साफ दिख सकती है। इससे पुरानी चिंता कुछ कम होगी। कामकाज की स्थिति पहले से बेहतर बनने लगेगी। गुरुवार सही लोगों से जोड़ सकता है, जबकि मेष का चंद्रमा आपको लगातार सक्रिय रखेगा। इसलिए व्यस्तता बनी रहेगी। बस तेजी में कोई जरूरी बात छूटने न दें। पिता की स्थिति को लेकर राहत मिल सकती है। वहीं माता की सेहत पर थोड़ी नजर रखना जरूरी होगा। बस, ट्रेन या रोज के आने जाने में समय से निकलें। देर दोपहर की हड़बड़ी मन और चाल दोनों बिगाड़ सकती है। करियर से जुड़े एक दो उपयोगी संपर्क बन सकते हैं। संकेत अच्छे हैं, पर बहुत जल्दी निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में जुड़ाव की भावना रहेगी। जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीत सकता है, खासकर अगर आप काम की बातें कुछ देर किनारे रखें। घर, संपत्ति या आगे की योजना पर बातचीत हो सकती है। माता की सेहत को लेकर चिंता हो तो सहयोग का भाव रखें। यह दिन दूरी कम करने वाला हो सकता है, बशर्ते व्यस्तता के बीच भी अपनी मौजूदगी दिखाएं। छोटी नाराजगी को अनसुना न करें।

तुला करियर राशिफल

काम की हालत सुधर रही है। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेगा और इससे करियर की दिशा मजबूत हो सकती है। नौकरी करने वालों को अपना काम साफ, समय पर और बिना अनावश्यक दिखावे के करना चाहिए। असर खुद दिखेगा। व्यवसाय में नेटवर्किंग उपयोगी रहेगी, लेकिन हर प्रस्ताव पर तुरंत हां न कहें। छात्र पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगा पाएंगे। किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रोफेशनल मौके के लिए सुबह तैयारी और दस्तावेज देख लेना लाभ देगा।

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तुला धन राशिफल

धन की स्थिति सामान्य से थोड़ी बेहतर रह सकती है। संपत्ति या जीवनसाथी के नाम से जुड़ा कोई अच्छा संकेत मिल सकता है, पर उसे पक्का मानकर खर्च न बढ़ाएं। यात्रा, रोज के आने जाने या घर के छोटे खर्च बने रहेंगे। महीने के अंत तक की देनदारी लिख लेना आज व्यावहारिक कदम होगा। पैसा संभलकर चलेगा तो राहत बनी रहेगी।

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तुला हेल्थ राशिफल

कंधों, कमर या यात्रा से जुड़ी थकान रह सकती है। सफर में पानी और हल्का नाश्ता साथ रखें। माता की सेहत पर भी ध्यान रखें। बेचैनी लगे तो थोड़ी देर खुली हवा में खड़े रहें। इससे मन हल्का होगा और निर्णय साफ लगेंगे।

आज की सलाह: दिख रहा सुधार संभालकर चलेंगे तो आगे टिकाऊ लाभ देगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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