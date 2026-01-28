Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 28 जनवरी 2026 : आज ऑफिस में प्रोफेशनल रहें, रिलेशनशिप में निष्पक्ष, जानें तुला राशि वालों का कैसा है दिन

तुला राशिफल 28 जनवरी 2026 : आज ऑफिस में प्रोफेशनल रहें, रिलेशनशिप में निष्पक्ष, जानें तुला राशि वालों का कैसा है दिन

संक्षेप:

Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal in hindi : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज ऑफिस में प्रोफेशनल रहें, रिलेशनशिप में निष्पक्ष, जानें तुला राशि वालों का कैसा है दिन

Jan 28, 2026 05:27 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Today 28 January 2026: आज तुला राशि के लोग पॉजिटिव विचारों के लिए पॉजिटिव विचारों से एनर्जी पाएंगे। आपको अपने लवर के साथ अधिक से अधिक टाइम गुजारना चाहिए और इमोशंस शेयर करने चाहिए। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है। आज आपके सामने आर्थिक इश्यूज आ सकते हैं। रिलेशनशिप में आज निष्पक्ष रहें। आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज काम में नए टास्क मिेलेंगे। इससे आप अपनी काबिलियत को अच्छे से साबित करसकेंगे। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों आज अच्छी रहेंगी।

तुला लव राशिफल

आज तुला राशि वाले लवलाइफ में परेशानियों के आने के आमंत्रण दे सकते हैं। आज पार्टनर आपको ऐसी चीजें करने के लिए पुश कर सकता है, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। इससे आपको लव अफेयर में परेशानी हो सकती है। आपके लिए ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए आपको इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने पार्टनर को खुलकर अपनी बातों को बताना चाहिए। आप आज सरप्राइज डिनर की प्लानिंग भी आज कर सकते हैं। आज रिलेशनशिप में आपको दोपहर बाद पैरेंट्स का सपोर्ट मभी मिल सकता है। सिंगल लोग आज खुश होंगे, कि कोई खास उनकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, आपकी मुलाकात किसी पार्टी या समारोह के दौरान हो सकती है।

तुला करियर राशिफल

आज तुला राशि वालों को कोवर्कर और क्लाइंट के साथ डील करते हुए प्रोफेशनल रहना होगा। आपको टीम मीटिंग्स में थोड़ा धैर्य रखना होगा और आपको अपना ओपिनियन भी बाताना होगा। कुछ स्थानीय लोग ऑफर लेटर पाने के लिए जॉब इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे। जो लोग कानून, मीडिया, शिक्षा, बॉटनी और एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं, उनके लिए दिन मुश्किल रहेगा। जिन लोगों की आज एग्जामिनेशन है, वो उसे क्लियर कर लेंगे। आप जॉब के कारणों से आज ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेसमैन आज नया वैंचर सफलतापूर्वक लॉन्च कर देंगे और आपको फंड भी मिलेगा।

तुला मनी राशिफल

छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आपको लोन की पेमेंट के लिए टेंशन और तनाव दोनों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए सही समय नहीं है कि आप इस समय शेयर मार्केट में पैसा निवेश करें। आपके भाई-बहन आपकी आर्थिक स्थिति से नाखुश हो सकते हैं, जिससे आपको मेंटल तौर पर टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको अचानक आने वाले खर्चों को सामना करना भी पड़ सकता है। इसलिए उन पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरीहै। हालांकि, बिजनेसमैन अपने पार्टनरशिप के साथ आर्थिक मामलों को सुलझाने में सफल रहेंगे।

तुला हेल्थ राशिफल

फेफड़ों या हार्ट से जुड़ी से संबंधित छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। शाम के समय भारी चीजें सिर पर उठाने से बचें। आज सर्जरी कराने के लिए भी अच्छा दिन है। बुजुर्गों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपको वायरल बुखार या गले में खराश हो सकती है। बच्चों को कोहनियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज जिम जाना शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं, वे आज ऐसा कर सकते हैं। आज का दिन जिम अटेंड करने के लिए अच्छा दिन है। जो लोग एल्कोहल और तंबाकु छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो आज कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

