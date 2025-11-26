तुला राशिफल 26 नवंबर 2025: कोई सीनियर नीचा दिखा सकता है, लवलाइफ में मिलेगी जिद्द

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। कोई सीनियर नीचा दिखा सकता है, लवलाइफ में मिलेगी जिद्द

Libra Horoscope Today Aaj Ka Tula Rashifal 26 november 2025: तुला राशि वाले बेजोड़ हैं। लवलाइफ में कुछ अप्स और डाउन्स आ सकते हैं। आपको कुछ चीजों को कंट्रोल से बाहर ना आने दें। आपको नौकरी की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए और आपको सेंसेटिव रहना चाहिए। पैसों से जुड़ी समस्याएं तो आपकी लाइफ में इस समय रहेंगी, लेकिन आपके रुटीन पर असर नहीं डालेंगी। नौकरी में बड़े फैसले लेने के लिए आपको आगे रहना चाहिए। लवलाइफ के दौरान आपका रवैया आज बहुत खास रहने वाला है। आज आर्थिक खर्च को आपको थोड़ा रिड्यूस करें। हेल्थ में आपको इस समय सामान्य रहेगा। जानें कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए आपका दिन

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल आज तुला राशि वालों को लवलाइफ में जिद्द का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन चीजों पर आपको रिएक्शन देना है और सोचसमझकर आपको इनको सुलझाना है। जिन लोगों की लवर के साथ लड़ाई हुई थी, वो महिलाएं आज एक्स के साथ वापस एक हो जाएंगी। आज लवर को गुस्सा करने से रोकें, लवर किसी भी हालत में आज लवर को अपना आपा न खोने दें। आज के दिन का अंत सुखद बनाने के लिए जो कुछ जरूरी है, वो सब काम करें। अविवाहित लोगों को यात्रा करते समय, किसी प्रोग्राम में या किसी रेस्टोरेंट में नया प्यार मिलने का सौभाग्य मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं आज परिवार शुरू करने के बारे में सीरियसली सोच सकती हैं।

तुला करियर राशिफल टीम सेशन में आपका एटीट्यू़ खास रहेगा। काम में नए चैलेंज को लेकर आपको सोचना चाहिए। इसके जरिए प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। ऑफिस में आज किसी को भी कमेंट करने को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको कोई कोवर्कर अपसेट हो सकता है। ऑफिस में आज ईगो से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आज कोई सीनियर आपके अचीवमेंट को लेकर नीचा दिखा सकता है। आइडियाज के मामले में आज तुला राशि वालों को इनोवेटिव रहना चाहिए। आपको लाइफ के चैलेंज में लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज तुला राशि वालों को जॉब इंटरव्यू क्लियर में करने में सफलता मिलेगी। खासकर सुबह के समय आप जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं।

तुला मनी राशिफल आज तुला राशि वालों के सामने आज आर्थिक इश्यू हो सकती है। आपकी रुटीन लाइफ इससे खराब नहीं होगा। अगर किसी ऐसे बिजनेस में आपको निवेश करना है, जिसके बारे में आप जानते नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा मार्केट को लेकर रिसर्च करना चाहिए। किसी भी निवेश में आंखें बंद करके पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको हानि हो सकती है। जो लोग ऑनलाइन लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाने चाहते हैं, वे भी ऐसा कर सकते हैं। आज आप अपने भाई-बहनों की आर्थिक मदद करेंगे। दोपहर का समय दान-पुण्य के लिए भी अच्छा है। बिजनेसमैन बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा जुटाने में सफल होंगे।

तुला हेल्थ राशिफल इस समय तुला राशि वालों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना है। इस समय आपको मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है। दोस्तों या रिश्तेदारों की संगति में रहना भी जरूरी है। इस समय बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश और स्किन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि शराब और तंबाकू से दूर रहें। आपको ओरल हेल्थ समस्याओं के लिए डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए भी अच्छा दिन है।