तुला राशिफल 23 फरवरी 2026 :तुला वालों के आज के सावधान स्टेप्स भविष्य अच्छा करेंगे,लवलाइफ में किसी को ब्लेम ना करें
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।तुला वालों के आज के सावधान स्टेप्स भविष्य अच्छा करेंगे,लवलाइफ में किसी को ब्लेम ना करें
Libra Horoscope for Today 23rd February 2026 : आज बैलेंस चॉइस से आपको लाभ होगा। आप आज निष्पक्ष फील करेंगे। आज आपके लिए कई ऐसा रास्ते खुलेंगे, जहां से आप आगे जा सकेंगे। आज आपको क्लियर बोलना है और सावधानी से उसकी बात सुननी है। छोटे-छोटे कदन उठाएं, अपनी प्लान की हिसाब से और अपने प्लान पर विश्वास भी करें। आपको शांत होकर काम पर फेकस करना चाहिए और अपने प्लाव को लिखें। इसके धैर्य के साथ फॉलो करें। नए चांस को फॉलो करें। आपकेी बैलेंस करने की सेंस आपके लिए निष्पक्ष चुनाव में मदद करेगी। आपके क्लियर वर्ड आपको शांत रखेंगे और आपमे विश्वास को बढ़ाएंगे।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि के लोगोंका एक प्यार भरा शब्द और एक उनके लिए किया गया काम आपकेरिलेशनशिप को और भी मजबूत बना सकता है। छोटी-छोटी खुशियां आपको एक दूसरे के साथ शेयर करें। ध्यान से सुनें। जब भावनाएं तीव्र हों तो कोमल शब्दों का इस्तेमाल करें। अपनी केयर को दिखाने के लिए आप शार्ट नोट लिखें। आपको विश्वास को बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए वॉक करें और एक साथ चाय पिएं। आपको इस समय किसी पर ब्लेम नहीं करना है, आपको अपनी टोन को क्लियर और सॉफ्ट रखना है। आपको धैर्य रखना है, खासकर जो छोटी गलतियां हैं, उन पर रिएक्ट ना करें और ईमानदारी वाले एफर्ट की तारीफ करें।
तुला करियर राशिफल
आज काम में आप एक क्लियर टास्क को देखें और इसे सावधानी से फिनिश करें। मीटिंग में शांत होकर आफ अपने आइडियाज को बोलें। अपनी प्रोग्रेस को देखने के लिए आप शार्ट लिस्ट बनाएं और अपने नोट्स को ट्रैक करें। अगर कोई नया काम आता है, तो अपने साथी को काम करने और अपने शेड्यल को टाइम से रखें और लगातार काम को जारी रखें।आज छोटी जीत आके लिए आगे पहचान बनाएंगी और आपको नए रोल और काम के लिए मौका देंगी। आज निष्पक्ष रहें और आर्गनाइज्ड रहते हुए अपने स्किल्स को दिखाएं।
तुला मनी राशिफल
आज का दिन छोटे-मोटे खर्चों को चेक करने और सिंपल बजट की लिस्ट बनाने के लिए अच्छा है। आपको इस बात का अच्छे से आइडिया लगाना है, और गिनना है, क्या अभी आपको चाहिए और किस चीज का आप आगे इंतजार कर सकते हैं, उसी के हिसाब से अपनी खरीददारी करें। आपको फिलहाल किसी चीज को देखते ही खरीदने वाले आदत पर लगाम लगानी है और कुछ भी खरीदने से पहले उनके पैसों को अच्छे से तुलना करनी है। हर वीक के लिए एक सेविंग का प्लान बनाएं। अगर कोई फास्ट डील ऑ्रफर करता है, किसी दोस्त से पहले इसके बारे में अच्छे से सलाह लें। अभी उठाए गए सावधानीपूर्वक स्टेप्स आपके फ्यूचर के आपके टारगेट को पाने में आसान बनाते हैं, और मंथली प्रोग्रेस को रिव्यू करें।
तुला हेल्थ राशिफल
आज अपने शरीर की केयर करें। अपनी मसल्स को एक्टिव करने के लिए हल्के खिंचाव या थोड़े समय के योग से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मन को शांत करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लगातार एनर्जी आपको चाहिए तो दाल, चावल, फल और सब्जियों वाला भोजन करें। आपको बार-बार पानी पीना है और थकान होने पर आराम करना है। सोने से पहलेअपनी आंखें को आराम दें और मोबाइल टाइम बिल्कुल ना करें। अगर आपको किसी दर्द के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, तो सलाह और आराम के लिए किसी डॉक्टर को दिखाएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट