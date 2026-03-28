तुला राशिफल 28 मार्च: तुला राशि आज दोपहर में रहना होगा बेहद सावधान, पढ़ें आज का तुला राशिफल

तुला राशिफल 28 मार्च: तुला राशि आज दोपहर में रहना होगा बेहद सावधान, पढ़ें आज का तुला राशिफल
Libra Horoscope 28 March 2026 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।
Libra Horoscope Today Aaj Ka Tula Rashifal 28 March 2026, तुला राशिफल 28 मार्च: अपनी लव लाइफ में निष्पक्ष रहें और रोमांस का जश्न मनाने के मौकों की तलाश करें। नई जिम्मेदारियां आपको ऑफिस में और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगी। धन से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें परेशानी खड़ी कर सकती हैं। आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसे नए काम हाथ में लें, जिससे करियर में बेहतर ग्रोथ की उम्मीद हो। धन-संपत्ति को सावधानी से संभालने की जरूरत है।
तुला राशि आज दोपहर में रहना होगा बेहद सावधान, पढ़ें आज का तुला राशिफल
तुला राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
खुली बातचीत के जरिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। आज आपके पार्टनर को आपके टाइम की जरूरत है। इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपनी फीलिंग्स शेयर करें। कुछ रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, और इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस में काम करने वाले किसी व्यक्ति से प्यार हो जाए, और फ्यूचर में ये रिश्ता काफी सीरिया भी हो सकता है। मैरिड महिलाएं फैमिली प्लानिंग पर विचार कर सकती हैं।
तुला राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज अपने काम से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व कर लें। टीम के भीतर अहंकार से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं। जो लोग क्रिएटिव क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे एडवरटाइजमेंट, डिजाइनिंग, मीडिया और विजुअल आर्ट्स, उन्हें आज ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है। टीम मीटिंग्स में कुछ नए और अनोखे आइडिया पेश करें। शेफ, आईटी प्रोफेशनल, डिजाइनर और शिक्षकों को विदेश जाने के नए मौके मिल सकते हैं। जो बिजनेसमैन अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए नए ऑप्शन तलाश रहे हैं, उन्हें नए अवसर देखकर बहुत खुशी होगी। आज के दिन स्टूडेंट्स भी अपनी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं।
तुला राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि दोपहर के टाइम में पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट से उम्मीद के मुताबिक रिटर्न न मिल सके। कुछ महिलाओं को अपने मायके की संपत्ति का कुछ हिस्सा विरासत में मिल सकता है। व्यापारियों को पैसों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि नई पार्टनरशिप से उन्हें काफी मदद मिल सकती है। आज के दिन आप किसी चैरिटी या दान-पुण्य के काम में भी पैसे दान कर सकते हैं। आप किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़े किसी मामले को भी आज सॉल्व कर सकते हैं।
तुला राशि वालों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
अपने दिन की शुरुआत योग या ध्यान से करें। इससे आप ऑफिस के काम के दबाव को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। कुछ बच्चों को मुंह या दांतों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि रसोई में काम करने वाली महिलाओं को सब्जियां काटते समय छोटे-मोटे कट लग सकते हैं। आज आपको अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं के प्रति थोड़ा सावधान रहना होगा। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय या बस में चढ़ते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट