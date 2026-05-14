तुला राशिफल 14 मई 2026:तुला राशि के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें तुला राशि का विस्तृत राशिफल
Libra horoscope today tula Rashifal: राशि चक्र की यह छठी राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। आज ग्रह किस करवट बैठेंगे, आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन पढ़ें तुला राशि का राशिफल
Libra Horoscope today 14 May 2026, तुला राशिफल: तुला राशि के लिए आज का दिन लंबे समय की प्लानिंग बनाने का दिन है। आपने जो सोचा था, उसके लिए अभी से एफर्ट करें। आर्थिक लाइफ में आपको सेविंग की सलाह दी जाती है। अपने पास आपको पैसा बचाकर रखना होगा। हेल्थ के मामले में आपका दिन नॉर्मल है। आपको प्रोफेशन लाइफ में इस समय थोड़ा अलर्ट रहना होगा। लवलाइफ में आज कुछ यादगार पल आपको मिलेंगे। पढ़ें कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का दिन
Libra Love Horoscope today , तुला लव राशिफल
आज लवलाइफ में आपके लिए सब अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा रहेगा, पार्टनर की उम्मीदें हैं कि आप पार्टनर को लवलाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी सपोर्ट करें। लवलाइफ में आपके पास ऐसे मौके आएंगे आज जहां आप अपने आपको खुशनसीब पाएंगे, आज की शाम आपके लिए बेस्ट रहेगी। लवर आपके लिए थोड़ा एग्रेशन दिखा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर तुला वालों की लवलाइफ आज बैलेंस रहेंगी, आपको चंद्रमा के मीन राशि में आने मन में उलझन हो सकती है, लेकिन ज्यादा परेशान ना हो। आज परिवार वालों के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें।
Libra career Horoscope today, तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों को कोशिश करनी है कि ऑफिस में समय से अपना काम शुरू करें और हर टास्क को कई स्टेप्स में तोड़कर आप अपने काम को आसान करें। आज अपनी इच्छा से आप जो काम करेंगे, तो आपको अपने आपको भी सकारात्मक फील होगा। आज आप प्रोफेशनल लाइफ में सभी समस्याओं को अच्छे से खुद ही हैंडल कर लेंगे। बिजनेस ऑनर्स को खास तौर पर किसी काम को करने के लिए आगे आना होगा और फैसला लेना होगा, लेकिन फैसला सोच समझकर करें। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो रिसर्च जरूरी है। पैसों को सेविंग तो आपकी हर हाल में करनी है, इसे डिस्टर्ब ना करें।
Libra Money Horoscope today, तुला मनी राशिफल
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक तौर पर सही रहेगा। आपकी मनी चॉइस आपको अच्छा लाभ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। आज का दिन आपके लिए सरप्राइज भी ला सकता है, जबआपके लिए कहीं से पैसा वापस मिलेगा, लेकिन किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो उसके लिए क्लियर टर्म्स रखें। आज ऐसी सब्सक्रिप्शन भी देखें, जो आपके पैसा बेकार कर रही हैं। बेकार के खर्च को कम करके आपको अपनी सेविंग को इस समय बढ़ाना है।
Libra Health Horoscope today, तुला हेल्थ राशिफल
तुला राशि के लिए आज हेल्थ के मामले में आप शानदार रहेंगे, लेकिन आपकी आदतें थोड़ी बदलनी चाहिए, आपको इससे लाभ होगा। आपके लिए अच्छा है कि आप फिटनेस रुटीन को थोड़ा सही करें। आप खाने से लेकर नींद पर अपने रुटीन को फॉलो करें। आज थोड़ा डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत आपको हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां