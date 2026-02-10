तुला राशिफल 10 फरवरी 2026 : आज तुला वाले आर्थिक फैसलों को लेकर सावधान रहें, आज आपके पास पैसा भी आएगा,ऑफिस में अधिक काम
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal in hindi : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।
Libra Horoscope Today 10 February 2026 : आज तुला राशि वाले साहसी रहेंगे। आपकी लवलाइफ भी खुशनुमा है, छोटे-मोटे इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। आज काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आज आर्थिक फैसलों को ले रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। अपनी हेल्थ पर भी आज खास ध्यान दें। आज आपकी लवलाइफ भी क्रिएटिव और इंगेजिंग रहेगी। ऑफिस लाइफ के चैलेंज आप अच्छे से हैंडल करें, जिससे पॉजिटिव आउटपुट आए। आज आपके पास पैसा भी आएगा। आज आपकी हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना होगा।
तुला लव राशिफल
आज लवर से छोटे-मोटे डिफ्रेंस हो सकते हैं, खासकर आप दोनों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं, जिसके कारण आपको दिक्कत आएगी। बाकी सब सही रहेगा। आज लव अफेयर में बड़ी दिक्कत परेशान नहीं करेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे।आज के दिन अपने पैरेंट्स से रिलेशनशिप को डिस्कस कर सकते हैं, आज का दिन इसके लिए अच्छा है।आज का दिन आपके लिए अच्छा है जब आप अपने लवर को परिवार से मिलवा सकते हैं। आज कुछ एक्स लवर अपने परिवार के साथ भी कुछ पुराने इश्यूज को सोल्व कर लेंगे और आज का दिन पुराने मामलों को सुलझाने के लिए अच्छा है। इससे उन लोगों की लाइफ में खुशियां वापस आ सकती हैं। आज का दिन अपने लवर को सरप्राइज देने के लिए भी अच्छा है। आप लवर को गिफ्ट दे सकते हैं।
तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि के लोग प्रॉडक्टिविटी पर खास ध्यान दें। खासकर प्रोफेशनल के लिए जो आईटी, मीडिया, हेल्थकेयर और फाइनेंस सर्विस और एकेमिक से जुड़े हैं उन लोगों के लिए सुबह का समय दिक्कत भरा रहेगा। आपको इस समय आपा नहीं खोना है। धैर्य रखें रहें। आज शाम तक आपको ऑफिस में कई ऐसे मौके मिलेंगे, जहां आप अपनी एफिशिएंसी साबित कर पाएंगे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आज अधिक से अधिक समय काम पर बिताना होगा। वहीं शेफ को आज ओवरटाइम करना पड़ सकता है। आज स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर लेंगे और नए ज्वाइन करने वाले लोग ऑफिस में सही जगह देखेंगे, जहां वो फिट हो जाएं।
तुला मनी राशिफल
आज तुला राशि वालों के लिए समृद्धि रहेगी। आप इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं या पिर वाहन भी खरीद सकते हैं। महिलाओं के लिए आज प्रोपर्टी से जुड़ी दिक्कतें खासकर परिवार में सुलझाना आसान रहेगा। वहीं बुजुर्ग घर के बच्चों में संपत्ति का बंटवारा भी कर सकते हैं। आज तुला राशि के लोग रिअल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। आप इसे निवेश का अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट आपके लिए फेयर नहीं हो सकात है। आपका भाई या बगहन भी आज आपसे आर्थिक मदद की डिमांड कर सकता है और आपको इसे देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तुला हेल्थ राशिफल
तुला राशि वालों के लिए आज छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। खासकर आपके फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। आज हाइपरटेंशन और बीपी के मरीजों को खास तौर पर ध्यान देना होगा और अपनी खास केयर करनी होगी। आज का दिन एक्सरसाइज करने और जिम ज्वाइन करने के लिए खास रहेगा। आज डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें भी आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए पैनिक ना हों, समय के साथ ये सही हों जाएंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
