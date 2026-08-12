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आज का तुला राशिफल 12 अगस्त: सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा काम में एक्टिव, मेहनत से नतीजा मिलेगा

By Anita Baranwal
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Aaj ka Tula rashifal: पिता की सेहत या मनोदशा में सुधार की खबर सुकून दे सकती है। मां की सेहत, आराम या दवाओं के समय पर हल्का ध्यान रखना बेहतर रहेगा। 

Libra Horoscope today, तुला राशिफल 12 अगस्त
तुला राशिफल 12 अगस्त

दिन का बड़ा फोकस काम, जिम्मेदारी और आपकी सार्वजनिक छवि पर रहेगा। कई दिनों से जो उलझन या टेंशन चल रही थी, उसमें कुछ राहत मिल सकती है। ऑफिस, कारोबार या किसी जरूरी प्रोजेक्ट में चीजें धीरे धीरे लाइन पर आती दिखेंगी। ऊपर बैठे लोगों से बात करने का मौका मिले तो अपनी बात साफ और शांत तरीके से रखें। इससे असर अच्छा पड़ेगा। कुछ लोगों को ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो करियर की दिशा समझाने में मदद करे। घर और काम के बीच संतुलन रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि एक तरफ उपलब्धि का दबाव होगा और दूसरी तरफ परिवार को समय देने की जरूरत भी महसूस होगी। सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा का जोर कर्मक्षेत्र पर है, इसलिए दिन आपको सक्रिय रखेगा और नतीजा मेहनत के हिसाब से मिलता दिखेगा।

तुला लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी बनी रह सकती है, बस अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच साथी को नजरअंदाज न करें। दिन भर काम के बीच छोटे संदेश, एक कॉल या शाम की शांत बातचीत रिश्ते को काफी सहारा दे सकती है। जिन लोगों के बीच पिछले दिनों दूरी रही, वे अब बात शुरू करने का सही तरीका खोज पाएंगे। विवाहित लोगों को जीवनसाथी की किसी व्यावहारिक बात से लाभ मिल सकता है। घर, संपत्ति या साझा जिम्मेदारी पर चर्चा हो तो कागज और शर्तें ध्यान से समझें। प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन बेवजह शक से बचना बेहतर होगा। अपनापन दिखाइए, पर नियंत्रण रखने की कोशिश न करें।

तुला करियर राशिफल

पढ़ाई करने वालों के लिए एकाग्रता पहले से बेहतर रहेगी। जो विषय लंबे समय से भारी लग रहा था, उसमें समझ बैठने लगेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को रिवीजन और लिखकर अभ्यास से फायदा होगा। करियर की बात करें तो सीनियर, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति का सुझाव बहुत काम आ सकता है। मीटिंग, प्रस्तुति, रिपोर्ट, इंटरव्यू या क्लाइंट से जुड़ी बातों में आपकी तैयारी फर्क डालेगी। काम की मात्रा ज्यादा रह सकती है, लेकिन उसी में आपकी पहचान भी बनेगी। जल्दबाजी में कोई जवाब देने के बजाय थोड़ा सोचकर बोलें, क्योंकि बुध का असर आपकी बात को असरदार भी बना सकता है और गलत समय पर बोली गई बात को भारी भी। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, वे अभी जानकारी जुटाने और नेटवर्क मजबूत करने पर ध्यान दें।

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तुला धन राशिफल

आर्थिक पक्ष संभला हुआ दिखता है, लेकिन खर्च भी साथ साथ चल सकते हैं। काम से जुड़ा खर्च, यात्रा, सुविधा या घर की किसी जरूरत पर पैसा लग सकता है। आय के मौके बने रहेंगे, पर हर चमकती चीज को फायदा मान लेना ठीक नहीं होगा। जीवनसाथी या परिवार के साथ किसी संपत्ति, किराया, मरम्मत या साझा धन को लेकर चर्चा हो सकती है। हिसाब लिखकर चलेंगे तो मन हल्का रहेगा। छोटी बचत को भी नजरअंदाज न करें। बड़े फैसले में जल्दी से ज्यादा स्पष्टता जरूरी है।

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तुला हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है। काम का दबाव नींद और खाने के समय को बिगाड़ सकता है। पीठ, गर्दन या बैठने की मुद्रा पर ध्यान दें। मां की सेहत को लेकर चिंता हो तो घबराने के बजाय नियमित देखभाल का रुख रखें। अपने लिए भी पानी, हल्का भोजन और बीच बीच में थोड़ी चाल जरूरी रहेगी। देर रात तक काम खींचने से बचें।

आज की सलाह: काम की चमक के बीच घर की जरूरतें और अपने आराम का समय न भूलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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