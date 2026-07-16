आज का तुला राशिफल 16 जुलाई: आज मंगल देगा अंदरूनी बेचैनी, गुरु- चंद्रमा से मेहनत नोटिस होगी
Aaj ka Tula Rashifal: दोपहर के बाद माहौल थोड़ा हल्का होगा। लोगों से सहयोग मिलने लगेगा। दोस्त, टीम या परिचितों से काम की दिशा साफ हो सकती है।
Libra Horoscope today, Tula Rashifal 16 july: दिन की शुरुआत काम और जिम्मेदारियों पर फोकस के साथ होगी। मन यही चाहेगा कि जो भी काम हाथ में है, वह ठीक तरीके से पूरा हो और आपकी छवि भी मजबूत बने। किसी वरिष्ठ, क्लाइंट या परिवार के जिम्मेदार सदस्य से बातचीत में आपकी बात सुनी जा सकती है। फिर भी हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि बुध की चाल उलझन बढ़ा सकती है और एक छोटी जानकारी भी अधूरी निकल सकती है। अगर पिछले कुछ दिनों से मन में यह सवाल था कि मेहनत दिख क्यों नहीं रही, तो उसका जवाब दिन बढ़ने पर मिलने लगेगा। गुरु और चंद्रमा का असर यह संकेत देता है कि आपकी मेहनत नोटिस होगी, लेकिन मंगल के कारण अंदरूनी बेचैनी भी रह सकती है। इसलिए बड़े फैसले जल्दी में नहीं, सोचकर लें। सम्मान पाने की चाह अच्छी है, पर अपने निर्णय का आधार केवल दूसरों की राय न बनाएं।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की आपकी क्षमता आज काम आएगी। सुबह के समय साथी या किसी करीबी से बात करते हुए काम का दबाव बीच में आ सकता है, इसलिए लहजा नरम रखें। परिवार में भी कोई छोटी बात अहमियत मांग सकती है। दिन के बाद के हिस्से में मेलजोल बढ़ेगा और मन खुलकर बात करने का होगा। अगर किसी से दूरी चल रही थी, तो बातचीत का रास्ता बन सकता है। प्रेम संबंधों में उम्मीदें बहुत ऊंची रखने से हल्की निराशा हो सकती है, इसलिए सामने वाले की स्थिति भी समझें। शुक्र का सहारा रिश्तों में आकर्षण और गर्माहट देता है, लेकिन केतु की वजह से कभी कभी सामने वाले की प्रतिक्रिया समझना कठिन लग सकता है। साफ, सरल और बिना तंज की बात सबसे बेहतर रहेगी। पंडितजी से करें चैट
तुला करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस और पढ़ाई के लिहाज से यह दिन उपयोगी है, खासकर अगर आप पहले से चल रहे काम को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना चाहते हैं। सुबह का समय रिपोर्ट, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए ठीक रह सकता है, पर दस्तावेज और संदेश दोबारा जांच लें। बुध वक्री होने से पुरानी फाइल, ईमेल या यात्रा योजना में सुधार की जरूरत पड़ सकती है। व्यापार करने वालों को अलग अलग स्रोतों से पूछताछ या नए संपर्क मिल सकते हैं, लेकिन हर ऑफर को तुरंत हां कहना सही नहीं होगा। छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है, खासकर अगर वे किसी विषय को दोहराकर पढ़ें। शाम की ओर टीमवर्क, नेटवर्किंग और समूह कार्य से फायदा होगा। करियर में सराहना मिल सकती है, पर यह उसी मेहनत का परिणाम होगा जो आप लगातार कर रहे हैं।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में तस्वीर मिश्रित है। कमाई की संभावना या किसी रुके भुगतान पर बात आगे बढ़ सकती है। साथ ही खर्च का एक दूसरा सिरा भी खुला रह सकता है, खासकर यात्रा, कामकाज, घर या किसी जरूरी सुविधा पर। जो लोग निवेश के बारे में सोच रहे हैं, वे केवल माहौल देखकर कदम न उठाएं। जोखिम वाले विकल्पों में सीमित और समझदारी वाला रुख बेहतर रहेगा। साझा धन, टैक्स, बीमा या परिवार से जुड़े कागजी मामलों में जल्दबाजी न करें। लाभ का मौका दिखे तो भी शर्तें समझ लें।
तुला हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है। सुबह काम का दबाव और भीतर की बेचैनी ऊर्जा को खींच सकती है। दोपहर के बाद मूड हल्का होगा। पानी, समय पर भोजन और थोड़ी वॉक फायदेमंद रहेगी। अगर आप लगातार स्क्रीन पर काम करते हैं, तो बीच बीच में ब्रेक लें। नींद की कमी हो तो शाम को काम कम करके खुद को आराम दें।
आज की सलाह: जरूरी फैसले प्रशंसा या दबाव में नहीं, साफ जानकारी और शांत मन से लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र