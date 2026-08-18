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आज का तुला राशिफल 18 अगस्त: सूर्य और केतु लाभ में एक्टिव, इसलिए पहचान मिल सकती है

By Anita Baranwal
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Aaj ka tula rashifal: कामकाज में नए संपर्क बन सकते हैं। कुछ लोगों को अलग स्रोतों से काम, ऑर्डर या सहयोग की बात सुनने को मिल सकती है। घर और बाहर दोनों जगह आपकी उपस्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन हर बात खुद पर लेने की आदत से बचें।

Tula Rashifal 13 August , तुला राशिफल 18अगस्त
तुला राशिफल 18अगस्त

दिन की शुरुआत आपके पक्ष में जाती दिख रही है। मन में आत्मविश्वास रहेगा और लोग भी आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। चंद्रमा आपके स्वभाव और उपस्थिति को उभार रहा है, इसलिए छोटी जगहों पर भी आपकी छवि अच्छी बन सकती है। किसी मीटिंग, सामाजिक काम या परिवार के बीच आपकी राय को महत्व मिल सकता है। फिर भी भीतर थोड़ी उलझन बनी रह सकती है। एक पल में आप बहुत साफ सोचेंगे और दूसरे पल में किसी बात पर दोबारा विचार करेंगे। यही कारण है कि बड़े फैसले बिना जल्दबाजी के लेना बेहतर रहेगा। सूर्य और केतु लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए पहचान मिल सकती है, पर साथ में यह भी जरूरी है कि आप भीड़ की राय से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा रखें। दिन कुल मिलाकर अच्छा है, बस निर्णय सोचसमझ कर लें।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में आपका आकर्षण बना रहेगा, लेकिन मन की हल्की अस्थिरता बात को आगे बढ़ने से रोक सकती है। अगर आप किसी से अपनी भावना साफ करना चाहते हैं, तो सीधे और सरल शब्द चुनें। बहुत घुमा कर कही गई बात गलत समझी जा सकती है। पुराने रिश्ते में गर्माहट लौटाने का मौका है। साथी को समय देने से दूरी कम होगी। अविवाहित लोगों के लिए किसी जानपहचान वाले से बातचीत थोड़ा खास महसूस हो सकती है। परिवार के साथ भी तालमेल बना रहेगा, हालांकि किसी करीबी की सलाह सुनकर मन बदलने की संभावना रहेगी। रिश्तों में तुलना न करें। अपनी जरूरत और सामने वाले की स्थिति दोनों को समझना जरूरी होगा।

तुला करियर राशिफल

काम के मोर्चे पर यह दिन उल्लेखनीय रह सकता है। बुध और गुरु करियर क्षेत्र में होने से सीनियर, मेंटर या जिम्मेदार लोगों से मदद मिलने के संकेत हैं। ऑफिस में आपकी तैयारी और शांत व्यवहार असर छोड़ेगा। जिन लोगों का काम क्लाइंट, प्रेजेंटेशन, लेखन, कंसल्टिंग या समन्वय से जुड़ा है, उन्हें बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को अलग माध्यमों से पूछताछ या ऑर्डर मिल सकते हैं, पर हर अवसर को तुरंत हां कहने की जरूरत नहीं है। पहले शर्तें समझें। छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर उन विषयों में जिनमें समझ और विश्लेषण चाहिए। फोकस बना रहेगा, लेकिन बीच बीच में ध्यान भटक सकता है। छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करेंगे तो परिणाम बेहतर रहेंगे।

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में अवसर दिखेंगे, पर निर्णय में धैर्य जरूरी है। आय बढ़ाने की चर्चा हो सकती है या कोई अतिरिक्त काम सामने आ सकता है। फिर भी जोखिम वाले निवेश में केवल माहौल देखकर कदम न उठाएं। किसी दोस्त, ग्रुप या ऑनलाइन सलाह के दबाव में पैसा लगाने से बचें। खर्च बहुत खराब नहीं रहेंगे, लेकिन दिखावे या सुविधा पर कुछ अधिक निकल सकता है। बजट की एक छोटी सूची बना लें। उधार देने या लेने में भी साफ नियम रखें। लाभ का योग है, पर समझदारी के साथ।

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तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी और व्यक्तित्व में चमक दिखेगी, पर मानसिक थकान को नजरअंदाज न करें। ज्यादा लोगों से मिलना या लगातार सक्रिय रहना शाम तक भारी लग सकता है। पानी समय पर पिएं। खाने में बहुत ज्यादा तला या मसालेदार कम रखें। नींद का समय बिगड़ा तो अगले दिन सुस्ती रहेगी। थोड़ी स्ट्रेचिंग, हल्की चाल और कुछ देर शांत बैठना आपके मूड को संतुलित रखेगा।

आज की सलाह: तारीफ मिले तो विनम्र रहें, और बड़े फैसले लेने से पहले दो बार सोचें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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