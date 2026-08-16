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आज का तुला राशिफल 17 अगस्त: आप हर बात का जवाब तुरंत देने के बजाय सोचकर बोलें

By Anita Baranwal
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Tula Rashifal 17 August
तुला राशिफल 17 अगस्त

दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी और बिखरी हुई लग सकती है। मन बिना वजह कई बातों में उलझ सकता है। खर्च का दबाव भी महसूस हो सकता है, खासकर तब जब आप पहले से टालते आए किसी भुगतान या घर की छोटी जरूरत को अब पूरा करना पड़े। सुबह के समय अकेले रहकर सोचने का मन करेगा, पर यही समय ज्यादा सोचने में भी निकल सकता है। इसलिए खुद को काम में हल्के ढंग से लगाए रखें। दोपहर के बाद हालात बदलते दिखेंगे। आत्मविश्वास लौटेगा और आप अपनी बात साफ तरीके से रख पाएंगे। चेहरा, चाल-ढाल और व्यवहार में भी खुलापन आएगा। करियर वाले हिस्से में सूर्य, बुध और गुरु का असर आपको जिम्मेदारी की याद दिला रहा है, इसलिए ढील देने के बजाय प्राथमिकता तय करना जरूरी रहेगा। किसी यात्रा या जल्दबाजी वाले काम में थोड़ी सावधानी रखें। शाम तक मन का बोझ काफी हल्का हो सकता है, बशर्ते आप हर बात का जवाब तुरंत देने के बजाय सोचकर बोलें।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में सुबह का हिस्सा थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। किसी बात को दिल पर लेने की आदत बढ़ सकती है, जबकि सामने वाले का इरादा उतना भारी न हो। अगर आप रिश्ते में हैं, तो दिन चढ़ने के साथ नजदीकी और अपनापन बढ़ेगा। बातों में नरमी रहेगी तो रोमांटिक मूड अच्छा रह सकता है। किसी पुराने गिले को उसी पुराने अंदाज में न उठाएं। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए दोपहर के बाद बातचीत शुरू करना आसान रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ भी छोटी गलतफहमी सुलझ सकती है। रिश्तों में फिलहाल दिखावे से ज्यादा सच्ची मौजूदगी काम आएगी।

तुला करियर राशिफल

कामकाज में आज दो तरह का अनुभव रहेगा। पहले हिस्से में ध्यान भटक सकता है, इसलिए भारी फैसले या बहुत जरूरी मेल, फाइल, प्रस्तुति जैसे काम जांचकर करें। ऑफिस में किसी सीनियर की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दिन बढ़ने पर आपके विचार व्यवस्थित होंगे और आप अपनी स्थिति बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। करियर क्षेत्र में ग्रहों की सक्रियता यह बता रही है कि आपकी मेहनत नोटिस हो रही है, बस निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। छात्रों के लिए सुबह रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद याददाश्त और फोकस दोनों सुधर सकते हैं। टीमवर्क में अपनी भूमिका स्पष्ट रखें। किसी मीटिंग में कम बोलकर सही बात कहना ज्यादा असरदार रहेगा।

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में दिन की शुरुआत थोड़ी खर्चीली हो सकती है। छोटी-छोटी रकम भी जुड़कर बजट पर असर डाल सकती है। जरूरी और गैरजरूरी खर्च अलग कर लें। किसी ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा या सुविधा पर बिना सोचे पैसा न लगाएं। बाद के हिस्से में स्थिति संभलती दिखेगी और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। काम से जुड़ा भुगतान, रिइम्बर्समेंट या लंबित राशि पर फॉलोअप करना ठीक रहेगा। जोखिम भरे निवेश में जल्दबाजी न करें। फिलहाल सुरक्षित सोच आपको ज्यादा सुकून देगी।

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तुला हेल्थ राशिफल

सुबह के समय थकान, नींद की कमी या मन की बेचैनी असर दिखा सकती है। अगर पिछले कुछ दिनों से आराम कम हुआ है, तो उसका असर अब सामने आ सकता है। पानी पर्याप्त लें और खाली पेट देर तक न रहें। दिन के बाद के हिस्से में ऊर्जा वापस आएगी। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और स्क्रीन से छोटे ब्रेक फायदेमंद रहेंगे। यात्रा करते समय या जल्दी में चलते-फिरते सावधानी रखें।

आज की सलाह: खर्च, जवाब और फैसले तीनों में थोड़ी देर रुककर सोचेंगे तो दिन बेहतर निकलेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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