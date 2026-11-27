आज (27 नवंबर 2026) तुला राशि को मंगल लाभ पाने की कोशिशों को जोश देगा, भाग्य का साथ
Tula Rashifal in hindi: तुला राशि वालों को आज मंगल का कैसे साथ मिलेगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर ने आपके लिए कई भविष्यवाणी की हैं।
संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आज आपके दिन को खास बनाएगी। उसकी उपलब्धि पर घर में खुशी होगी और लोगों के बीच आपका मान भी बढ़ने के योग हैं। उम्मीद से अधिक कमाई के प्रबल संकेत हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और जिस विषय को समझना कठिन लग रहा था, उसमें अब मन लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे सीखने की इच्छा बढ़ेगी और किसी बुजुर्ग की बात उपयोगी लगेगी। यात्रा से जुड़े प्रयासों के लिए भी दिन अनुकूल है। दिन अच्छा गुजरने पर भी मन पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। एक काम करते हुए ध्यान किसी दूसरी संभावना पर जाएगा। आज की सबसे संवेदनशील जगह दांपत्य है। बाहर मिली खुशी और घर की बातचीत का रंग अलग रहेगा।
तुला राशि का करियर आज कैसा है
पढ़ाई में किसी अनुभवी व्यक्ति की समझाई बात से विषय साफ होगा। विद्यार्थी का मन सीखने में लगेगा, हालांकि अचानक किसी नए विषय का आकर्षण उसे चल रहे पाठ से दूर खींचेगा। कुंभ राशि के पांचवें भाव में राहु रुचियों की भूख बढ़ाएगा और रचनात्मक काम को लेकर बेचैनी देगा। बच्चे की पढ़ाई या उसकी प्रतिभा से जुड़ी चर्चा घर में प्रमुख होगी। संतान को सम्मान मिलने की संभावना है, लेकिन किसी पुरस्कार का अंतिम नतीजा अभी तय मानना ठीक नहीं होगा। नौकरी में मित्रों और परिचितों से होने वाली बातचीत काम की दिशा समझने में मददगार रहेगी। अपने काम को लोगों तक पहुंचाने का उत्साह रहेगा। विद्यार्थी आज कठिन हिस्से को शिक्षक के साथ दोहरा लें। सीखने में मिला सहारा आगे की तैयारी का भरोसा बढ़ाएगा।
तुला राशि की मनी लाइफ आज कैसी है
कमाई आपकी उम्मीद से ऊपर जाने के प्रबल योग हैं। दिन का आर्थिक पक्ष उत्साह बढ़ाएगा और उपलब्ध रकम को लेकर मन में संतोष रहेगा। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में मंगल लाभ पाने की कोशिशों को जोश देगा, साथ ही परिचितों की बातचीत में छोटी चिड़चिड़ाहट भी जोड़ेगा। किसी आर्थिक चर्चा में अपनी बात जल्दी मनवाने की इच्छा होगी। आज लाभ की संभावना मजबूत है, लेकिन हर नए विचार से उतना ही लाभ मिलने का भरोसा न बनाएं। उपलब्ध आमदनी और आगे की अपेक्षा को अलग रखकर देखें। किसी मित्र के साथ पैसे की बात होगी तो लहजा बातचीत की दिशा तय करेगा।
तुला राशि की लव लाइफ आज कैसी है
जीवनसाथी के साथ बात बिगड़ने की आशंका है। मन की बेचैनी आपके उत्तरों में आएगी और सामान्य बातचीत में भी रूखापन महसूस होगा। खास चेतावनी यही है कि आज की तल्ख बात आगे तक रिश्ते में कड़वाहट छोड़ सकती है। किसी पुराने मतभेद को फिर छेड़ना दूरी बढ़ाएगा। अपनी बात कहने से पहले साथी की पूरी बात सुनें। प्रेम संबंधों में भी ध्यान पाने की चाह अधिक रहेगी। परिवार में संतान की खबर खुशी देगी, फिर भी पति पत्नी के बीच चल रही बात अपने अलग समाधान की मांग करेगी। घर की सामूहिक खुशी के बीच निजी नाराजगी अनदेखी रह जाने का भाव होगा। शाम को बातचीत का स्वर आपके मन पर देर तक असर रखेगा।
तुला राशि की हेल्थ लाइफ आज कैसी है
सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं। परेशानी का बड़ा हिस्सा मन की चंचलता रहेगा। अच्छी बात सुनने के बाद भी अगली चिंता दिमाग में जगह बनाएगी। पढ़ाई या काम में रुचि होगी, लेकिन लगातार एक ही चीज पर टिकना कठिन लगेगा। दिन की भागदौड़ से ज्यादा विचारों की आवाजाही थकाने वाली महसूस होगी। कुछ देर शांत बैठने का समय रखें। घर के किसी विषय और अपनी अपेक्षाओं के बीच मन बार बार घूमेगा। सामान्य दिनचर्या के साथ स्वास्थ्य संतुलित रहने की संभावना है। रात तक दिन की अच्छी खबर याद आएगी और उससे प्रसन्नता होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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