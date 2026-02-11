तुला राशिफल 11 फरवरी 2026 : आज तुला वालों को छोटे केयरफुल स्टेप्स गलतियों से बचाएंगे, खर्चों को लेकर भी दो बार सोचना और
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।
Libra Horoscope for Today 11 February 2026: आज तुला राशि वालों का शांत फैसला क्रिएट स्टडी प्रोग्रेस लाएगा। आज आप क्लियर फील करेंगे।आज छोटे और चॉइस आपके लिए बड़ी स्माइल लाएगी।आज आपको प्यार से बोलना है और आपको अच्छे से सुनना है। आपको बिना किसी तनाव और जल्दबाजी के दूसरों की मदद करनी है और नोटिस करना है। आज आपका माइंड और दिल दोनों आज खुले रहने हैं। छोटे केयरफुल स्टेप्स आपको क्लियर गोल्स और जल्दबाजी से बचाएगी। परिवार और फ्रेंडस आपकी दयालुता को नोटिस करेगी।, इसलिए आपको दूसरों की मदद करनी है और ईमानदारी से तारीफ करनी है।
तुला लव राशिफल
आज प्यार में सिंपल एक्ट और सच्चाई मैटर करेगी। आपके छोटे एक्ट आज गिने जाएंगे। आज प्यार से बोलें और प्यार से लोगों की सुनें, पूरे ध्यान से। आपको इस समय हंसने के लिए भी समय निकालना है। अगर आप सिंगल है, तो आपको फ्रेंडली ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, आपको एक कैजुअल इनवाइट को स्वीकार करना चाहिए। आज पार्टनर्स के लिएजरूरी है कि वो एक शांत इवनिंग की प्लानिंग करें और अपनी केयर आपको दिखानी है, अपने एक काइंड नोट के जरिए और सोचे समझे जेस्चर के जरिए। इस समय तुला राशि वालों कड़े शब्दों में बात करने को लेकर अवाइड करना चाहिए। आपको इस समय धैर्य रखना है और खासकर उस समय जब आपकी फीलिंग्स मिक्स हों। आज लगातार काम करेंगे, तो आपका विश्वास भी बनेगा और बढ़ेगा भी।
तुला करियर राशिफल
आज ऑफिस में तुला राशि वालों को एक समय में एक क्लियर काम करना है। एक बार में एक काम करेंगे, तो इससे गलतियों का चांस कम होगा। आपको क्या काम करना है और क्या पहले करना है,उसकी एक शार्ट लिस्ट बना लें। आपको क्विक में काम में फिनिश करना है , और इसे मार्क भी करना है। अपने किसी भी टीम मेट्स की मदद करें जब भी वो मांगे। अगर आपको भी मदद की जरूरत लगें तो आप भी मदद मांग सकते हैं। आपके लगातार एफर्ट आपके मैनेजर के जरिए नोटिस किए जाएंगे। आज छोटे नए चांस आपके सामने आ सकते हैं जो आपको शांत रखेंगे और आपको केयर के साथ काम करने देंगे। आपको शार्ट नोट्स शेयर करने हैं और दूसरों की तारीफ करें। और रोज क्या काम पर क्या तरक्की पाई, उसे भी मार्क भी करें।
तुला मनी राशिफल
आज तुला राशि वालों के लिए धन स्टडी रहेगा, जब आप प्लान बनाएंगे आपको अपने छोटे खर्चों को चेक करना चाहिए। अगरआप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो पहले एक शार्ट लिस्ट बना लें? छोटा सेव करेंगे, आपको आगे के लिए पैसा मिलेगा। आपको आवेग में आकर इस समय खरीदना नहीं है, आपको खर्चों को लेकर भी दो बार सोचना और चेक करना है।
तुला हेल्थ राशिफल
इस समय आप लंबी और जोरदार बहस से बचें। अपने आप पर दयालु रहें और अपना सिंपल और शार्ट रुटीन रखें। आपको हर सुबह छोटे इंप्रूवमेंट को रखना चाहिए और छोटे इंप्रूवमेंट को नोटिस करें। आज तुला राशि वालों को हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे और शांति से सोएंगे। आपको शार्ट ब्रैक लेने चाहिए, लाइट स्ट्रेचिंग करें और अपने बेड का समय भी एक ही तय कर लें। अच्छे से पानी पििए और सिंपल खाना खाएं। अच्छे से आराम करें और अपनी एनर्जी को रखने के लिए आज इस समय प्यार से बोलें और अपने रुटीन को शार्ट रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
