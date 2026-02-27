तुला राशिफल 27 फरवरी 2026 :तुला राशि वालों को लवलाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आज बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन अपने आप पर काबू करें
Libra Horoscope aaj ka tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों को लवलाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आज बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन अपने आप पर काबू करें
Libra Horoscope Today 27 February 2026 : आज तुला राशि वालों को अपने सपनों को पूरा करने दो। आपको अच्छे से अपने पार्टनर को सुनना है, और पार्टनर की बातों को सुनने के लिए अधिक से अधिक समय निकालें। आज तैयार रहें,क्योंकि आपके साथ प्रॉडक्टिविटी का इश्यू रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। काम में अपने सिद्धांतो के साथ समझौता ना करें, तो आपके लिए अच्छा होगा।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वालों को लव रिलेटिड मामलों को थोड़ा मिच्योर तरीके से संभालना होगा। आपको सामने कोई भी बात काबू से बाहर ना हो। आज हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप काम ना करें, उनके लिए कुछ और तरीके निकालने की जरूरत होगी। आज आपके सामने ऐसे मौके आएंगे, जहां आप अफना आपा खोएंगे। आज आपको किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना है, इस पर कंट्रोल करें। आज शादीशुदा महिलाएं कंसीव कर सकती हैं।
तुला करियर राशिफल
आज आपका सीनियर और कोवर्कर आपकी आलोचना कर सकता है और आपको किसी गलती के मीटिंग में सावर्जनिक तौर पर प्वाइंट भी कर सकता है। इससे आप परेशान होंगे, आपका मन खराब हो सकता है, लेकिन आपको इसको लेकर गुस्सा नहीं करना है। लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इसको लेकर हंगामा ना करें। इससे आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ सकता है। बिजनेसमैन को आपके लिए टफ टाइम रहेगा, खासकर क्लाइंट और पार्टनर्स को हैंडल करते समय दिक्कतें आएंगी।जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, एडवरटाइजमेंट, मीडिया और कानूनी प्रोफाइल संभालते हैं, उनका आज का शेड्यूल बिजी रहेगा।
तुला मनी राशिफल
आज तुला राशि वालों के साथ आर्थिक इश्यू नहीं रहेगा। आपके सामने आज प्रोपर्टी से जुड़ी दिक्कतें आज आ सकती हैं। आज बिजनेस में पेमेंट से जुड़ा इश्यू हो सकता है। बिजनेसमैन को भी उनको लेकर सावधान रहना चाहिए। आज तुला राशि वालों के लिए संपत्ति से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको शेयर मार्केट में बड़े निवेश करने में सावधानी बरतनी चाहिए। महिलाएं देने या दोस्तों के साथ किसी फाइनेंस मामले को सुलझाने पर विचार कर सकती हैं।
तुला हेल्थ राशिफल
आपको अपने लाइफस्टाइल को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। आज आपको ऑफिस का स्ट्रैस नहीं लेना है। आपको हैवी चीजों को उठाते समय सावधान रहान होगा। दोपहर का समय आपके लिए खास है? कुछ महिलाओं को स्किन से जुड़ी दिक्कतें आज हो सकती हैं। आज सीनियर्स को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आज कुछ महिलाओं को स्किन से जुड़ा इंफेक्शन भी हो सकता है। अगर आप बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं. तो वेकेशन पर जा सकते हैं और आपको मेडिकल किट भी साथ लेकर जानी है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट