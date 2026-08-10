आज का तुला राशिफल 10 अगस्त: शनि का व्यावहारिक कह रहा, अनुशासन आपकी बढ़त है
Aaj ka tula Rashifal: जीवनसाथी या करीबी साथी से तकरार बढ़ाने से बचें, क्योंकि उसका असर पूरे दिन के मूड पर पड़ सकता है। शांत लहजा और साफ बात आपके लिए सबसे बड़ा सहारा रहेगा।
Libra Horoscope today:दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत हल्की और खुली सोच के साथ हो सकती है। मन किसी काम से ज्यादा सीख, सलाह, यात्रा, योजना या आगे की दिशा पर जाएगा। अगर लंबे समय से किसी बात में अटकाव महसूस हो रहा था, तो सुबह के हिस्से में उसका नजरिया थोड़ा साफ हो सकता है। दोपहर के बाद फोकस तेजी से काम, जिम्मेदारी और अपनी छवि पर आएगा। यही समय है जब लोग आपसे स्पष्ट जवाब, ठोस काम और समय पर प्रतिक्रिया की उम्मीद करेंगे। सूर्य, बुध और गुरु का असर आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छोटी कोशिश भी नोटिस हो सकती है। भाग्य साथ देता दिखेगा, पर केवल भरोसे के बल पर नहीं, बल्कि तैयारी के साथ। बच्चों या घर के किसी छोटे सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। मानसिक बेचैनी बीच बीच में सिर उठा सकती है, खासकर जब एक साथ कई काम सामने आएं।
तुला लव राशिफल
रिश्तों में उम्मीदें कुछ ज्यादा रह सकती हैं। सुबह आप समझदारी से बात करेंगे, लेकिन दिन बढ़ने पर काम का दबाव निजी संबंधों पर असर डाल सकता है। अगर साथी को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो यह बात सीधे और नरमी से कहें। अनुमान लगाकर चलने से गलतफहमी हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए एक छोटी बहस पुरानी बातों तक न पहुंचे, इसका ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में अच्छी बात यह है कि बातचीत फिर से पटरी पर आ सकती है, अगर आप सुनने का धैर्य रखें। परिवार में किसी की सफलता से आपसी जुड़ाव बढ़ेगा।
तुला करियर राशिफल
कामकाज के लिहाज से यह दिन उपयोगी रह सकता है। सुबह का समय योजना, आवेदन, इंटरव्यू की तैयारी, प्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने के लिए बेहतर है। बाद का हिस्सा असली काम निकालने वाला रहेगा। ऑफिस में आपकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन तभी जब आप बिखरे हुए नहीं, बल्कि बिंदुवार बोलें। जो लोग करियर में बदलाव सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी में फैसला न लें, पहले भूमिका और जिम्मेदारियां समझें। विद्यार्थियों के लिए ध्यान में उतार चढ़ाव रहेगा, पर सही विषय सूची बनाकर पढ़ेंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। शनि का व्यावहारिक दबाव यही कहता है कि अनुशासन ही आपकी बढ़त है।
तुला धन राशिफल
पैसों के मामले में उम्मीद से थोड़ा बेहतर परिणाम मिल सकता है। रुका हुआ भुगतान, छोटा लाभ, या किसी काम का उचित मूल्य मिलने की संभावना है। फिर भी खर्चों को हल्के में न लें, क्योंकि आराम, सुविधा या दिखावे पर अनावश्यक पैसा निकल सकता है। अगर कोई नया खर्च केवल मन रखने के लिए कर रहे हैं, तो एक बार बजट देख लें। साझा पैसों या दोस्तों के साथ आर्थिक वादे में साफ शब्द रखें। निवेश के मामले में बड़े जोखिम से बचना ठीक रहेगा। जो हाथ में है, उसी को व्यवस्थित करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
शारीरिक रूप से दिन ठीक रह सकता है, लेकिन मन में हल्की बेचैनी बनी रह सकती है। ज्यादा सोचने से थकान महसूस होगी, भले काम कम किया हो। पानी, समय पर भोजन और थोड़ी चाल जरूरी है। देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद प्रभावित हो सकती है। अगर सिर भारी लगे या मन भटके, तो कुछ देर शांत बैठना मदद करेगा। काम के बीच छोटे ब्रेक लेने से ऊर्जा संतुलित रहेगी।
आज की सलाह: बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही लहजे में बात रखना।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र