तुला राशिफल 8 नवंबर: आज होगी अच्छी कमाई, दोपहर का टाइम इन 3 कामों के लिए बेहद शुभ

संक्षेप: Libra Horoscope 8 November 2025 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 8 नवंबर 2025: ऑफिस में तनाव से उबरें। रिश्तों में एक अच्छा श्रोता बनें। आज धन का प्रबंधन सावधानी से करें। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी नहीं आएगी।

तुला लव लाइफ: सरप्राइज देने से रिश्ते में नई जान आएगी। हर समस्या का समाधान होता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उससे कितनी अच्छी तरह निपटते हैं। किसी रोमांटिक आउटडोर डिनर या छुट्टी की योजना बनाएं, जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। महत्वपूर्ण फैसले लेते समय आपको साथी के सुझावों को महत्व देना चाहिए। दोपहर का वक्त अपने पार्टनर को प्रपोज करने के लिए अच्छा है, और फीडबैक पॉजिटिव होगा। मैरिड पुरुष जातकों को फिर से प्यार हो सकता है, जो अच्छा नहीं हो सकता है।

करियर राशिफल: अपने व्यवहार में प्रोफेशनल रहें। कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित नहीं होगी। टीम मीटिंग में एक्टिव होना महत्वपूर्ण है। मशीनों को संभालने वालों को एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ सकता है। क्रिएटिव लोगों को नए कांसेप्ट्स के साथ आने की आवश्यकता है। बिजनेस डेवलपर्स और सेल्सपर्सन के लिए दिन कठिन रहेगा। बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस के साथ कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और दोपहर का वक्त नए साझेदारी सौदों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी अच्छा है।

फाइनेंशियल लाइफ: आपको विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है। नई संपत्ति खरीदने पर विचार करें। दोपहर का टाइम शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए अच्छा है। साथ ही आप दान-पुण्य के कार्यों पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। महिलाओं को ऑफिस में या दोस्तों के बीच किसी उत्सव में शामिल होना पड़ सकता है। परिवार के आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए पहल करें। व्यवसायी विदेश में अवसर देखेंगे और प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कुछ जातकों को जोड़ों में दर्द हो सकता है और वे मधुमेह के लिए डॉक्टर से बात करने पर भी विचार कर सकते हैं। आपको नींद संबंधी विकारों के लिए चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। कुछ उम्रदराज लोगों को सांस संबंधी समस्याओं की शिकायत हो सकती है। इसके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होगी। साहसिक गतिविधियों में भाग लेते समय आपको सावधानी बरतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वायरल बुखार या त्वचा की एलर्जी के कारण कुछ बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ