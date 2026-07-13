आज का तुला राशिफल 13 जुलाई:भाग्य पक्ष मददगार दिख रहा है, धन आने की भी संभावना
Aaj ka tula Rashifal: बस जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्तों में कड़वाहट बढ़ा सकते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा।
Aaj ka tula Rashifal, Libra Horoscope 13 july: दिन का माहौल आपके लिए काफी काम का रह सकता है। भाग्य पक्ष मददगार दिख रहा है, इसलिए अटके हुए छोटे काम आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा, सीख, सलाह या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने से फायदा मिल सकता है। मन में एक साथ कई बातें चलेंगी, इसलिए बेचैनी भी महसूस हो सकती है। फिर भी सही दिशा चुन ली तो दिन अच्छा निकल जाएगा। काम के साथ परिवार और निजी जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। किसी बच्चे से जुड़ी अच्छी खबर, उसकी उपलब्धि या उसकी प्रगति से खुशी मिल सकती है। इससे आपका मन भी हल्का होगा और घर में सकारात्मक माहौल बनेगा। आय के मामले में उम्मीद से थोड़ा बेहतर संकेत हैं, लेकिन खर्च भी साथ-साथ चल सकते हैं। ग्रहों का इशारा यह है कि समझदारी और धैर्य से चलेंगे तो दिन आपके पक्ष में ज्यादा काम करेगा।
तुला लव राशिफल
साथी के साथ बातचीत में नरमी बहुत जरूरी रहेगी। छोटी बात पर तर्क बढ़ सकता है, खासकर तब जब दोनों अपनी बात तुरंत मनवाना चाहें। मन की बेचैनी सीधे रिश्ते पर उतारने से बचें। अगर कुछ दिनों से दूरी बनी है, तो शांत तरीके से बात शुरू करें। जीवनसाथी या करीबी साथी आपकी बात सुनना चाहता है, बस लहजा सही होना चाहिए। परिवार में बच्चों को लेकर खुशी का माहौल बन सकता है, जिससे रिश्तों में भी गर्मजोशी आएगी। अकेले लोगों के लिए किसी समझदार व्यक्ति से बात बढ़ने की संभावना है, लेकिन जल्द निष्कर्ष पर न पहुंचें।
तुला करियर राशिफल
पढ़ाई, ट्रेनिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी नए विषय को समझने के लिए दिन ठीक है। बुध की स्थिति यह बता रही है कि पुराने नोट्स, पुरानी फाइल या पहले की गई चर्चा आज काम आ सकती है। ऑफिस में सीनियर से मार्गदर्शन मिल सकता है। करियर में आपकी छवि बेहतर बनाने का मौका रहेगा, खासकर अगर आप अपनी बात साफ और सधी हुई भाषा में रखें। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें जिम्मेदारी बढ़ने का संकेत मिल सकता है। छात्रों के लिए ध्यान बंटने की समस्या रहेगी, इसलिए छोटे-छोटे स्लॉट में पढ़ाई करें। किसी काम को दोबारा जांचना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि छोटी गलती बाद में समय ले सकती है।
तुला धन राशिफल
आमदनी के लिहाज से दिन संतोषजनक रह सकता है। उम्मीद से थोड़ा बेहतर पैसा आने की संभावना बन रही है, खासकर कमीशन, इंसेंटिव, फ्रीलांस काम या अतिरिक्त स्रोत से। फिर भी बिना हिसाब के खर्च न करें। दोस्तों या समूह के साथ किसी प्लान पर पैसा लगाते समय शर्तें साफ रखें। पुराने बकाया को याद दिलाने का सही समय है, पर दबाव वाला तरीका न अपनाएं। बजट लिखकर चलेंगे तो मन भी शांत रहेगा और पैसे की दिशा भी साफ दिखेगी।
तुला हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मन की अस्थिरता शरीर पर असर डाल सकती है। नींद पूरी न होने, ज्यादा सोचने या लगातार स्क्रीन देखने से थकान बढ़ सकती है। हल्की वॉक, पानी की सही मात्रा और समय पर भोजन जरूरी रहेगा। अगर दिन भर भागदौड़ है तो बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें। मानसिक शांति के लिए कुछ देर चुप रहना भी फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: प्रतिक्रिया देने से पहले दस सेकंड रुकें, रिश्ते और फैसले दोनों बेहतर रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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