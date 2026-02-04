Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़libra horoscope today aaj ka tula rashifal 4 february 2026 daily future prediction bhavishyafal
तुला राशिफल 4 फरवरी 2026 : तुला वाले आज छोटे एक्ट से अच्छीगुडविल बनाएंगे, जानें तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा

तुला राशिफल 4 फरवरी 2026 : तुला वाले आज छोटे एक्ट से अच्छीगुडविल बनाएंगे, जानें तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा

संक्षेप:

Libra Horoscope aaj ka tula rashi ka rashifal in hindi : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।  

Feb 04, 2026 05:18 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

lgnLibra Horoscope Today 4 February 2026 : शांत चॉइस आपके लिए रोज के पलों में बैलेंस लाएगी। आज आप निष्पक्ष फील करेंगे। आज फ्रेंडली बातचीत आपके लिए छोटे-छोटे मौके लाएगी। आपको क्लियर सोच और अपनी गति को शांत रखना है। आज तुला राशि वाले क्लियर सोच से सभी छोटी सी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेंगे। दूसरों के साथ धैर्य रखें और अच्छे से दूसरों की बात को सुनें। एक समय में एक ही कदम उठाएं। छोटे जेस्टर और सिंपल प्लानिंग से आप दोनों के रिलेशनशिप में विश्वास बढ़ेगा। इससे काम आसान होगा, और आप लगातार तरक्की करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तुला लव राशिफल

आज रिलेशनशिप में प्यार से बोलें और अपनी रूचि दिखाएं। कपल्स को छोटी बातों को लेकर आपस में केयर करनी चाहिए और एक दूसरे को अच्छे से सुनना चाहिए। आज ईमानदारी औरशांत तरीके से बात करेंगे, तो आपका तनाव भी कम होगा। लगातार केयरिंग के जरिए और प्यार भरे मैसेज और अपने पार्टनर की मदद करके आप अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। इससे आपका पार्टनर आपके साथ सेफ फील करेगा। इससे आप आपस में अधिक जुड़ा हुआ फील करेंगे। लगातार हर छोटी से छोटी केयर आपकी फीलिंग्स को और भी मजबूत करेगी और आप दोनों में विश्वास को भी बढ़ाएगे। आप और आपका पार्टनर इस दौरान एक नई दोस्ती निभाएंगे।

तुला करियर राशिफल

आज ऑफिस में समय पर काम करना है, तो आपको क्लियर नोट्स बनाने होंगे और क्लियर प्लानिंग भी करनी होगी। एक समय में एक काम पर फोकस करें आपको लगातार तरक्की मिलेगी, छोटी जीत आपके लिए बहुत जरूरी हैं। किसी साथी की मदद जरूर करें और आपके छोटे एक्ट आपको अच्छी गुडविल बनाने में मदद करेंगे। आपको जल्दबाजी में वादे नहीं करने हैं, लगातार रिजल्ट के जरिए आप नोटिस पाएंगे और साथ काम करने वाले साथियों और सुपरवाइजर की मंजूरी भी पाएंगे। शामतक आप तरक्की पाएंगे और आप गर्व महसूस करेंगे, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने उठाएं हैं।

तुला मनी राशिफल

मनी मैटर्स के लिएजरूरी है कि आप उसके लिएसिंपल ट्रैकिंग करें। आज छोटे खर्चों को नोट करें और अचानक के खर्चों को आपको अवाइड करना है। आज का मॉडेस्ट प्लान आपकी सेविंग को बढ़ाएगा और भविष्य के प्लान को आसान करेगा। अगर कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन को कंप्येर करना है। एक दिन का समय सोचने के लिए लें। खर्च पर सावधानीपूर्वक चेक करके आर रखने और उसमें छोटे-छोटे बदलाव करने से छोटे-मोटे नुकसान से बच सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक लाइफ पर भी भरोसा बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना चाहिए एक केयरफुल बजट आपके लिए शांति लाएगा। आपको हर दिन छोटे खर्चों को ट्रैक करना है। आज छोटी रकम को सेव करेंगे, तो आपके लिए भविष्य की हर जरूरत पूरी होगी।

तुला हेल्थ राशिफल

शरीर और मन के लिए एक सिंपल रुटीन बनाए रखें। आपको अपने रूटीन में एक छोटी सैर, हल्की एक्सरसाइज और नियमित नींद आपकी एनर्जी बढ़ाएगी। बैलेंस वेज खाना खाएं और पर्याप्त पानी पिएं। देर रात स्ट्रैस वाले तरीके से काम करने से बचें। थोड़ी देर आराम करना और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेनी जैसी छोटी-छोटी आदतें आपके मूड को बेहतर बनाएंगी। दिन भर के लिए आपकी फिजिकल एनर्जी बढ़ाएंगी। शाम तक, आराम और हल्की-फुल्की एक्टविटीज का कॉन्बिनेशन ट्राई करें। एक सरल रुटीन आपको फ्रेश रखेगा और कल के लिए तैयार करेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं।वे यहां एस्ट्रोलॉजी सेक्शन और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम, सीसीएसयू से पीजी और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, अंकज्योतिष, व्रत-त्योहार पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में भी करियर एजुकेशन की खबरें भी लिख रही हैं। आज तक वेबसाइट में करियर -एजुकेशन में भी तीन साल काम किया है। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने