तुला राशिफल 17 जून 2026:कमीशन, बोनस या कोई अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है, अनुमान का भ्रम भी हो सकता है
Aaj ka tula Rashifal: देर दोपहर में जल्द उत्तर देना या बिना पूरी बात सुने राय बना लेना आज की बचने लायक गलती होगी। शनि का प्रभाव बता रहा है कि स्थिरता छोटे अनुशासन से बनती है। यही आपका सहारा है।
एक उपयोगी बात याद रखें, हर अच्छी खबर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। आज सम्मान, सहयोग और अतिरिक्त आय के संकेत बन रहे हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वरिष्ठों का समर्थन मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना मन में आएगी। चंद्रमा मेष में होने से सामने वाले की बात कभी कभी कठोर लग सकती है, पर आपको भीतर से शांत रहना होगा। विद्यार्थी आज थोड़े धीमे रह सकते हैं। बच्चों के व्यवहार से मन हल्का खिंच भी सकता है। फिर भी दिन पूरी तरह कठिन नहीं है। घर और काम के बीच बेहतर संतुलन बैठाने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी विषय पर चर्चा हो तो बात को सही दिशा देने की जिम्मेदारी आपकी हो सकती है। सुबह का शांत समय महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए ठीक है।
तुला लव राशिफल
जीवनसाथी प्रसन्न और संतुष्ट रह सकते हैं, यदि आप काम का तनाव घर में न लाएं। रिश्तों में आज शांति संभव है, लेकिन बच्चों से जुड़ी चिंता मन को थोड़ा उलझा सकती है। किसी पारिवारिक चर्चा में आपकी भूमिका मध्यस्थ जैसी रह सकती है। सुनना और फिर कहना, यही तरीका ठीक रहेगा। बच्चों की तबीयत या व्यवहार पर ध्यान दें। डांट की जगह स्थिति समझना अधिक काम देगा। प्रेम संबंधों में आज संतुलित संवाद अच्छा रहेगा। किसी अपने को यह बताना कि आप उनकी तरफ हैं, काफी है। परिवार में कोई बात आपकी इच्छा के अनुसार न हो, तब भी प्रतिक्रिया को नरम रखें। एक छोटी आश्वस्ति यह है कि बात समय रहते संभाली जा सकती है।
तुला करियर राशिफल
कामकाज में ऊपर के लोगों से मदद, विश्वास या सराहना मिल सकती है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपनी तैयारी पूरी रखें। वरिष्ठों की नजर आपके रवैये पर भी रहेगी, केवल नतीजे पर नहीं। व्यापारियों को विस्तार का विचार आ सकता है। यह सोच उपयोगी है, पर जमीन पर उतारने से पहले लागत, टीम और समय की समीक्षा करें। परिवार के साथ व्यापार की दिशा पर चर्चा करना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थी धीमे चल सकते हैं, इसलिए आज उन्हें खुद पर थोड़ा अनुशासन लगाना होगा। लंबा अध्ययन सत्र मुश्किल लगे तो छोटे हिस्सों में पढ़ें। बचने लायक गलती यह होगी कि किसी एक प्रशंसा के आधार पर बहुत बड़ा फैसला ले लें. आगे बढ़ें, पर मापकर।
तुला धन राशिफल
धन के मामले में अतिरिक्त आय की संभावना दिख रही है। यह साइड काम, कमीशन, बोनस या कोई अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है। व्यापार विस्तार की सोच के कारण खर्च की योजना भी बनेगी। आय का रास्ता अच्छा दिखे तो भी बच्चों, घर और स्वास्थ्य से जुड़े खर्च को नजरअंदाज न करें। अगर परिवार में पैसे पर चर्चा हो तो स्पष्ट आंकड़े सामने रखें। अनौपचारिक अनुमान बाद में भ्रम दे सकते हैं। आज धन आता दिख रहा है, पर टिके वहीगा जो व्यवस्थित रखा जाएगा।
तुला हेल्थ राशिफल
मन का संतुलन ही आज की असली सेहत है। बाहर से सब ठीक लगे, फिर भी भीतर बेचैनी रह सकती है। सिर या आंखों पर दबाव महसूस हो तो थोड़ी देर शांत जगह में बैठें। बच्चे की तबीयत को लेकर चिंता हो तो अनुमान न लगाएं, सही जानकारी लें। घर के बने हल्के भोजन से आराम मिलेगा। शरीर से ज्यादा भावनात्मक थकान है, इसे पहचानना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र