आज का तुला राशिफल 17 जुलाई:चंद्रमा लोगों के बीच एक्टिव रखेगा, सूर्य, गुरु काम में गंभीरता दे रहे
Aaj ka tula Rashifal: घर, जमीन या रहने की जगह से जुड़ा कोई प्लान मन में हो तो उसे थोड़ा और परख लें। जल्दबाजी में तय की गई बात बाद में बदलनी पड़ सकती है।
Libra Horoscope today 17 july: दिन का मुख्य रंग व्यावहारिक रहेगा। लोगों से जुड़कर काम निकालने की क्षमता बढ़ेगी। किसी दोस्त, सहकर्मी या पुराने संपर्क से काम की बात आगे बढ़ सकती है। जो खर्च पिछले कुछ दिनों से मन पर दबाव बना रहे थे, उन्हें लेकर थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आय और खर्च के बीच संतुलन बैठाने का मौका बन रहा है। फिर भी दिखावे या सिर्फ मन के बहाव में कोई बड़ा फैसला न लें। काम के साथ सामाजिक व्यस्तता भी रह सकती है, इसलिए समय बांटकर चलना बेहतर रहेगा।यात्रा का कार्यक्रम भी टल सकता है, खासकर अगर वह सिर्फ औपचारिकता के लिए रखा गया हो। चंद्रमा का असर आपको लोगों के बीच सक्रिय रखेगा, जबकि सूर्य और गुरु कामकाज की दिशा को गंभीर बना रहे हैं। इसलिए दिन का लाभ नेटवर्क, सही बातचीत और संतुलित सोच से मिलेगा।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में नरमी लौटती दिख रही है। अगर पिछले दिनों किसी बात पर दूरी बनी थी, तो अब बातचीत से माहौल हल्का किया जा सकता है। साथी आपकी बात सुनना चाहेगा, बशर्ते आप अपनी बात आदेश की तरह नहीं, साझेदारी की तरह रखें। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उनके लिए आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन उम्मीदें बहुत जल्दी ऊंची न करें। परिवार के भीतर भी किसी बड़े या छोटे सदस्य से सहयोग मिल सकता है। शाम के बाद मन थोड़ा खुला रहेगा और दिल की बात कहने का अच्छा समय बन सकता है। बस पुरानी शिकायतों को बार बार सामने लाने से बचें।
तुला करियर राशिफल
कामकाज में स्थिर प्रगति का दिन है। ऑफिस में आपकी छवि जिम्मेदार व्यक्ति की बन सकती है, खासकर जब आप बिना शोर किए लंबित काम निपटाएंगे। किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या टीम चर्चा में आपकी बात सुनी जा सकती है। छात्रों के लिए यह दिन मददगार है। कोई क्लासमेट, सीनियर या शिक्षक पढ़ाई की उलझन सरल तरीके से समझा सकता है। यदि आप किसी आवेदन, इंटरव्यू या कोर्स से जुड़ा फैसला ले रहे हैं, तो कागज और तारीखें दोबारा देख लें, क्योंकि बुध की चाल थोड़ी समीक्षा मांग रही है। काम में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही लोगों से सही समय पर जुड़ने से भी मिलेगी। अपना फोकस बिखरने न दें।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। आय बहुत बड़ी न हो, फिर भी खर्च संभालने लायक प्रवाह बना रहेगा। जरूरी भुगतान, बिल या छोटे बकाया निपटाने के लिए समय ठीक है। निवेश में बहुत आक्रामक रुख न लें। खासकर घर, संपत्ति या सजावट से जुड़ी खरीद पर थोड़ा ठहराव रखें। किसी दोस्त की सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय अपना हिसाब देखकर ही लें। बजट लिखकर चलेंगे तो दिन के अंत तक राहत महसूस होगी।
तला हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन भीतर हल्की थकान जमा हो सकती है। लगातार लोगों के बीच रहने से मानसिक शोर बढ़ेगा, इसलिए थोड़ी शांत जगह या अकेले का समय जरूरी रहेगा। नींद का संतुलन बिगड़ा तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। खानपान नियमित रखें। बहुत भारी या देर से भोजन लेने से सुस्ती आ सकती है। हल्की चाल, स्ट्रेचिंग और पानी की मात्रा बढ़ाना फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: खर्च और उम्मीद, दोनों को सीमित रखें, तभी दिन का संतुलन आपके पक्ष में रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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