तुला राशिफल 31 जनवरी: तुला राशि आज ऑनलाइन पैसे भेजते समय रहें बेहद अलर्ट, लव लाइफ में महिलाएं रहें सावधान

Libra Horoscope 31 January 2026 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Jan 31, 2026 05:56 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Libra Horoscope Today Aaj Ka Tula Rashifal 31 January 2026, तुला राशिफल 31 जनवरी 2026: आज के दिन हर रोमांटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करें। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आप काम में बेहतरीन परिणाम देने में सफल हो सकते हैं। आज के दिन धन और स्वास्थ्य दोनों में परेशानी हो सकती है। अपनी लव लाइफ में आज के दिन खुश रहें और अहंकार को पीछे रखें। ऑफिशियल मामलों को सही ढंग से सुलझाने के लिए अपने प्रोफेशनल प्रयास जारी रखें। आज के दिन धन संबंधी समस्याएं मौजूद हैं।

तुला राशि आज ऑनलाइन पैसे भेजते समय रहें बेहद अलर्ट, लव लाइफ में महिलाएं रहें सावधान

तुला राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

इस बात का ध्यान रखें कि आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल बना रहे। आज के दिन अपने पार्टनर को गुस्सा न आने दें, और इसके बजाय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक काम करें कि दिन आपका सुखद रहे। आप खुशी के पल बिताने के लिए कहीं छुट्टी पर जाने पर भी विचार कर सकते हैं। छोटे-मोटे टॉपिक से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं। आज के दिन अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय आपको अहंकार को पीछे रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। मैरिड महिलाओं को रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल देने के बारे में सावधान रहने की जरूरत है।

तुला राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने के लिए नई स्ट्रैटजी अपनाकर काम में अपनी मेहनत साबित करें। आपका शेड्यूल टाइट हो सकता है, लेकिन परिणाम सकारात्मक होगा। कलाकार, पेंटर, लेखक, म्यूजिशियन और एक्टर को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे। बैंकर और अकाउंटेंट को कैलकुलेशन के बारे में सावधान रहना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार नीतियों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में सावधान रहना चाहिए। कुछ व्यक्ति और सरकारी कर्मचारी भी नैतिकता से समझौता करने के प्रेशर में रहेंगे। स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा में एडमिशन पाने में सफल हो सकते हैं।

तुला राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

भाई-बहनों के साथ छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें हो सकती हैं। बिजनेस से जुड़े वित्तीय मामलों में दृढ़ रुख अपनाएं। संपत्ति का कुछ हिस्सा खरीदने या बेचने पर विचार कर सकते हैं। आपको आज बैंक लोन भी मिल सकता है। जो लोग ट्रैक कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करते समय भी सावधान रहना चाहिए। बिजनेस में निवेश करने से पहले, मार्केट के बारे में रिसर्च करें, क्योंकि आपको आंख बंद करके निवेश करके पैसे गंवाने की जरूरत नहीं है।

तुला राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आज दिल और सीने से जुड़ी समस्याओं के बारे में सावधान रहें। शरीर में हल्का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। हड्डियों और आंखों से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। नींद की समस्याओं के लिए आपको डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होगी। बच्चे खेलते समय गिर सकते हैं, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को बाहर जाते समय सावधान रहने की जरूरत है, और स्त्री रोग संबंधी समस्याएं चिंता का कारण बन सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
