तुला राशिफल 26 मार्च 2026: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए आज 26 मार्च का दिन कैसा रहेगा।पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Today 26 March 2026 :आज तुला राशि के लोगों को लवलाइफ की चीजों को ऑउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना है। आपको सभी चीजों पर कंट्रोल करना है। आपको नौकरी की सभी जरूरतों को लेकर सेंसेटिव रहना है। कोशिश करें कि समृद्धि आपके फेवर में रहें। जब आपको बड़े फैसले लेने हों, तो मजबूती से खड़े रहें। आज लव अफेयर में आपका एटीट्यूड आज खास रहेगा। आज आर्थिक तौर पर समृद्धि आपके फेवर में रहेगी, लेकिन हेल्थ परेशान कर सकती है।
Libra Love Horoscope Today, तुला लव राशिफल
आपको आज सावधान रहने की जरूरत है। आज छोटे इश्यूज आफकी लाइफ में आ सकते हैं। जो लोग नए रिलेशनशिप में हैं, वो एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करें। आपकोएक रोमांटिक वेकेशन पर जाने का प्लान बना सकते हैं। आपको एक दूसरे के इमोशंस को शेयर करना है। जिन लोगों की शादीशुदा लाइफ में परेशानी हैं, वो अपने बडों के पास जाएं और इस समस्या का समाधान मांगे। सिंगल लोगों को अपने क्रश को लेकर कॉन्फिडेंट अप्रोच रखनी चाहिए। अधिकतर शादीशुदा लोगों को परिवार की लाइफ में जाने के बारे सोचना चाहिए। शादीशुदा लोगों को खासतौर पर सावधान रहना चाहिए, जिससे वो एक्स लवर के चक्कर में ना पड़ें।
Libra Career Horoscope Today, तुला करियर राशिफल
आपको काम में प्रोफेशनल एटीट्यूट अपनाना होगा। आपका अनुशासन आपको डेडलाइन में काम पूरा करने में मदद करेगा। आपके टीम के साथ चोटे डिस्एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी समस्या के खड़ी होने से पहले इन्हें सोल्व कर लेना चाहिए। आज ईगो से जुड़ी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, आपको इनको स्मार्ट तरीके से हैंडल करना है। आप आज कोई जॉब इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। आप आज दोपहर में आज स्टूडेंट्स एग्जाम को क्लियर कर लेंगे।निवेश के लिए आप भविष्य में उम्मीदें लगा सकते हैं, किसी भी बड़े फैसले लेने से पहले। बिजनेसमैन लोगों को नए सोर्स मिल सकते हैं,
Libra Money Horoscope Today, तुला मनी राशिफल
आज आपके पास समृद्धि रहेगी, जिससे आप पैसों का इस्तेमाल बिजनेस के लिए करेंगे। कुछ प्रोफेशनल लोग आज नया बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। आपकी पत्नी आज फाइनेंशियल चीजों मे सपोर्ट करेगी। महिलाएं आज ज्वैलरी और वाहन आज खरीद सकती हैं। आज प्रोपर्टी को खरीदने और बेचने के लिए दिन अच्छा है। आज का दिन अच्छा है जब आप दोस्त के साथ आर्थिक दिक्कतों को सोल्व कर लेंगे। आज छोटे आर्थिक इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। आपको इसके कारण बड़े निवेश में पैसा लगाने से बचना चाहिए।
Libra Health Horoscope Today, तुला हेल्थ राशिफल
आज छोटे हेल्छ इश्यूज हो सकते हैं।आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें। अच्छे से एक्सरसाइज करें और रोजाना अपना अच्छा रुटीन रखें, इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा बच्चों में खेलते समय चोट लग सकती है। आपको आंखों से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकते हैं और कानों में भी समस्या आ सकती है। कुछ महिलाएं आज हड्डियों से जुड़ी समस्याओं की शिकायत आज कर सकती हैं। अगर बुजुर्गों में सांस से जुड़ी दिक्कत है, तो आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल दिखाना चाहिए। आपको रात को वाहन चलाते समय भी सावधान रहना है, आपके एक्सीडेंट होने के चांस हैं।
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट