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आज का तुला राशिफल 14 अगस्त: मन में कहीं दूर जाने, बदलाव की इच्छा उठ सकती है, पर टाल दें

By Anita Baranwal
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libra Horoscope:घर और परिवार की जिम्मेदारियां भी ध्यान मांगेंगी। अगर किसी प्रॉपर्टी, घर बदलने या बड़े घरेलू खर्च का विचार चल रहा है, तो कागज और शर्तें दोबारा देख लें। जल्दबाजी में फैसला लेने से बाद में उलझन हो सकती है।

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तुला राशिफल 14 अगस्त

दिन का स्वरूप व्यावहारिक रहेगा और लोगों से तालमेल बनाकर काम निकालने की जरूरत पड़ेगी। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि संपर्कों से मदद मिल सकती है। कोई पुराना परिचित, सहकर्मी या दोस्त सही समय पर सही जानकारी दे सकता है। कामकाज में रफ्तार सामान्य रहेगी, इसलिए बहुत बड़े नतीजों की उम्मीद करने के बजाय छोटे लेकिन ठोस कदम लेना बेहतर रहेगा। मन में कहीं दूर जाने, बदलाव करने या माहौल बदलने की इच्छा उठ सकती है, पर फिलहाल यात्रा की योजना टलना ही ठीक रहेगा। करियर वाले हिस्से में सूर्य, बुध और गुरु का असर आपको जिम्मेदार बनाता है, जबकि चंद्रमा लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। इसलिए दिन चमक दिखाने से ज्यादा, सही लोगों से जुड़कर आगे बढ़ने का है।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में नरमी लौट सकती है। अगर पिछले कुछ दिनों से दूरी, व्यस्तता या हल्की नाराजगी चल रही थी, तो बातचीत का माहौल सुधरता दिखेगा। साथी की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें। इससे गलतफहमी जल्दी सुलझेगी। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे बहुत भारी बातों की जगह सहज और ईमानदार अंदाज रखें। परिवार के किसी सदस्य के साथ भी व्यवहार में मिठास जरूरी रहेगी, क्योंकि आपकी बात सही होते हुए भी लहजा असर बिगाड़ सकता है। शाम के समय भावनाएं थोड़ी संवेदनशील रहेंगी। इसलिए पुरानी शिकायतों की सूची खोलने से बचें। छोटे इशारे, समय पर जवाब और सहयोग का भाव रिश्तों को मजबूत करेंगे।

तुला करियर राशिफल

काम के मोर्चे पर स्थिति स्थिर रहेगी। ऑफिस में मीटिंग, रिपोर्ट, फॉलोअप या टीम समन्वय जैसे काम बढ़ सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों पर अच्छा प्रभाव डालने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए तैयारी पूरी रखनी होगी। कोई काम आपको अकेले नहीं, नेटवर्क के सहारे आगे बढ़ाना पड़ सकता है। छात्रों के लिए दिन सहयोग वाला है। सहपाठी, शिक्षक या ग्रुप स्टडी से फायदा मिल सकता है। अगर किसी विषय में अटकाव था, तो आज समाधान समझ में आ सकता है। करियर में फिलहाल शॉर्टकट से बचें। जो लोग इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट हैंडलिंग में हैं, वे भाषा को साफ और बिंदुवार रखें। लंबी बातें असर कम कर सकती हैं। धैर्य के साथ किया गया काम सराहना दिला सकता है।

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में संतुलन बना रह सकता है। आमदनी और खर्च लगभग बराबरी पर चलेंगे, इसलिए दिन को ठीकठाक कहा जा सकता है। जरूरी खर्च निकल जाएंगे, पर अनावश्यक खरीदारी से बचना समझदारी होगी। खासकर घर, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा बड़ा फैसला अभी रोकना बेहतर रहेगा। किसी निवेश, बुकिंग या एडवांस पेमेंट से पहले नियम और वापसी की शर्तें पढ़ लें। कारोबार करने वालों के लिए नकदी प्रवाह सामान्य रहेगा। लाभ छोटा हो सकता है, मगर स्थिरता बनी रहे तो वही काफी है।

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तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन शरीर और मन दोनों को आराम की जरूरत महसूस हो सकती है। देर रात तक जागना, बेवजह स्क्रीन पर समय देना या भोजन का समय बिगाड़ना थकान बढ़ा सकता है। हल्की वॉक, पर्याप्त पानी और सादा खाना दिन को आसान बनाएंगे। भावनात्मक थकावट से बचने के लिए कुछ समय अकेले भी बिताएं। अगर बहुत लोगों के बीच रहना पड़ रहा है, तो बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें।

आज की सलाह: खर्च और फैसलों में संतुलन रखें, और हर जरूरी बात लिखित रूप में पक्का करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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