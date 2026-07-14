Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का तुला राशिफल 14 जुलाई:मंगल के कारण भीतर बेचैनी रहेगी और गुरु करियर मजबूत करेंगे

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

aaj ka Tula Rashi ka Rashifal: किसी बात को मान लेने से पहले दोबारा देख लें। धार्मिक या सामाजिक काम में जुड़ने का मन हो तो समय अच्छा है, बस ऊर्जा को बिखरने न दें।

आज का तुला राशिफल 14 जुलाई:मंगल के कारण भीतर बेचैनी रहेगी और गुरु करियर मजबूत करेंगे

Libra Horoscope today, tula rashifal14 july :दिन की शुरुआत खुली सोच और आगे बढ़ने की इच्छा के साथ हो सकती है। मन किसी सीख, सलाह, यात्रा, पूजा-पाठ या ऐसे काम की तरफ जा सकता है जो आपको भीतर से हल्का करे। अगर पिछले कुछ दिनों से दिशा साफ नहीं थी, तो सुबह का समय सोच को व्यवस्थित करने में मदद देगा। परिवार के छोटे सदस्यों या बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात दिल खुश कर सकती है। उनकी पढ़ाई, व्यवहार या सहयोग से संतोष मिलेगा। दिन बढ़ने पर ध्यान धीरे-धीरे काम, जिम्मेदारी और अपनी छवि पर आ जाएगा। शाम के आसपास किसी जरूरी बातचीत, मीटिंग या निर्णय का महत्व बढ़ सकता है। गुरु का सहारा करियर वाले हिस्से को मजबूती दे रहा है, इसलिए सही बात सही समय पर कहने से असर बनेगा। हालांकि बुध के उल्टे चलने से कागजी काम, मैसेज या जानकारी में छोटी गड़बड़ी संभव है।

तुला राशिफल लव

रिश्तों में अपनापन बढ़ाने वाला दिन है। जो लोग पहले से संबंध में हैं, वे साथी के साथ भावनात्मक नजदीकी महसूस कर सकते हैं। छोटी परवाह, सही लहजा और समय देना आज बड़ी बात बन सकता है। विवाहित लोगों के लिए भी साथ निभाने की भावना मजबूत रहेगी। सुबह बातचीत हल्की और सहज रहेगी, जबकि बाद के हिस्से में जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा औपचारिकपन आ सकता है। ऐसे में भावनाओं को दबाने के बजाय साफ तरीके से कहना बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन के लिए अनुकूलता बन रही है, लेकिन पुरानी बातों को बहस का रूप न दें। बच्चों की तरफ से सहयोग मिलने से घर का माहौल भी नरम रहेगा। किसी नए रिश्ते में हैं तो जल्दबाजी में वादा करने के बजाय भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाएं।

तुला राशिफल करियर

पढ़ाई और करियर दोनों में संतुलित प्रगति का संकेत है। सुबह का समय सीखने, लिखने, रिसर्च करने, फॉर्म भरने या किसी गाइड से सलाह लेने के लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अगर ध्यान भटकने से बचें तो तैयारी संतोषजनक रह सकती है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चिंता कम होगी। दिन के दूसरे हिस्से में कामकाज ज्यादा केंद्र में आएगा। ऑफिस में आपकी बात सुनी जा सकती है, खासकर अगर आप पहले से तैयारी करके जाएं। नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या बिजनेस में नई शुरुआत पर सोच बन सकती है। शुक्र लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए नेटवर्किंग और सही लोगों से जुड़ना फायदेमंद रहेगा। बस जल्दबाजी में किसी पुराने मसौदे या अधूरे डेटा पर भरोसा न करें। जो लोग अपना काम करते हैं, वे आज योजना बनाकर नया कदम रखें। दिखावे से ज्यादा सिस्टम मजबूत करना जरूरी रहेगा।

ये भी पढ़ें:सावन में शनि से लेकर गुरु तक की बदलेगी स्थिति, कैसे राशियों पर डालेंगे असर

तुला राशिफल धन

आर्थिक मामले संतुलित रह सकते हैं, बशर्ते हिसाब साफ रखें। आमदनी की उम्मीद बनी रहेगी और किसी काम से फायदा दिख भी सकता है, लेकिन खर्च का एक हिस्सा सामाजिक, यात्रा या काम से जुड़े कारणों में जा सकता है। किसी नए काम में पैसा लगाने का मन बने तो पहले शर्तें समझ लें। लाभ के मौके हैं, पर पूरा भरोसा केवल सुनने-सुनाने पर न रखें। परिवार या बच्चों की जरूरत पर खर्च सहज लगेगा। अगर बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो बजट और समयसीमा लिखित रूप में तय करें। उधार देने या लेने में नरमी से ज्यादा स्पष्टता काम आएगी।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशिफल 14 जुलाई 2026:सूर्य, बुध का प्रभाव गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा

तुला राशिफल हेल्थ

सेहत कुल मिलाकर ठीक रह सकती है। सुबह मानसिक हल्कापन रहेगा, जिससे ऊर्जा भी बेहतर लगेगी। दिन बढ़ने पर काम का दबाव कंधों और नींद के पैटर्न पर असर डाल सकता है। मंगल की स्थिति के कारण भीतर बेचैनी या चिड़चिड़ापन बढ़े तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पानी पर्याप्त लें। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठें। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और समय पर भोजन से बहुत फर्क पड़ेगा। शाम को स्क्रीन से थोड़ा दूरी बनाना भी उपयोगी रहेगा।

आज की सलाह: जरूरी काम लिखकर करें और रिश्तों में नरम लहजा बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:आज का सिंह राशिफल 14 जुलाई: राहु के कारण रिश्तों में भ्रम की थोड़ी गुंजाइश रहेगी
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal Tula Rashi अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने