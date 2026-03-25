तुला राशिफल 25 मार्च 2026: तुला राशि वालों के लिए बैलेंस ग्रोथ लाएगा, पढें कैसा है दिन, विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए आज 25 मार्च का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए बैलेंस ग्रोथ लाएगा, पढें कैसा है दिन, विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope for Today 25th March 2026 :आज तुला राशि वालों के लिए बैलेंस शांति और ग्रोथ लाएगा। आप स्टडी फील करेंगे। आपकी छोटी चॉइस बेहतर रहेंगी। अपनी प्राथमिकताओ पर फोकस करें और शब्दों को लेकर विनम्र रहें। शांत दिमाग से फैसले लेंगे तो अच्छे फैसले ले पाएंगे।.आज छोटे एक्ट आप दोनों में विश्वास को बढ़ाएंगे। अपने गोल्स तक पहुंचना है तो प्रैक्टिकल स्टेप्स लें और जब मदद की जरूरत हो लें। लवलाइफ में टाइमिंग को लेकर बैलेंस रहें और सेंसिबल तरीके से चॉइस करें आपकी स्टडी प्रोग्रेस और हर छोटे पल शेयर करने से प्यार बढ़ेगा।
Libra Love Horoscope Today, तुला लव राशिफल
आज आपका दिल बैलेंस चाहता है। आपको ईमानदारी से पार्टनर से बात करनी है, उसको सम्मान भी दें और प्यार से उसकी बातों को सुनें, जिससे उसकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं. तो फ्रेंडली ग्रुप में आपके नए कनेक्शन बन सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे समय पोलाइट रहना है। कपल्स के लिएजरूरी है कि वोल हर छोटे से छोटे काम को मिलकर करें और एक दूसरे में विश्वास और समन्वय बनाकर रखें। कपल्स के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे से खराब ना बोलें, अपनी बातचीत में थोड़ा धैर्य रखें। आपके सोचे समझे काम और आपके वादे आप दोनों के बीच के रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। आपको सभी रिचुअल्स को सिंपल रखना है और हर छोटी बात के लिए अपने पार्टनर को थैंक्स कहें, इससे आप दोनों में प्यार बढ़ेगा।
Libra Career Horoscope Today, तुला करियर राशिफल
काम में आपको क्लियर प्लान बनाने हैं और इनके लिए सम्मान और मदद मिल जाएगी। हर काम को अच्छे से आर्गनाइज करें। टीम के लिए सिंपल नोट लिखें और उनसे आसान सवाल पूछें। आपको एक बार में एक से अधिक ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अपनी टीम के लिए एक रिअलास्टिक गोल बनाएं, जिसे आसानी से अचीव किया जा सके। अगर पूछा जाए तो प्रैक्टिकल हेल्प के बारे में पूछें, टीम के साथ प्रैक्टिकल टोन रखें। ड्रामेटिक चेंज कराने को भूलकर आपको स्टडी आउटपुट पर फोकस करना चाहिए। आपके उठाए गए कदम आप दोनों के बीच के विश्वास को बढ़ाना है। आपके भविष्य के चांस के लिए तैयार रहें और यूजफुल स्किल्स सीखें।
Libra Money Horoscope Today, तुला मनी राशिफल
आज सिंपल तरीके से मनी को मैनेज करें। छोटे लगातार के खर्चों को चेक करें और आवेग में आकर खरीददारी ना करें।अगर बड़ा खरीद रहे हैं, तो पहले दो जगहों से पैसों की तुलना करें, वहीं किसी की सलाह लें अगर बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए अपनी इनकम में से लगातार छोटा हिस्सा सेविंग करें। अपनी लागत को लगातार परिवार के साथ शेयर करें, जिससे तनाव ना हो। अपने बिलों को रखें और रसीदें भी चेक करें। लगातार आप एक्शन में रहेंगे और बेकार चीजों को अवाइड कर खरीददारी प्लानिंग से करेंगे, तो फ्यूचर में आपकी चिंताएं कम होंगी।
Libra Health Horoscope Today, तुला हेल्थ राशिफल
आपको फोकस तरीके से रुटीन को फॉलो करें। आपको शार्ट वॉक और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रेगुलर नींद के शेड्यूल को फॉलो करें। रात को हैवी खाना नहीं खाना है। रात के समय ऐसा अवाइड करें। खाने में पौष्टिक चीजें लें और वेज खाना खाएं। काम के दौरान शार्ट ब्रैक लें और आंखों को आराम दें।अच्छे से पानी पिएं और अपने पॉश्चर को सही रखें। लगातार अपनी हेल्दी आदतों में सुधार करेंगे, तो आपका मूड और स्टेमिना दोनो अच्छे होंगे। आपको अपने शरीर को सुनना है और इसके सिग्नल को देखते हुए सुधार करने हैं और अपनी वेलनेस को मजबूत करना है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट